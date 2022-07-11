Откройте расчётный счёт в Альфа-Банке, подключите Рекламную подписку и получите 10 000 ₽

Мы хотим, чтобы предприниматели узнавали больше об удобных инструментах для развития бизнеса. Теперь вы можете попробовать сразу два: бесплатный расчётный счёт от Альфа-Банка и Рекламную подписку от Яндекс Бизнеса. Рассказываем, как участвовать в акции.

Станьте клиентом банка, запустите кампанию с Рекламной подпиской до 31 июля 2022 года и получите 10 000 ₽. Предложение действует для предпринимателей, которые не запускали рекламу в Яндекс Бизнесе в 2022 году.

Шаг 1. Откройте расчётный счёт в Альфа-Банке

Перейдите на сайт Альфа-Банка и оставьте заявку — это займёт всего несколько минут. Платить за обслуживание счёта не нужно. Когда станете клиентом банка, сможете пользоваться бесплатной бухгалтерией для бизнеса.

Шаг 2. Подключите Рекламную подписку

До 31 июля 2022 года запустите кампанию через Клуб клиентов Альфа-Банка не меньше чем на 90 дней. Вот как Рекламная подписка поможет с продвижением:

1. Создаст объявления и покажет их вашим потенциальным клиентам в Поиске, Картах и на сайтах партнёров Рекламной сети.

2. Проанализирует, какая площадка приводит больше клиентов, и направит бюджет именно туда.

Результаты рекламной кампании появятся в личном кабинете Яндекс Бизнеса. Вы увидите, сколько раз люди открывали профиль вашей организации, оставляли заявки или звонили. Благодаря аналитике вы сможете понять, эффективно ли сработало продвижение.

Шаг 3. Получите 10 000 ₽

Когда акция закончится, вы получите 10 000 ₽ на счёт в Альфа-Банке. Деньги зачислят до 1 октября 2022 года.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте Альфа-Банка.