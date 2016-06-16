Всем привет!

4 июня состоялся четвертый Гипербатон — конференция для технических писателей и всех, кто участвует в подготовке документации: руководителей, менеджеров проектов, разработчиков, переводчиков.

В этом году мы собрали рекордное количество регистраций за историю конференции — 673 человека подали заявки на участие.

Конференция проходила одновременно в трех городах (Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге), которые были связаны телемостом. Также велась онлайн трансляция.

Программа получилась очень насыщенной. Выступления были разделены тематически на три секции: документации для разработчиков, локализация и инструменты документирования. Основная часть программы транслировалась из Москвы, но каждый город был представлен по крайней мере одним выступлением.

Конференция завершилась мини-докладами от участников. Темы для них собирались во время регистрации. В итоге организаторами были выбраны три доклада, затрагивающие разные аспекты профессии. Одним из самых важных был рассказ про профстандарт «Технический писатель».

В каждом городе были представлены стенды, где участники могли задать все интересующие их вопросы специалистам из Яндекса (а в Москве еще и специалистам из Лаборатории Касперского и Семену Факторовичу) и спросить все, что не успели у спикеров (на протяжении всего дня было достаточно сложно выдержать регламент по времени из-за потока вопросов к докладам :)).

Что дальше?

Гипербатон — это крупное событие и площадка, где можно собраться, познакомиться, узнать что-то новое, обменяться опытом. И как раз поэтому так важно собирать не только спикеров из Яндекса, но и из других компаний.

С другой стороны Гипербатон — это событие, происходящее раз в год. После которого почти на двенадцать месяцев мы теряем друг друга с радаров. Именно поэтому мы решили сделать новый для нас шаг — провести ряд митапов для технических писателей. У нас есть желание, силы и, что важно, пара десятков внешних желающих выступить с докладами.

Ориентировочно, в начале осени мы будем готовы провести первую встречу.

Материалы

Видео всех докладов уже доступно по ссылкам:

Спасибо всем, кто помог сделать этот день! Да пребудет с вами Сила!

Посмотреть фотографии можно в альбоме на Я.Фотках.