В Поиске можно проверить контрагента: вашего партнёра, заказчика или исполнителя

Чтобы обезопасить себя от недобросовестного контрагента, прямо в Поиске можно изучить его официальные данные. Найти информацию легко — по названию и ИНН контрагента или по реквизитам. Яндекс покажет самое важное:
- реквизиты
- коды ОКВЭД；
- дату регистрации;
- сферу деятельности;
- наличие лицензий;
- учредителей；
- историю изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Это быстро. Вы получите точную информацию сразу в поиске Яндекса, без перехода на сторонние сайты.
Бесплатно. Чтобы найти данные, просто спросите у Яндекса. Ничего платить не нужно.
И надёжно. Все данные подгружаются из открытого официального источника — ФНС.
Это поможет вам узнать, честно ли контрагент ведёт свою деятельность, и насколько ему можно доверять.