Получите 5 000 ₽ на первый запуск и 5 000 ₽ на связь в Tele2

Двойная выгода для вашего бизнеса: запустите рекламную кампанию в Яндекс Бизнесе и получите 5 000 ₽ к рекламному счёту и 5 000 ₽ на связь в Tele2. Предложение действует для новых клиентов Яндекс Бизнеса при минимальном бюджете рекламной кампании от 15 000 ₽ и сроке размещения от 90 дней.
Бонусы от Яндекс Бизнеса помогут увеличить бюджет вашей рекламной кампании. А значит, вы сможете привлечь больше потенциальных клиентов.
Просто добавляете ссылку на сайт, магазин на маркетплейсе, сообщество ВКонтакте или телеграм-канал — и Яндекс Бизнес автоматически:
- Создаст рекламные объявления
- Покажет их по всему интернету — там, где есть ваши потенциальные клиенты
- Отчитается о результатах — пришлёт подробную статистику в личном кабинете
Бонусы от Tele2 начисляются в течение 90 дней с момента запуска рекламной кампании, и потратить их можно на мобильную связь. Вы всегда сможете общаться с близкими и партнёрами по бизнесу.
Просто оставьте заявку — менеджер расскажет, как запустить рекламу и получить бонусы.