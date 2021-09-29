Приглашаем на конференцию-подкаст про сервисы для предпринимателей

Онлайн-конференция «Яндекс для бизнеса» пройдёт 20 октября в 11:00 мск. Вы узнаете, как с помощью сервисов Яндекса разгрузить руки и голову для более важных дел.

Эту конференцию мы делаем в формате видеоподкаста — с командой Яндекса и предпринимателями, которые каждый день решают такие же вопросы, как и вы.

О чём поговорим:

О привлечении клиентов: как Яндекс.Бизнес помогает не тратить своё время на рекламу, а Яндекс.Директ позволяет заводить кампании в несколько кликов.

О работе на маркетплейсах: как с пользой для бизнеса доверить продажи Яндекс.Маркету, а поиск заказчиков — Яндекс.Услугам.

О запуске доставки: как отдать логистику Яндексу на аутсорс и забыть о поиске курьеров в штат.

О том, как малому бизнесу справиться с другими рутинными задачами. Разберём решения на реальных примерах.

Зарегистрируйтесь, чтобы посмотреть программу и принять участие в конференции. Это бесплатно. Ждём вас!

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