Сара Мэддокс поделилась трюком, с помощью которого можно быстро находить страдательный залог в предложениях. Суть в следующем: если после сказуемого можно вставить слово «зомби», то в предложении есть страдательный залог. Забавно, но работает.
Зомби в действии
Вот пример текста:
Запрос координат осуществляется с помощью сервиса геокодирования. Координаты определяются автоматически, на основании текущего местоположения устройства.
Добавляем зомби:
Запрос координат осуществляется зомби с помощью сервиса геокодирования. Координаты определяются зомби автоматически, на основании текущего местоположения устройства.
Убираем страдательный залог:
Чтобы запросить координаты, воспользуйтесь сервисом геокодирования. Сервис определяет координаты автоматически, на основании местоположения устройства.
Почему это работает
Зомби заменяют недостающее подлежащее. Если появились зомби, значит действие в предложении проводится не субъектом, а над субъектом. А это — признак страдательного залога.
Вместо зомби можно использовать всё, что угодно: гремлинов, коллег по работе, да хоть хачапури с сыром. Желательно, чтобы слово изменялось по падежам, так нагляднее. Лично я использую слово «пользователи»:
Выгрузка данных осуществляется пользователями в раздеде «Обмен».
Убираем страдательный залог:
Выгрузить данные вы можете в разделе «Обмен».
Метод облегчает вычитку текста, т. к. не нужно распутывать предложение и искать в нем главное действующее лицо. Заподозрил неладное — запустил зомби — исправил. Рекомендую.
Материалы по теме
- Eliminating the zombie vulnerability – removing passive voice from the docs — статья Сары Мэддокс о трюке с зомби
- Людям нужен страдательный залог! — совет о том, в каких случаях лучше использовать страдательный залог вместо действительного
- Отглаголенное — урок «Главреда» об издевательствах над глаголами