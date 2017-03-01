Сообщество технических писателей Санкт-Петербурга приглашает на VII встречу
22 марта 2017, среда, 19-21ч, SEMrush
Тема митапа: SEO для технических писателей (доклад Елены Терентьевой — Product Marketing Manager, SEMrush), а также обсуждение использования Medium
Коллеги, скоро день весеннего равноденствия — хороший повод начать что-то новое. Приглашаем вас встретиться в SEMrush и поговорить о SEO 22 марта, в среду.
Технические писатели привыкли писать сложные технические тексты для внутренненго использования. Для них зачастую неважно мнение читателя, у них нет цели продать продукт или продвинуть сервис. Но времена меняются, и многие небольшие компании отказываются от услуг классических техписателей. Сейчас техрайтеры должны расширять свой кругозор, получать новые знания и вырабатывать навыки, чтобы не остаться на обочине IT-мира.
Нам в этом поможет Елена Терентьева, Product Marketing Manager компании SEMrush. Елена специализируется на продвижении продуктов, связанных с техническим SEO. Последние восемь лет занимается маркетингом и PR. В портфолио Елены — публикации в крупных российских бизнес-изданиях: Коммерсант, Ведомости, РБК, а также в зарубежных: Entrepreneur, HubSpot, Search Engine Journal, Search Engine Watch
В программе:
- 19:00 — Medium как траплин для техрайтера — дискуссия, модератор Станислав Салангин (SPb Techwriters)
- 19:30 — SEO для технических писателей: шаг за шагом — доклад Елены Терентьевой
- 20:30 — обсуждение доклада. Также у вас будет возможность получить рекомендации по профессиональному развитию, поделиться своими проблемами, обсудить ситуацию на рынке труда и поспорить о роли техрайтеров в меняющемся мире IT
Мы обсудим вопросы:
- основы поисковой оптимизации (видимость в сети, позиционирование контента в поисковых системах, органический трафик, зависимость трафика от контента, взаимодействие с поисковиками и расширение аудитории)
- привлечение читателей (источники интернет-трафика, целевой трафик, исследование ключевых слов)
- оптимизация материала (контент, структура, время ожидания, дизайн)
- внешнее SEO (гостевой блогинг, комментирование, ссылки в Википедии, социальные закладки
- черное и белое SEO
- анализ эффективности SEO
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