Сообщества ВКонтакте можно продвигать с Яндекс Бизнесом

Реклама ваших товаров, услуг и постов появится в поиске Яндекса и на площадках партнёров Рекламной сети. А значит, их сможет увидеть больше потенциальных клиентов.
Рассказываем, как это работает.
Как запустить рекламу
Проверьте, что сообщество открытое, и добавьте ссылку на него в Яндекс Бизнес.
Сервис сам загрузит товары, услуги и посты из сообщества — останется только выбрать, какие из них продвигать.
Затем Яндекс Бизнес создаст объявления и покажет их потенциальным клиентам. Реклама товаров, услуг и постов появится в поиске Яндекса и среди 50 000+ площадок партнёров Рекламной сети — там, где есть ваши потенциальные клиенты.
С рекламы люди будут попадать на промостраницы — они создаются автоматически для каждого товара, услуги или поста. Можно вести сразу в сообщество, но с промостраницами реклама будет точнее: Яндекс Бизнес проанализирует аудиторию и найдёт тех, кто вероятнее заинтересуется сообществом.
На промостраницах будет вся важная информация:
- Ваш товар, услуга или пост
- Кнопка для перехода в сообщество
- Рекомендации других товаров, которые вы выбрали для рекламы
Ещё на них можно добавить заметную кнопку с контактами — телефоном, Telegram или WhatsApp. Тогда клиенты смогут быстрее связаться с вами удобным им способом.
Почему это удобно
- Товары, услуги и посты загружаются автоматически, вам не добавлять их вручную
- Рекламироваться будет как сообщество, так и отдельные товары, услуги и посты. И не только во ВКонтакте, но и по всему интернету
- Вы сами выбираете, какие товары, услуги и посты продвигать
- На промостраницах можно указать дополнительные контакты, чтобы клиенты могли сразу позвонить или написать
Подключить рекламу →