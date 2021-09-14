В Поиске можно проверить контрагента: вашего партнёра, заказчика или исполнителя

Чтобы обезопасить себя от недобросовестного контрагента, прямо в Поиске можно изучить его официальные данные. Найти информацию легко — по названию и ИНН контрагента или по реквизитам. Яндекс покажет самое важное:

реквизиты

коды ОКВЭД；

дату регистрации;

сферу деятельности;

наличие лицензий;

учредителей；

историю изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Это быстро. Вы получите точную информацию сразу в поиске Яндекса, без перехода на сторонние сайты.

Бесплатно. Чтобы найти данные, просто спросите у Яндекса. Ничего платить не нужно.

И надёжно. Все данные подгружаются из открытого официального источника — ФНС.

Это поможет вам узнать, честно ли контрагент ведёт свою деятельность, и насколько ему можно доверять.

Проверить через приложение →