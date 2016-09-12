Сара Мэддокс поделилась трюком, с помощью которого можно быстро находить страдательный залог в предложениях. Суть в следующем: если после сказуемого можно вставить слово «зомби», то в предложении есть страдательный залог. Забавно, но работает.

Зомби в действии

Вот пример текста:

Запрос координат осуществляется с помощью сервиса геокодирования. Координаты определяются автоматически, на основании текущего местоположения устройства.



Добавляем зомби:

Запрос координат осуществляется зомби с помощью сервиса геокодирования. Координаты определяются зомби автоматически, на основании текущего местоположения устройства.



Убираем страдательный залог:

Чтобы запросить координаты, воспользуйтесь сервисом геокодирования. Сервис определяет координаты автоматически, на основании местоположения устройства.

Почему это работает

Зомби заменяют недостающее подлежащее. Если появились зомби, значит действие в предложении проводится не субъектом, а над субъектом. А это — признак страдательного залога.

Вместо зомби можно использовать всё, что угодно: гремлинов, коллег по работе, да хоть хачапури с сыром. Желательно, чтобы слово изменялось по падежам, так нагляднее. Лично я использую слово «пользователи»:

Выгрузка данных осуществляется пользователями в раздеде «Обмен».



Убираем страдательный залог:

Выгрузить данные вы можете в разделе «Обмен».



Метод облегчает вычитку текста, т. к. не нужно распутывать предложение и искать в нем главное действующее лицо. Заподозрил неладное — запустил зомби — исправил. Рекомендую.

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