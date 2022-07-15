В новом выпуске «Всеми силами» обсудили проблемы с поставками

Предприниматели говорили про работу с поставками и искали решения проблем, о которых написали владельцы малого бизнеса. К встрече присоединился эксперт транспортной компании «Деловые Линии» и предложил ещё несколько полезных решений. Делимся с вами.

Проблема 1. Типография теряет клиентов, потому что материалы едут от поставщика три месяца вместо двух недель и стоят дороже, чем раньше. Как в таких условиях сохранить оставшихся заказчиков?

Решение: объединиться с конкурентами. Перекупать материалы, которые лежат на складе одной компании, но сейчас срочно нужны другой.

Проблема 2. Автосервис ждёт редкие запчасти две недели вместо двух часов. Всё это время автомобиль занимает рабочее место. Владелец автосервиса не может взять новых клиентов, и сотрудники сидят без работы. Как организовать процесс, чтобы не было простоев?

Решение: не забирать автомобиль сразу, а ставить клиента в лист ожидания. Как только деталь приедет в автосервис, звонить клиенту и просить пригнать авто для ремонта.

Проблема 3. Поставщик профессиональной косметики, аксессуаров и оборудования больше не может возить товары из Европы с помощью европейских транспортных компаний. Ему приходится самому отправлять машины за товаром через Турцию, Казахстан, Киргизию и Корею. Но это выходит дольше и дороже. Как снова сделать логистику удобной и выгодной?

Решение: заказывать товары не целым контейнером или машиной, а сборным грузом — тогда партия приедет быстрее и будет стоить меньше.

Смотрите, какие ещё идеи предложили опытные предприниматели. Запись беседы уже доступна.