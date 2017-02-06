В информационном стиле есть понятие «стоп-слов». Это такие слова, которые можно удалить из текста без потери смысла. В технической документации тоже есть свои стоп-слова. Одно из них — слово «требуемый».
Введите требуемое значение параметра.
Контекст
Многие думают, что если убрать слово «требуемый», то пользователи начнут вводить всё подряд. На самом деле, нет.
Пользователи читают инструкцию, чтобы решить какую-то проблему. Им не нужно дополнительно указывать на то, для чего они всё это делают.
Возьмем какую-нибудь часть мануала и «развернем» её с учетом контекста:
Введите требуемое значение параметра в поле «Количество».
↓
Чтобы оформить заказ, укажите количество товара. Для этого введите требуемое значение параметра в поле «Количество». Не пытайтесь вводить в это поле свои инициалы или дату рождения, т. к. это приведет к ошибкам в отчете.
Похоже на инструкцию для умственно отсталых.
В контексте задачи все значения являются требуемыми. Разумеется, если не сказано обратное:
Введите соответствующее значение из Таблицы 1.
Введите произвольное значение.
Это похоже на ситуацию с паразитами времени: «в настоящее время», «в данный момент» и т. д. Если действие происходит сейчас, не нужно говорить об этом:
В настоящее время я еду в маршрутке.
↓
Я еду в маршрутке.
Чем заменить
Если просто выкинуть слово «требуемый», предложение получается коротким и обрубленным:
Введите значение в поле «Количество».
Чтобы сделать предложение более плавным, его можно перефразировать или уточнить:
Заполните поле «Количество».
В поле «Количество» введите количество товара в учетных единицах измерения.
Слово «требуемый» не является уточнением:
— Введите значение.
— Какое значение?
— Требуемое.
— А какое значение мне требуется?
— Количество товара.
↓
— Введите количество товара.
А как вы относитесь к слову «требуемый»? Сталкиваетесь ли с другими стоп-словами?