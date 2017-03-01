Год назад в "Лаборатории Касперского" прошла первая встреча ProКонтент для технических писателей, переводчиков и локализаторов. Мы рассказали о документировании всем известных истин, проектировании интерфейсов, силе текста и контроле его качества.

Познакомиться с материалами первой конференции ProКонтент можно в этом плейлисте.

16 марта мы вновь приглашаем в "Лабораторию" всех желающих, чтобы поделиться секретами, услышать ваши вопросы и поговорить о том, что нас объединяет — о контенте.

Конференция может быть интересна как техническим писателям, так и всем, кто участвует в разработке документации: руководителям профильных отделов, менеджерам проектов, переводчикам технических текстов и другим специалистам.

Подробности встречи и регистрация на событие:

https://events.kaspersky.com/event/procontent2

Мероприятия "Лаборатории Касперского" бесплатны к посещению при условии предварительной регистрации.