В метод AdGroups.get добавлена возможность получать параметры групп динамических объявлений, для которых источником данных является фид.
Для метода CreateNewReport (Live) появилась возможность получать данные по условию ретаргетинга, в соответствии с которым применена корректировка ставок для посетивших сайт: в отчет добавлен показатель rl_adjustment_id, для входного параметра GroupByColumns добавлено значение clAdjustment.
В пятой версии API в метод Ads.get добавлено значение PROJECT_DECLARATION параметра AdCategories (Особая категория). А в версии Live 4 в метод GetBanners (Live) добавлено значение project_declaration результирующего параметра AdWarnings.
С 15 сентября при вызове некоторых методов версии API Live 4 периодически будет выдаваться ошибка 59 об ограничении использования этих методов и необходимости перехода на API 5.
Ниже мы приводим полный список методов API Live 4, которых затронут эти изменения:
CreateOrUpdateCampaign (Live), GetCampaignsList (Live), GetCampaignsListFilter (Live), GetCampaignsParams (Live), GetCampaignParams (Live), DeleteCampaign (Live), ResumeCampaign (Live), StopCampaign (Live), ArchiveCampaign (Live), UnArchiveCampaign (Live), CreateOrUpdateBanners (Live), GetBanners (Live), DeleteBanners (Live), ModerateBanners (Live), ResumeBanners (Live), StopBanners (Live), ArchiveBanners (Live), UnArchiveBanners (Live), Keyword (Live), GetBannerPhrases (Live), GetBannerPhrasesFilter (Live), SetAutoPrice (Live), UpdatePrices (Live), GetChanges (Live).
В документации в разделе «Руководство по переходу» вы найдете всю информацию о соответствии методов и их параметров в версиях API Live 4 и API 5 — для корректной миграции ваших приложений на пятую версию API.
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Ориентировочно через неделю произойдет изменение диапазона дат, за которые доступны данные по средней позиции объявления в статистике, формируемой методом CreateNewReport (Live). А именно, данные по средней позиции будут доступны только начиная с 01.11.2014. В настоящее время доступны данные начиная с 01.07.2014.
Если вам необходима статистика по средней позиции за период с 01.07.2014 по 31.10.2014, рекомендуем запросить ее в ближайшие дни.
В пятой версии API Директа добавлены новые сервисы: сервис AudienceTargets для управления условиями нацеливания на аудиторию и сервис RetargetingLists для управления условиями подбора аудитории.
Условие нацеливания на аудиторию позволяет показывать объявления пользователям, которые уже проявляли интерес к товарам и услугам рекламодателя: посетили сайт или оставили контактные данные. Содержит условие подбора аудитории, а также настройки показа объявлений этой аудитории (ставку, приоритет).
Условие подбора аудитории представляет собой критерий отбора пользователей. Применяется в условиях нацеливания на аудиторию и в корректировках ставок. Для настройки условия подбора аудитории используются цели и сегменты, настроенные в Яндекс.Метрике и сегменты, настроенные в Яндекс.Аудиториях.
Подробности о новых сервисах описаны в документации.