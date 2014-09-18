Всем привет! Недавно начал работу техписателем в банке, необходима теоретическая и практическая подготовка по ПО, применяемому в автоматизировании процессов документирования. Есть ли какие-нибудь достойные курсы? Из всего что есть в интернете нашел компанию "Философт" (http://www.philosoft.ru/) и "Протекст" (http://protext.su). Кто-нибудь проходил там обучение? Может есть у кого отзывы о них, стоит ли игра свеч?
сентябрь 2014
18 сентября 2014, 19:36
19 сентября 2014, 15:42
Оказывается, IANA специально выделила блоки IP-адресов для примеров в документации. В RFC 5737 рекомендуется не использовать адреса из этих блоков в Интернете, чтобы документация не могла случайно указать на действующий сервер. А в документации, соответственно, следует использовать только эти адреса.
Подсети для фиктивных примеров:
- 192.0.2.0/24
- 198.51.100.0/24
- 203.0.113.0/24
Vive la standardisation!