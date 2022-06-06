Онлайн-запись в салоны красоты доступна прямо в Картах

В Яндекс Картах появился удобный виджет для записи в салоны красоты, барбершопы, парикмахерские и студии маникюра. Пользователи ищут подходящий вариант и нажимают на кнопку «Записаться онлайн». А затем прямо в Картах выбирают услугу, мастера и время — без перехода на сторонние сайты.

Рассказываем, почему виджет популярен среди клиентов бьюти-индустрии и чем он полезен для владельцев салонов.

Почему клиенты выбирают онлайн-запись

Мы изучали опыт пользователей Карт и выяснили, что многим из них нравится онлайн-запись. Именно она может стать решающим фактором при выборе салона, и вот почему.

Некоторые пользователи избегают звонков. Им не всегда удобно ответить, и это занимает больше времени, чем клик на кнопку. При онлайн-записи клиенту не нужно смотреть на часы и планировать разговор с администратором, ведь записаться можно даже ночью. Часть респондентов ответили: если в профиле компании в Картах нет онлайн-записи, они скорее выберут другой салон.

Пользователям нравится простой, знакомый интерфейс. Виджет онлайн-записи отвечает их запросам: не нужно заполнять новые формы на сайтах, а контактные данные достаточно ввести один раз.

Виджет хранит информацию о предыдущих визитах. Клиент может легко записаться в салон снова. Некоторые респонденты сказали, что уже привыкли к удобной функции и хотели бы, чтобы кнопка онлайн-записи была у каждого салона.

Как виджет онлайн-записи помогает бизнесу

Вы привлекаете больше клиентов. Возможность записаться здесь и сейчас, прямо в интерфейсе Карт, всё чаще определяет выбор пользователей. А функция быстрой повторной записи помогает сделать клиентов постоянными.

Снижаете нагрузку на администраторов. Когда большинство клиентов записываются онлайн, пропадает необходимость непрерывно отвечать на звонки. Онлайн-запись освобождает время для других задач, а вы не боитесь пропустить вызов и потерять клиента.

Автоматически получаете информацию о новом онлайн-бронировании, отмене или переносе. Яндекс Карты направляют данные в ваш личный кабинет сервиса-партнёра. Там удобно контролировать загруженность салона и отдельных специалистов, а также просматривать информацию о клиентах: историю посещений, участие в программах лояльности, контакты для связи. А ещё можно отправлять напоминания о записи.

Если вы уже работаете с сервисом-партнёром, например Yclients, — записи через Карты будут отображаться в знакомом интерфейсе.

Как подключить онлайн-запись

Чтобы в профиле компании появилась кнопка «Записаться онлайн», нужно подключить функцию онлайн-бронирования. Есть два способа:

Обратитесь к одному из наших партнёров. Вот список сервисов бронирования, которые сотрудничают с Яндексом. Когда вы включите онлайн-запись в личном кабинете сервиса и пройдёте модерацию, кнопка в Картах появится автоматически. Обычно это занимает до десяти дней. Подключите самостоятельно. Как правило, этот вариант подходит для крупных сетей салонов, где есть своя CRM-система. Что нужно сделать:

Прочитать оферту.

Отправить заявку и дождаться звонка менеджера.

Реализовать интеграцию по API с помощью спецификации.

Если вы подключили услугу онлайн-записи, а кнопки нет

Почему так могло случиться:

Ваш сервис не реализовал интеграцию с Яндекс Картами по API. Посмотрите список сервисов-партнёров или получите спецификацию для самостоятельной настройки API на этой странице. Вы рекламодатель и используете свою кнопку. Заменить её на кнопку виджета просто:

В личном кабинете Яндекс Бизнеса выберите активную кампанию и перейдите в «Рекламные материалы».

В разделе «Кнопка действия» выберите «Записаться онлайн».

Добавьте ссылку на онлайн-запись в салон через вашего партнёра, нажмите «Сохранить».

Всё готово — виджет отображается, и вы можете принимать заявки.

По нашим данным, на кнопку «Записаться онлайн» нажимают в два раза чаще, чем на любую другую. Это возможность стать доступнее для клиентов — они оценят вашу заботу и с большой вероятностью выберут именно вас.