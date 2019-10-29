Клуб технических писателей

Клуб технических писателей

Мини-гипербатон про генерацию документации. Анонс мероприятия

Всем привет, 

Мини-гипербатон про генерацию документации4 декабря в Москве и 11 декабря в Санкт-Петербурге состоится Мини-Гипербатон, посвященный генерации документации. Докладчики от Яндекса расскажут про Swagger/Open API. 

Мы принимаем заявки на Lightning talks (секцию блиц-докладов): будем рады послушать о вашем опыте генерации документации. 

Программу мероприятия и открытие регистрации мы анонсируем дополнительно.

Напоминаем, что Мини-Гипербатон — камерное мероприятие для обмена опытом на заданную тему. Рассчитано на небольшое количество гостей и нацелено на живое общение. Для всех, кто не сможет присутствовать, мы выложим видеозаписи докладов.

2 комментария
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Елена
14 ноября, 17:03
Добрый день! А как получить доступ к видеозаписям? И когда примерно они будут выложены?
yvnikulin
вчера, 08:40
Елена,
 здравствуйте. 
Записи будут в открытом  доступе на странице мероприятия: https://events.yandex.ru/events/giperbaton-04-12-2019
Обычно мероприятие и публикацию видео разделяют пара недель, в пределе -- месяц. 
О публикации материалов мы сообщим дополнительно.