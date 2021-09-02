Яндекс.Бизнес

Яндекс.Бизнес

Яндекс.Бизнес запускает второй сезон подкаста о предпринимателях «Бизнес — это я»

«Бизнес — это я» — истории предпринимателей о том, как они решили открыть своё дело и с какими трудностями сталкиваются каждый день. Во втором сезоне команда Яндекс.Бизнеса отправилась в регионы, чтобы узнать, как живёт малый бизнес за пределами Москвы.

Окупается ли продажа чак-чаков? Как открыть пиццерию и практически монополизировать эту нишу в городе? Выгодно ли открывать прокат автомобилей в Сибири? Обо всём этом расскажут герои второго выпуска подкаста «Бизнес — это я».

В первом выпуске владельцы стоматологий из Казани и Петрозаводска рассказывают:

🦷 Кому проще открыть стоматологию — потомственному хирургу или человеку без медицинского образования?

🦷 Как связаны стоматология и любовь к космосу?

🦷 Как в первые месяцы работы заставить конкурентов нервничать?

🦷 Все ли предприниматели мечтают расширить бизнес и переехать в Москву?

Выпуск можно послушать здесь.

8 комментариев
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Алексей Головач
4 сентября, 08:31
Давно уже я в малом бизнесе и хочется, что бы все кто становится на этот путь понимали с самого начала,  что слово бизнес в переводе означает дело. У многих ассоциация с деньгами. Совет для начала такой:  начинайте то дело, которое вам нравится, в котором вам кажется вы можете быть лучшим, или у вас координально другое понимание подхода к этой работе. 
Dmitry ⛵️ Piskunov
7 сентября, 16:03
Алексей Головач,
+1
НСтрой.рф
5 сентября, 00:26
Ок 
Охрана НОТОН
6 сентября, 14:25
Если каждый день заниматься своим малым бизнесом, то он обязательно вырастит до размера крупной компании .
Кожушко Владимир
7 сентября, 15:17
Интересная тема!! 
И самое главное полезная для тех предпринимателей кто хочет быть на рынке много лет! 
И особенно это хорошая поддержка начинающим.
Владимир Смирнов
12 сентября, 21:11
Какое вы отношение имеете к бизнесу? Вы наглые монополисты, которые могут работать только в этой стране. Вам бы нигде в цивилизованном государстве  не разрешили бы так наглеть и обманывать! 
sl124
13 сентября, 11:37
отличная идея 
Константин Д.
13 сентября, 21:36
Настоящее развитие сейчас только у нас в Крыму , пока сюда деньги "льют" , пока коронавирус , пока реальная инфляция 10% в месяц можно еще занять своё место под солнцем , но это только для смелых и сильных .