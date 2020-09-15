В Яндекс.Справочнике появился инструмент для отслеживания рейтинга

В Справочнике теперь удобнее отслеживать, как меняется рейтинг вашей компании и сравнить его с конкурентами. Эти данные доступны в разделе Статистика во вкладке Рейтинг компании. Чем выше рейтинг, тем больше вероятность, что именно вашу организацию выберут пользователи.

Рейтинг организации — это оценка качества работы и популярности компании по мнению посетителей, которые оставляют отзывы на сервисах Яндекса. Чтобы получить рейтинг, организация должна собрать от 3 до 5 отзывов с комментарием и оценкой по пятибалльной шкале.

Рейтинг не равен среднему значению всех оценок. Каждую из них анализирует алгоритм, который определяет достоверность и объективность оценки. Затем вычисляет вес, с которым оценка влияет на рейтинг.

На рейтинг влияет и количество оценок: пользователи предпочитают компании с большим количеством оценок, даже если в среднем они чуть хуже. Поэтому у организаций с активной аудиторией рейтинг выше.

Чтобы повысить рейтинг своей компании:

Предлагайте посетителям оставлять оценки с помощью QR-кода, который ведет на отзывы. В разделе Реклама во вкладке Промо вы можете скачать макеты визитки, настольного холдера-пирамидки и QR-код для вашей организации, чтобы собирать больше оценок и отзывов.

во вкладке вы можете скачать макеты визитки, настольного холдера-пирамидки и QR-код для вашей организации, чтобы собирать больше оценок и отзывов. Просите клиентов оставлять оценки и отзывы на картах или в профиле организации на Яндексе.

Работайте с негативными отзывами — это покажет, что вам небезразлично мнение клиентов и вы всегда готовы к нему прислушиваться.

Более подробное описание о рейтинге компании можно найти в документации Справочника.

Подписывайтесь на наши каналы:

Блог Яндекс.Справочника для владельцев бизнеса

Канал Справочника в Яндекс.Дзене