Сообщества ВКонтакте можно продвигать с Яндекс Бизнесом

Реклама ваших товаров, услуг и постов появится в поиске Яндекса и на площадках партнёров Рекламной сети. А значит, их сможет увидеть больше потенциальных клиентов.

Рассказываем, как это работает.

Как запустить рекламу

Проверьте, что сообщество открытое, и добавьте ссылку на него в Яндекс Бизнес.

Сервис сам загрузит товары, услуги и посты из сообщества — останется только выбрать, какие из них продвигать.

Затем Яндекс Бизнес создаст объявления и покажет их потенциальным клиентам. Реклама товаров, услуг и постов появится в поиске Яндекса и среди 50 000+ площадок партнёров Рекламной сети — там, где есть ваши потенциальные клиенты.

С рекламы люди будут попадать на промостраницы — они создаются автоматически для каждого товара, услуги или поста. Можно вести сразу в сообщество, но с промостраницами реклама будет точнее: Яндекс Бизнес проанализирует аудиторию и найдёт тех, кто вероятнее заинтересуется сообществом.

На промостраницах будет вся важная информация:

Ваш товар, услуга или пост

Кнопка для перехода в сообщество

Рекомендации других товаров, которые вы выбрали для рекламы

Ещё на них можно добавить заметную кнопку с контактами — телефоном, Telegram или WhatsApp. Тогда клиенты смогут быстрее связаться с вами удобным им способом.

Почему это удобно