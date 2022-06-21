Где брать деньги для бизнеса в трудные времена: новый выпуск «Всеми силами»



Во втором выпуске нового сезона «Всеми силами» предприниматели говорили про финансовые проблемы. Эксперты разобрали кейсы реальных героев и предложили решения для них:

1. Где танцевальной студии брать деньги летом, если клиенты разъезжаются до осени?

Идея: открыть для школьников дневной городской лагерь с уроками танцев. Так можно привлечь новых клиентов, которые летом остаются в городе и не знают, чем занять детей.

2. Как фермеру найти деньги и посадить больше малины, если банки не дают кредит, а инвесторы просят 50% от прибыли?

Идея: пойти на компромисс с инвесторами — с уже засеянных плантаций отдавать 50%, а с новых посадок — 25%. Если поступиться своими интересами сейчас, в будущем можно получить большую выгоду.

3. Что делать, если игровая комната в селе не приносит доход?

Идея: открыть детский сад неполного дня и проводить дополнительные занятия. Родители всегда готовы платить за логопедов, подготовку к школе, шахматы и английский язык.

Чтобы узнать, какие ещё идеи предложили эксперты, смотрите запись беседы.

Сейчас мы ищем кейсы для выпуска про работу с поставщиками. Расскажите, с какими проблемами в этой сфере вы столкнулись. Эксперты обсудят их и предложат решения.

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