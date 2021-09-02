Яндекс.Бизнес запускает второй сезон подкаста о предпринимателях «Бизнес — это я»

«Бизнес — это я» — истории предпринимателей о том, как они решили открыть своё дело и с какими трудностями сталкиваются каждый день. Во втором сезоне команда Яндекс.Бизнеса отправилась в регионы, чтобы узнать, как живёт малый бизнес за пределами Москвы.

Окупается ли продажа чак-чаков? Как открыть пиццерию и практически монополизировать эту нишу в городе? Выгодно ли открывать прокат автомобилей в Сибири? Обо всём этом расскажут герои второго выпуска подкаста «Бизнес — это я».

В первом выпуске владельцы стоматологий из Казани и Петрозаводска рассказывают:

🦷 Кому проще открыть стоматологию — потомственному хирургу или человеку без медицинского образования?

🦷 Как связаны стоматология и любовь к космосу?

🦷 Как в первые месяцы работы заставить конкурентов нервничать?

🦷 Все ли предприниматели мечтают расширить бизнес и переехать в Москву?

Выпуск можно послушать здесь.