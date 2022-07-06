Как стать «Хорошим местом»: подробный гайд от предпринимателей и Яндекс Бизнеса

Каждый год Яндекс Бизнес вручает награду «Хорошее место» компаниям с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам пользователей. Победители говорят, что после получения этого статуса к ним приходит больше новых клиентов, а сотрудники чувствуют отдачу и лучше работают.

Чтобы компаниям было проще получить «Хорошее место», мы написали гайд с практическими советами. Рассказываем, что в нём полезного и почему его стоит прочитать.

В первой части гайда мы собрали информацию о том, какой бизнес может претендовать на статус «Хорошее место». Подробно описали все условия, показали примеры и дали нужные ссылки. Критерии совсем не сложные, но о них можно запросто забыть. И тогда заведение не сможет получить награду, даже если у него высокий рейтинг.

Во второй части гайда рассказали, как радовать клиентов и получать больше хороших оценок и отзывов. Всю информацию почерпнули из реального опыта предпринимателей, чьи заведения имеют статус «Хорошее место».

Вот какие советы есть в гайде:

Как оказывать сервис и услуги уровня «Хорошего места». Предложили 11 идей, как улучшить обслуживание, чтобы посетители ставили вашему заведению пять звёзд.

Как говорить с клиентами о ценах, чтобы стать «Хорошим местом». Подсказали, как привлечь аудиторию, которой будут по карману ваши товары или услуги.

Какое помещение и атмосфера должны быть в «Хорошем месте». Рассказали, как с помощью косметического ремонта и внимания к деталям создать заведение, в которое клиенты захотят возвращаться.

Какой персонал работает в «Хорошем месте». Описали шесть качеств сотрудника, который понравится посетителям.

Прочитайте полный гайд — это займёт не больше 8 минут и поможет получить награду.