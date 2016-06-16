Клуб технических писателей

июнь 2016
Из жизни японских техписателей
Кристина
16 июня 2016, 07:41

Японским техписателям очень повезло с языком:

Вот технический текст, переведенный с японского на русский:

В нормальных условиях работа подшипников сопровождается ровным, приглушенным шумом. Посвистывание или взвизгивание говорит о недостаточном смазывании. Прерывистый рокот или стук в большинстве случаев свидетельствует о присутствии в подшипнике загрязняющих частиц или повреждении подшипника в процессе монтажа.

А вот как такой текст на самом деле выглядит на японском:

В нормальное время подшипники издают ровный звук корокоро. Если, подобно свисту, есть высокий звук кииии, кииии, это говорит о недостаточном смазывании. Беспорядочные звуки гарагара и коцукоцу в большинстве случаев свидетельствует о присутствии в подшипнике загрязняющих частиц или повреждении подшипника в процессе монтажа.

И замечательное дополнение к статье в комментариях:

Не помню уже откуда, но по форумам переводчиков давно гуляет пример из инструкции к банке с краской: «Трясти, пока звук “кара-кара” не сменится звуком “кося-кося”».

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юмор,примеры из жизни
Итоги Четвертого Гипербатона
Kate Pozdnysheva
16 июня 2016, 17:00

Всем привет! 

4 июня состоялся четвертый Гипербатон — конференция для технических писателей и всех, кто участвует в подготовке документации: руководителей, менеджеров проектов, разработчиков, переводчиков.

В этом году мы собрали рекордное количество регистраций за историю конференции — 673 человека подали заявки на участие.

Конференция проходила одновременно в трех городах (Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге), которые были связаны телемостом. Также велась онлайн трансляция.

Программа получилась очень насыщенной. Выступления были разделены тематически на три секции: документации для разработчиков, локализация и инструменты документирования. Основная часть программы транслировалась из Москвы, но каждый город был представлен по крайней мере одним выступлением.

Конференция завершилась мини-докладами от участников. Темы для них собирались во время регистрации. В итоге организаторами были выбраны три доклада, затрагивающие разные аспекты профессии. Одним из самых важных был рассказ про профстандарт «Технический писатель».

В каждом городе были представлены стенды, где участники могли задать все интересующие их вопросы специалистам из Яндекса (а в Москве еще и специалистам из Лаборатории Касперского и Семену Факторовичу) и спросить все, что не успели у спикеров (на протяжении всего дня было достаточно сложно выдержать регламент по времени из-за потока вопросов к докладам :)).

Что дальше?

Гипербатон — это крупное событие и площадка, где можно собраться, познакомиться, узнать что-то новое, обменяться опытом. И как раз поэтому так важно собирать не только спикеров из Яндекса, но и из других компаний.

С другой стороны Гипербатон — это событие, происходящее раз в год. После которого почти на двенадцать месяцев мы теряем друг друга с радаров. Именно поэтому мы решили сделать новый для нас шаг — провести ряд митапов для технических писателей. У нас есть желание, силы и, что важно, пара десятков внешних желающих выступить с докладами. 

Ориентировочно, в начале осени мы будем готовы провести первую встречу. 

Материалы

Видео всех докладов уже доступно по ссылкам:

Спасибо всем, кто помог сделать этот день! Да пребудет с вами Сила!

Посмотреть фотографии можно в альбоме на Я.Фотках.

Стажировка для технических писателей
Антон
21 июня 2016, 17:00

На недавно завершившемся IV Гипербатоне мы анонсировали первый набор стажеров — технических писателей в Яндекс. Все задуманное удалось, и летней стажировке в отделе документирования и локализации официально дан старт.
 
Мы ищем стажеров сразу в двух городах — в московский и екатеринбургский офисы. В Москве стажировка будет проходить в группе документирования рекламных технологий. Стажеры в Екатеринбурге станут частью команды, разрабатывающей справку к пользовательским сервисам Яндекса.
 
К каждому стажеру будет прикреплен опытный наставник, готовый делиться знаниями и помогать в работе. Стажируясь у нас, вы сможете изнутри увидеть процессы документирования в Яндексе, познакомитесь с новыми технологиями и примете участие в создании справки для самых посещаемых сервисов Рунета.
 
Стажерам выплачивается зарплата.
 
Если вы студент, аспирант или начинающий специалист и хотите попробовать свои силы в профессии технического писателя, заполните заявку на сайте вакансий Яндекса.

До встречи!

стажировка,яндекс