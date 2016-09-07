Для разработчиков приложений по управлению рекламой в Директе мы подготовили базовый онлайн-курс по API: всего за десять уроков вы с нуля научитесь работать с нашим программным интерфейсом.

Вместе с нами вы пройдете все подготовительные этапы: получите доступ к API и настроите первую тестовую среду.

API Директа позволяет автоматизировать массовые рутинные операции с рекламой, ускорять их выполнение и тем самым повышать эффективность управления аккаунтом. Это хорошее решение для тех, кто работает с большими объемами данных.

Мы расскажем, какие возможности предоставляет наш программный интерфейс, подробно рассмотрим структуру и основные параметры запросов. И предоставим множество примеров, которые вы сможете выполнить, используя ваш язык программирования или утилиту cURL.

Помимо нового курса по API, у нас есть еще много всего интересного: видеозаписи конференций, вебинары и целые программы онлайн-обучения — мы собрали основное на главной странице сайта рекламы.

Изучайте с удовольствием!