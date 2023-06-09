Получите 5 000 ₽ на первый запуск и 5 000 ₽ на связь в Tele2

Двойная выгода для вашего бизнеса: запустите рекламную кампанию в Яндекс Бизнесе и получите 5 000 ₽ к рекламному счёту и 5 000 ₽ на связь в Tele2. Предложение действует для новых клиентов Яндекс Бизнеса при минимальном бюджете рекламной кампании от 15 000 ₽ и сроке размещения от 90 дней.

Бонусы от Яндекс Бизнеса помогут увеличить бюджет вашей рекламной кампании. А значит, вы сможете привлечь больше потенциальных клиентов.

Просто добавляете ссылку на сайт, магазин на маркетплейсе, сообщество ВКонтакте или телеграм-канал — и Яндекс Бизнес автоматически:

Создаст рекламные объявления

Покажет их по всему интернету — там, где есть ваши потенциальные клиенты

Отчитается о результатах — пришлёт подробную статистику в личном кабинете

Бонусы от Tele2 начисляются в течение 90 дней с момента запуска рекламной кампании, и потратить их можно на мобильную связь. Вы всегда сможете общаться с близкими и партнёрами по бизнесу.

Просто оставьте заявку — менеджер расскажет, как запустить рекламу и получить бонусы.