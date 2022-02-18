Проект, в котором предприниматели помогают друг другу решать проблемы

«Всеми силами» — это совместный проект Яндекс.Бизнеса и банка Точка. В прямом эфире опытные предприниматели разбирают реальные кейсы о проблемах в бизнесе и предлагают решения. Рассказываем, как проходят сессии и какие темы мы уже разобрали.

Раз в две недели мы проводим прямые эфиры и посвящаем их определённой сфере бизнеса. Мы уже поговорили с рестораторами, топами бухгалтерских компаний, владельцами сетей салонов красоты и руководителями строительных фирм.

Как всё происходит? В прямой трансляции на YouTube три приглашённых эксперта-практика разбирают кейсы участников, дают советы и делятся опытом. Участниками становятся предприниматели, которые столкнулись с проблемой в бизнесе и хотят послушать мнение коллег. В конце прямого эфира эксперты отвечают на вопросы из зрительского чата.

В проекте «Всеми силами» у каждого своя роль:

Зрители смотрят трансляцию и задают вопросы в чате

смотрят трансляцию и задают вопросы в чате Участники делятся проблемой своего бизнеса для обсуждения

делятся проблемой своего бизнеса для обсуждения Эксперты разбирают кейсы участников

разбирают кейсы участников Модератор следит за ходом обсуждения и подводит его итоги

Какие сферы бизнеса уже разобрали:

Кафе и рестораны. Обсудили, как ввести в меню бара горячую еду без повара и кухни, масштабировать кондитерскую и привлечь гостей в ресторан на окраине.

Бухгалтерские компании. Разобрали, как привлечь клиентов в небольшую консалтинговую фирму и убедить их, что бухгалтерское сопровождение надёжнее онлайн-сервиса.

Салоны красоты и барбершопы. Выяснили, как обеспечить мастеров записями на месяц вперёд и не потерять интерес к работе.

Строительство и ремонт. Поговорили о том, как найти хороших строителей и ремонтников и вывести компанию в плюс, когда цены на стройматериалы только растут.

Следующие встречи — про автосервис и гостиницы. Если мы ещё не затронули вашу сферу бизнеса, подписывайтесь на рассылку — там рассказываем о будущих сессиях и присылаем полезные статьи.