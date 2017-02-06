В информационном стиле есть понятие «стоп-слов». Это такие слова, которые можно удалить из текста без потери смысла. В технической документации тоже есть свои стоп-слова. Одно из них — слово «требуемый».

Введите требуемое значение параметра.



Контекст

Многие думают, что если убрать слово «требуемый», то пользователи начнут вводить всё подряд. На самом деле, нет.



Пользователи читают инструкцию, чтобы решить какую-то проблему. Им не нужно дополнительно указывать на то, для чего они всё это делают.



Возьмем какую-нибудь часть мануала и «развернем» её с учетом контекста:



Введите требуемое значение параметра в поле «Количество».

↓ Чтобы оформить заказ, укажите количество товара. Для этого введите требуемое значение параметра в поле «Количество». Не пытайтесь вводить в это поле свои инициалы или дату рождения, т. к. это приведет к ошибкам в отчете.

Похоже на инструкцию для умственно отсталых.



В контексте задачи все значения являются требуемыми. Разумеется, если не сказано обратное:

Введите соответствующее значение из Таблицы 1.

Введите произвольное значение.



Это похоже на ситуацию с паразитами времени: «в настоящее время», «в данный момент» и т. д. Если действие происходит сейчас, не нужно говорить об этом:

В настоящее время я еду в маршрутке.

↓

Я еду в маршрутке.



Чем заменить

Если просто выкинуть слово «требуемый», предложение получается коротким и обрубленным:

Введите значение в поле «Количество».



Чтобы сделать предложение более плавным, его можно перефразировать или уточнить:

Заполните поле «Количество».

В поле «Количество» введите количество товара в учетных единицах измерения.

Слово «требуемый» не является уточнением:

— Введите значение.

— Какое значение?

— Требуемое.

— А какое значение мне требуется?

— Количество товара.

↓

— Введите количество товара.



А как вы относитесь к слову «требуемый»? Сталкиваетесь ли с другими стоп-словами?