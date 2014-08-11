Иногда для веб-страниц, которые мы документируем, нельзя сходу снять скриншот. Например:
- Отображаемые данные секретны, и поэтому нужно заменить их на тестовые. Но настоящий тестовый аккаунт техписателю недоступен.
- Или наоборот — перед нами тестовый интерфейс с бессмысленной рыбой, а хорошо бы сделать текст, имена и названия похожими на реальные.
- В интерфейсе опечатки. Они вот-вот будут исправлены, но скриншоты нужно делать прямо сейчас.
Ниже я расскажу, как поменять любой текст на веб-странице без регистрации и SMS.
Любая веб-страница, которую отображает браузер — это HTML-файл, загруженный из интернета. Уже загруженый файл мы можем подправить прямо у себя на компьютере и увидеть изменения в браузере.
К счастью, нам не придется обманывать браузеры — все они уже довольно дружелюбны к своим пользователям и сами предоставляют инструменты для такой правки на лету. В примере, который мы рассмотрим ниже, используется Яндекс.Браузер.
Итак, инструкция:
- Откройте нужную страницу в браузере. Убедитесь, что нормальный скриншот снять невозможно.
- Нажмите правой кнопкой мыши на текст, который вам не нравится. В выпавшем меню выберите Проверить элемент.
- В нижней части окна откроется панель инструментов разработчика. Фокус в этой панели окне будет на том HTML-элементе, в который вложен интересующий вас текст. (Возможно, придется развернуть несколько тегов, прежде чем вы увидите нужные слова — чтобы развернуть тег, нажмите на стрелку в начале строки.)
- Добравшись до текста, дважды кликните на нем, чтобы начать редактировать.
- Внеся изменения, нажмите Enter. Браузер сразу изменит текст на самой странице. После того, как весь ненужный текст исправлен, можно снимать!
Помните, что отредактированную страницу нельзя перезагружать — если браузер заново скачает ее из интернета, все ваши изменения пропадут. Чтобы посмотреть на оригинал страницы, откройте еще одну вкладку браузера.
А как же другие браузеры?
Инструкция подходит для всех браузеров, основанных на Chromium, а также для последних Internet Explorer, Firefox и Safari (в Safari сначала нужно включить инструменты разработчика: Настройки > Дополнения > Показывать меню «Разработка» в строке меню). Отличия нашлись только в названии пункта меню из 2 шага: вместо Проверить элемент можно увидеть Проверить объект. Но работают они совершенно аналогично.