Получите 5 000 ₽ на первый запуск и 10 000 ₽ на счёт в Яндекс Доставке

Запустите первую рекламную кампанию в Яндекс Бизнесе — и получите дополнительные 5 000 ₽ к рекламному бюджету и 10 000 ₽ на счёт в Яндекс Доставке.

Бонусы от Яндекс Бизнеса помогут увеличить бюджет вашей рекламной кампании. А значит, вы сможете привлечь больше потенциальных клиентов.

Просто добавляете ссылку на сайт, магазин на маркетплейсе, сообщество ВКонтакте или телеграм-канал — и Яндекс Бизнес автоматически:

Создаст рекламные объявления

Покажет их по всему интернету — там, где есть ваши потенциальные клиенты

Отчитается о результатах — пришлёт подробную статистику в личном кабинете

А бонусов от Яндекс Доставки хватит на 20–30 доставок. Отправляйте заказы клиентам, как вам удобно и выгодно: по городу или в другие регионы России, курьером до двери или до пункта выдачи.

Предложение действует для новых клиентов Яндекс Бизнеса и для тех, кто не размещал рекламу с 1 мая 2022 года. Минимальный бюджет рекламной кампании — от 15 000 ₽, а срок размещения — от 90 дней.

Чтобы получить бонусы, оставьте заявку — менеджер расскажет, что делать дальше.