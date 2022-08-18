С Яндекс Бизнесом можно рекламировать Telegram-каналы

Обычно Telegram-каналы продвигают только внутри мессенджера. С Яндекс Бизнесом посты из вашего канала увидят по всему интернету и только те люди, которые интересуются похожими темами.





Кому подходит

Бизнесам, которые запустили каналы в Telegram и рассказывают подписчикам о своём деле, товарах или услугах.

А ещё Telegram-блогерам и владельцам тематических каналов — про искусство и кино, выставки и новые кофейни, научные исследования, архитектуру, дизайн или правила пунктуации.

Как работает

Чтобы запустить рекламу, нужно указать ссылку на Telegram-канал и выбрать посты. Сервис автоматически создаст из них рекламные объявления.

Яндекс Бизнес разместит рекламу вашего канала на площадках Яндекса и сайтах партнёров — там, где есть потенциальные подписчики. Сервис сам найдёт аудиторию, которой интересна тематика канала. А ещё выяснит, какие объявления и площадки эффективнее, и распределит бюджет между ними.

С рекламы человек попадёт на специальную промежуточную страницу — на ней можно прочитать пост и перейти в Telegram-канал. Можно не использовать страницу и вести сразу в Telegram, но она помогает точнее настроить рекламу и найти именно тех людей, которым интересен ваш канал.

Почему это удобно

Объявления создаются автоматически, но вы можете поменять фото, поправить заголовок или текст поста.

В личном кабинете Яндекс Бизнеса появится статистика. Она покажет, сколько человек посмотрели текст поста и сколько из них перешли в канал. Чтобы отслеживать рост подписчиков, при запуске кампании укажите уникальную реферальную ссылку.

Как подключить

Добавьте ссылку на канал в личном кабинете Яндекс Бизнеса и выберите, какие посты рекламировать. Всё остальное сервис сделает сам: создаст объявления, найдёт вашу аудиторию и покажет ей публикации.