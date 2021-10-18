Конференция-подкаст «Яндекс для бизнеса»: запись трансляции

20 октября прошла онлайн-конференция «Яндекс для бизнеса» — про сервисы для малого бизнеса. В формате видеоподкаста команда Яндекса и предприниматели обсудили, как освободить голову для более важных дел. И разобрали решения на реальных примерах.

Провели подкаст Лика Кремер, сооснователь и CEO студии подкастов «Либо/Либо», и Роман Чернин, руководитель сервисов Яндекса для малого бизнеса.

О чём говорили:

— О привлечении клиентов: как Яндекс.Бизнес помогает не тратить своё время на рекламу, а Яндекс.Директ позволяет заводить кампании в несколько кликов.

— О работе на маркетплейсах: как с пользой для бизнеса доверить продажи Яндекс.Маркету, а поиск заказчиков — Яндекс.Услугам.

— О запуске доставки: как отдать логистику Яндексу на аутсорс и забыть о поиске курьеров в штат.

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