26.10.2015
У нас хорошие новости: сегодня мы добавили в API 5 сервис для управления кампаниями и запустили поддержку нового формата Директа — рекламы мобильных приложений.
Сервис для работы с кампаниями
Управлять рекламой на уровне кампаний теперь можно и в API 5 — благодаря сервису Campaigns, который поддерживает все особенности новой версии нашего программного интерфейса и позволяет:
- Пользоваться унифицированным набором методов. Названия методов показывают, какое действие будет произведено с кампанией. Например: add (создать), update (обновить), get (получить), suspend (остановить), archive (заархивировать) и другие.
- Применять пообъектную обработку. При передаче массива с кампаниями можно посмотреть результат по всем объектам запроса, даже ошибки.
- Гибко фильтровать данные и определять, какой набор параметров кампании необходимо получить в результате запроса.
- Оптимизировать выполнение запроса при большом количестве кампаний — с помощью постраничной выборки.
В «Руководстве по переходу» вы найдете всю нужную информацию о соответствии методов и параметров кампаний версий API Live 4 и API 5.
Поддержка рекламы мобильных приложений
С запуском нового сервиса в API 5 появились и новые форматы данных — для кампаний типа «Реклама мобильных приложений». Методы в сервисах Ads и AdGroups также доработаны для поддержки рекламы мобильных приложений.
При этом важно, что выбранный тип кампании («Текстово-графические объявления» или «Реклама мобильных приложений») однозначно определяет соответствующий тип групп объявлений. У них есть как общие, так и различающиеся параметры: например, списки стратегий. Пожалуйста, не забудьте учесть эти особенности в своей работе.
Подробности о новых типах данных для рекламы приложений мы описали в документации.
Good news for all Yandex.Direct users: today both a new service for managing campaigns has been added to version 5 of the API, and support for Direct’s new ads for mobile apps format has been launched.
Service for managing ad campaigns
Managing your ads at the campaign level is now possible in API 5 thanks to the Campaigns service which supports all features of the new version of the programming interface and allows you to:
- Use a unified set of methods. The names of methods show which action will be performed with the campaign. For example: add, update, get, suspend, archive, and so on.
- Apply per-object processing. WWhen passing an array with campaigns, you can view results for all objects of a query — even the errors.
- Filter data flexibly and determine which set of campaign parameters you need to get in the request results.
- Optimize request execution with a large number of campaigns with the help of paginated selection.
In the “Migration guide” you will find all the necessary information on method equivalents and campaign parameters for API version Live 4 and API 5.
Support for ads for mobile apps
With the launch of API 5 comes new data formats for Ads for Mobile Apps campaign types. Methods in the Ads and AdGroups services have also been modified to support Ads for Mobile Apps.
It is important to note that the selected campaign type (“Text & Image Ads” or “Ads for Mobile Apps”) uniquely determines the corresponding type of ad groups. They have some parameters in common, but are also different, such as the list of strategies available. Please do not forget to factor in this feature while working.
More details about the new data types for Ads for Mobile Apps can be read in the documentation.