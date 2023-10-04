Бесплатная онлайн-конференция «Яндекс для бизнеса: рынок автосервиса»

12 октября подключайтесь к бесплатной онлайн-конференции для предпринимателей из сферы автоуслуг и запчастей.

Опытом с вами поделятся владельцы автосервисов и магазинов запчастей и, конечно же, эксперты Яндекс Рекламы. Также на встрече:

Проведём обзор авторынка

Разберём рекламные тренды в сфере автоуслуг

Выясним, как построить работу и привлекать больше клиентов даже в условиях меняющегося рынка

Конференция начнётся 12 октября в 11:00 по Москве. Чтобы принять участие, регистрируйтесь по ссылке.

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