Всем привет! Недавно начал работу техписателем в банке, необходима теоретическая и практическая подготовка по ПО, применяемому в автоматизировании процессов документирования. Есть ли какие-нибудь достойные курсы? Из всего что есть в интернете нашел компанию "Философт" (http://www.philosoft.ru/) и "Протекст" (http://protext.su). Кто-нибудь проходил там обучение? Может есть у кого отзывы о них, стоит ли игра свеч?