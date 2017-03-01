Клуб технических писателей

март 2017
ProКонтент 2.0 — Ближе к пользователю
Удалённый пользователь
1 марта 2017, 07:41

Год назад в "Лаборатории Касперского" прошла первая встреча ProКонтент для технических писателей, переводчиков и локализаторов. Мы рассказали о документировании всем известных истин, проектировании интерфейсов, силе текста и контроле его качества.

Познакомиться с материалами первой конференции ProКонтент можно в этом плейлисте.

16 марта мы вновь приглашаем в "Лабораторию" всех желающих, чтобы поделиться секретами, услышать ваши вопросы и поговорить о том, что нас объединяет — о контенте.

Конференция может быть интересна как техническим писателям, так и всем, кто участвует в разработке документации: руководителям профильных отделов, менеджерам проектов, переводчикам технических текстов и другим специалистам.

Подробности встречи и регистрация на событие:

https://events.kaspersky.com/event/procontent2

Мероприятия "Лаборатории Касперского" бесплатны к посещению при условии предварительной регистрации.

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конференция,мероприятия
VII встреча Сообщества технических писателей Санкт-Петербурга - 22 марта 2017
Salangin
20 марта 2017, 07:48

Сообщество технических писателей Санкт-Петербурга приглашает на VII встречу

22 марта 2017, среда, 19-21ч, SEMrush

Тема митапа: SEO для технических писателей (доклад Елены Терентьевой — Product Marketing Manager, SEMrush), а также обсуждение использования Medium

Коллеги, скоро день весеннего равноденствия — хороший повод начать что-то новое. Приглашаем вас встретиться в SEMrush и поговорить о SEO 22 марта, в среду.

Технические писатели привыкли писать сложные технические тексты для внутренненго использования. Для них зачастую неважно мнение читателя, у них нет цели продать продукт или продвинуть сервис. Но времена меняются, и многие небольшие компании отказываются от услуг классических техписателей. Сейчас техрайтеры должны расширять свой кругозор, получать новые знания и вырабатывать навыки, чтобы не остаться на обочине IT-мира.

Нам в этом поможет Елена Терентьева, Product Marketing Manager компании SEMrush. Елена специализируется на продвижении продуктов, связанных с техническим SEO. Последние восемь лет занимается маркетингом и PR. В портфолио Елены — публикации в крупных российских бизнес-изданиях: Коммерсант, Ведомости, РБК, а также в зарубежных: Entrepreneur, HubSpot, Search Engine Journal, Search Engine Watch

В программе:

  • 19:00 — Medium как траплин для техрайтера — дискуссия, модератор Станислав Салангин  (SPb Techwriters)
  • 19:30 — SEO для технических писателей: шаг за шагом — доклад Елены Терентьевой
  • 20:30 — обсуждение доклада. Также у вас будет возможность получить рекомендации по профессиональному развитию, поделиться своими проблемами, обсудить ситуацию на рынке труда и поспорить о роли техрайтеров в меняющемся мире IT

Мы обсудим вопросы:

  • основы поисковой оптимизации (видимость в сети, позиционирование контента в поисковых системах, органический трафик, зависимость трафика от контента, взаимодействие с поисковиками и расширение аудитории)
  • привлечение читателей (источники интернет-трафика, целевой трафик, исследование ключевых слов)
  • оптимизация материала (контент, структура, время ожидания, дизайн)
  • внешнее SEO (гостевой блогинг, комментирование, ссылки в Википедии, социальные закладки
  • черное и белое SEO
  • анализ эффективности SEO

Вся информация и регистрация:

Наши партнеры:

9 комментариев
Санкт-Петербург,техписатель,сообщество,семинары,SEO,контент,митап
Академия Гипербатона — новый учебный проект для начинающих техписаталей
Анастасия
21 марта 2017, 12:12

Мы давно задумали учебный проект для начинающих специалистов в области разработки документации. И вот, свершилось: этой весной стартует Академия Гипербатона. Курс состоит из нескольких мастер-классов:

Процесс документирования
Подробно обо всех этапах создания документации: генеральная линия и маленькие хитрости. Что нужно узнать заранее, как общаться с заказчиками и консультантами, как отшлифовать текст.

Структура и стиль технической документации
Типы структур документов. Какую из них выбрать и почему? Правила создания структуры и способы решения основных проблем. Работа со смысловыми единицами документа — топиками. Их содержание и стиль. Как написать такой текст, чтобы его не только читали, но и правильно понимали.

Способы редактирования и маркеры проблемного текста
Какие формальные и смысловые признаки покажут, что текст небезупречен. Три способа улучшить стиль. Как найти и обезвредить неточную мысль — ищем маркеры проблемного текста. Потренируемся на актуальных примерах из Яндекса и не только.

Схемы в документации: теория и практика
Зачем нужны схемы в документации, какие они бывают и чем хорошая схема отличается от плохой. Как сделать схему с нуля: пошаговая работа в рамках практических заданий. Использование Microsoft Visio при работе со схемами и их отдельными элементами.

Три недели специалисты Яндекса в Москве и Екатеринбурге будут делиться своим опытом и знаниями. В конце обучения каждый слушатель выполнит экзаменационный проект. Лучшие из лучших получат шанс попасть на летнюю стажировку в Яндексе.

Для поступления нужно пройти тестовое задание. Регистрация закроется 27 марта в 20:00. Результаты будут объявлены 6 апреля.

Желаем удачи!

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