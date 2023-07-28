Получите 15 000 ₽ на продвижение своего дела

Два сервиса — вдвое больше клиентов

Мы запустили интеграцию с МегаФон Таргетом — теперь вы можете привлекать клиентов с двух площадок одновременно. Да ещё и с повышенным бонусом: на первую кампанию в Яндекс Бизнесе начислим 5 000 ₽ и вернём 10 000 ₽ кешбэком в МегаФон Таргете.

MEGAFON-YANDEX Получить бонусы просто — введите этот промокод на сайте и следуйте инструкции на нём.

Получайте как можно больше заявок и продаж

Яндекс Бизнес покажет объявления по всему интернету: в Картах, Поиске и на 55 000+ сайтов Рекламной сети. А МегаФон Таргет поможет максимально точно настроить аудиторию — более чем по 100 параметрам, включая гео, возраст, пол и интересы. Вы сможете охватить всех потенциальных покупателей — даже тех, кто не пользуется интернетом.

Яндекс Бизнес

Подойдёт предпринимателям, которые не хотят тратить время на запуск рекламы. Подключаете Рекламную подписку один раз — и привлекаете клиентов 90, 180 или 360 дней.

Чтобы запустить рекламу, нужно заполнить профиль компании, указать бюджет и срок размещения. Сервис позаботится об остальном: подберёт аудиторию и площадки, проследит за бюджетом и отчитается о результатах.

МегаФон Таргет

Подойдёт предпринимателям, которые хотят, чтобы рекламу получила именно их целевая аудитория. Нанимать специалистов не нужно — в МегаФон Таргете максимально простые настройки.

В сервисе более 100 параметров, благодаря которым можно рекламироваться среди потенциальных клиентов. Это люди, которые просто проходили рядом с вашим магазином, салоном, кафе или уже интересовались похожими товарами и услугами.

Продвигайте компанию там, где её заметят:

Смс и мультимедийные сообщения (MMS)

Баннеры

Обзвоны

Рассылки в Viber

Письма на почту

Начните привлекать клиентов

Перейдите на сайт по ссылке ниже, подтвердите номер телефона, введите промокод — и запустите рекламу с двойным бонусом.

За клиентами