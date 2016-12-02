Мы, компания «ПроТекст» (https://protext.su/), хотим поделиться с вами полезной информацией :)

Летом мы начали проводить встречи для технических писателей в формате бесплатных вебинаров – Доквариумы. Каждый Доквариум посвящён определённой теме, в программе – 2-3 доклада, ответы экспертов на вопросы участников и обсуждение любых вопросов по теме. Онлайн-формат позволяет полноценно участвовать докладчикам и слушателям из любых городов.

На данный момент прошло две встречи, все желающие могут посмотреть их в записи:

Записи других мероприятий, которые мы проводили, можно увидеть на нашем сайте в разделе «Конференции».

Приглашаем вас на третий Доквариум, который предположительно будет посвящён теме скриншотов и пройдёт в конце января или начале февраля. Мы планируем проводить такие встречи периодически – предлагайте темы, которые для вас актуальны, по адресу info@protext.su, мы учтём пожелания! А если вы хотите стать докладчиком на очередном Доквариуме - тоже смело пишите нам, мы приветствуем любую активность:)