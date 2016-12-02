Клуб технических писателей

декабрь 2016
Доквариумы: онлайн-встречи технических писателей от ПроТекст
ПроТекст
2 декабря 2016, 09:39

Мы, компания «ПроТекст» (https://protext.su/), хотим поделиться с вами полезной информацией :)

Летом мы начали проводить встречи для технических писателей в формате бесплатных вебинаров – Доквариумы. Каждый Доквариум посвящён определённой теме, в программе – 2-3 доклада, ответы экспертов на вопросы участников и обсуждение любых вопросов по теме. Онлайн-формат позволяет полноценно участвовать докладчикам и слушателям из любых городов.

На данный момент прошло две встречи, все желающие могут посмотреть их в записи:

Записи других мероприятий, которые мы проводили, можно увидеть на нашем сайте в разделе «Конференции».

Приглашаем вас на третий Доквариум, который предположительно будет посвящён теме скриншотов и пройдёт в конце января или начале февраля. Мы планируем проводить такие встречи периодически – предлагайте темы, которые для вас актуальны, по адресу info@protext.su, мы учтём пожелания! А если вы хотите стать докладчиком на очередном Доквариуме - тоже смело пишите нам, мы приветствуем любую активность:)

конференция
Итоги первого Мини-Гипербатона
Юрий
28 декабря 2016, 17:00

12 и 13 декабря мы провели Мини-Гипербатон — камерное мероприятие для технических писателей с большим опытом работы в области документирования.

Почему мини?

С 2014 года мы регулярно проводим большую конференцию о разработке технической документации — Гипербатон. Три мероприятия прошли в стенах Яндекса, один раз мы провели секцию в рамках Translation Forum Russia.

Посетители Гипербатона очень разные. К нам приходят студенты, которые еще только выбирают профессию, начинающие и опытные технические писатели, переводчики, а также менеджеры, управляющие процессом документирования, разработчики, интересующиеся генерацией из кода. Поэтому обычно на конференции мы касаемся широкого спектра тем.

Наши гости просили устраивать мероприятия чаще, а мы хотели обменяться знаниями с опытными коллегами. На четвертом Гипербатоне мы анонсировали, что попробуем воплотить это в новом для нас формате — митапах. 

Данный вид мероприятия мы назвали Мини-Гипербатоном, а его ключевыми отличиями от большой конференции стали:

  • Приглашение только технических писателей, преимущественно — с большим опытом работы.
  • Фокус на одной тематике.
  • Упор на живом общении и обмене опытом.

Мероприятие поочередно прошло в двух городах — Санкт-Петербурге и Москве, а программа первого Мини-Гипербатона была посвящена работе с текстом.

Что дальше?

Митапы оказались полезны для поддержания связи с нашими коллегами и обмена бесценным опытом. В то же время большая конференция позволяет охватить аудиторию из других городов и представителей смежных специальностей. Поэтому мы будем развивать оба формата.

Материалы
Видео докладов уже доступно по ссылкам:

Да пребудет с вами сила!

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