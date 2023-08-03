Бесплатная онлайн-конференция «Яндекс для бизнеса: образование»

8 августа подключайтесь к бесплатной онлайн-конференции «Яндекс для бизнеса: образование». Своим опытом поделятся эксперты Яндекс Рекламы, основатели крупных онлайн-школ и специалисты по продукту Яндекс Учебника.





Ведущим конференции станет знакомый многим «наставник по бизнесу» Илья Куруч. На встрече подробно разберут:

— Тренды рынка онлайн и офлайн-образования

— Что такое образовательная траектория и как выбрать её для детских курсов

— Как репетитору масштабировать свой бизнес

Конференция начнётся 8 августа в 11:00 по Москве. Чтобы принять участие, регистрируйтесь по ссылке.



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