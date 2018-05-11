Клуб технических писателей

май 2018
Мини-Гипербатон про текстовые редакторы. Опубликована программа
Юрий
11 мая 2018, 15:30

Мини-Гипербатон про редакторы для работы с текстамиВсем привет, 

Опубликована программа Мини-Гипербатона про текстовые редакторы:

Напоминаем, что участие в конференции бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Присоединяйтесь к нашей Telegam-группе для обсуждения вопросов, связанных с документированием и локализацией. Также присылайте ваши идеи, пожелания и предложения о выступлениях с докладами. 

Мини-Гипербатон — камерное мероприятие для обмена опытом на заданную тему с упором на живое общение, рассчитанное на небольшое количество участников. Чтобы встреча прошла наиболее продуктивно, отбор проводится с учетом опыта и интересов зарегистрировавшихся. После мероприятия мы выложим видеозаписи докладов.

Oxygen XML Editor
msavkin
25 мая 2018, 16:09

Вопрос ! При приобретении Oxygen XML Editor в комплект включается DITA или ее нужно приобретать отдельно ? Если есть ссылки буду благодарен ))

2 комментария