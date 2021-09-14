Яндекс.Бизнес

Яндекс.Бизнес

В Поиске можно проверить контрагента: вашего партнёра, заказчика или исполнителя

Чтобы обезопасить себя от недобросовестного контрагента, прямо в Поиске можно изучить его официальные данные. Найти информацию легко — по названию и ИНН контрагента или по реквизитам. Яндекс покажет самое важное: 

  • реквизиты
  • коды ОКВЭД；
  • дату регистрации;
  • сферу деятельности;
  • наличие лицензий;
  • учредителей；
  • историю изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Это быстро. Вы получите точную информацию сразу в поиске Яндекса, без перехода на сторонние сайты.

Бесплатно. Чтобы найти данные, просто спросите у Яндекса. Ничего платить не нужно.

И надёжно. Все данные подгружаются из открытого официального источника — ФНС.

Это поможет вам узнать, честно ли контрагент ведёт свою деятельность, и насколько ему можно доверять. 

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9 комментариев
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Александр
15 сентября, 20:09
Спасибо за заботу 
RemSpecDetal 46
16 сентября, 19:26
Обращайтесь еще.
vpprto
20 сентября, 16:12
Спасибо за информацию. 
babyteddy.bebi
20 сентября, 22:51
Baby teddy
asluddinzade
22 сентября, 19:46
Ждём
demihova.s
24 сентября, 23:51
В результатах поиска Яндекса наша организация (Союз городов Заполярья и Крайнего Севера) почему-то помечена на неработающая! И никак не можем добиться, чтобы это было исправлено. А вот в поисковой выдаче Гугла в этом смысле всё прекрасно.... Куда обращаться, чтобы это исправили?! Спасибо.
oibekhudaiberdiev
27 сентября, 15:45
Спасиба 
lomakin.sale
27 сентября, 17:42
Все красиво и четко ) яндекс рулит )
Начиб Одинабеков
28 сентября, 13:54
Яндекс всё такие крутой