Яндекс.Бизнес

Яндекс.Бизнес

В Яндекс.Справочнике появился инструмент для отслеживания рейтинга

В Справочнике теперь удобнее отслеживать, как меняется рейтинг вашей компании и сравнить его с конкурентами. Эти данные доступны в разделе Статистика во вкладке Рейтинг компании. Чем выше рейтинг, тем больше вероятность, что именно вашу организацию выберут пользователи.

Рейтинг организации — это оценка качества работы и популярности компании по мнению посетителей, которые оставляют отзывы на сервисах Яндекса. Чтобы получить рейтинг, организация должна собрать от 3 до 5 отзывов с комментарием и оценкой по пятибалльной шкале.

Рейтинг не равен среднему значению всех оценок. Каждую из них анализирует алгоритм, который определяет достоверность и объективность оценки. Затем вычисляет вес, с которым оценка влияет на рейтинг.

На рейтинг влияет и количество оценок: пользователи предпочитают компании с большим количеством оценок, даже если в среднем они чуть хуже. Поэтому у организаций с активной аудиторией рейтинг выше.

Чтобы повысить рейтинг своей компании:

  • Предлагайте посетителям оставлять оценки с помощью QR-кода, который ведет на отзывы. В разделе Реклама во вкладке Промо вы можете скачать макеты визитки, настольного холдера-пирамидки и QR-код для вашей организации, чтобы собирать больше оценок и отзывов.
  • Просите клиентов оставлять оценки и отзывы на картах или в профиле организации на Яндексе.
  • Работайте с негативными отзывами — это покажет, что вам небезразлично мнение клиентов и вы всегда готовы к нему прислушиваться.

Более подробное описание о рейтинге компании можно найти в документации Справочника. 

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68 комментариев
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Solunsun.ru
15 сентября 2020, 16:18
Если развивать этот рейтинг и перераспределить отделы с информацией в данный график - будет отлично.
Пока что эта информация не новая да и моменты с "Компании, похожие на вашу" вызывают вопросы.
Какие компании-то? Рейтинг сообщать можно, а сами компании - нельзя? Почему?

Рейтинг чем-то похож на тот, который оповещается на самих картах, с ТИПА организациями, указавшими то же коммерческое направление-нишу. Только в рейтинг с моей организацией (детские игрушки), почему-то, приплетается рейтинг совершенно другой коммерческой ниши (бытовая техника). Я проверял, ниши указаны верно, а вот система сваливает все в одну кучу, хотя недавно в Блоге писали, что навели порядок в этом нюансе...

Как можно сравнивать сайты по коммерческим нишам, вывешивая позиции моего сайта и сайта с совершенно другой тематикой - для меня осталось загадкой.
Елена Першина
Сотрудник Яндекса16 сентября 2020, 12:16
Solunsun.ru,
Solunsun.ru, забрали в работу пожелание про конкретные компании, спасибо!
Магазин DIP8
17 сентября 2020, 16:14
Елена Першина,
 у нас компания занимается поставкой электронных компонентов, на графике в рейтинге в качестве "похожих" выводятся 4 магазина абсолютно другой направленности: посуда, футболки, подарки и продажа смартфонов. Если последнее я еще хоть как-то могу понять, то первые три - вообще непонятно по какому принципу отнесены к нам в качестве "похожих". Так что рейтинг пока малорабочий.
studio88
15 сентября 2020, 16:50
Уважаемая команда Яндекс Справочника.
Не смог найти ответа на два вопроса.
1. Рейтинг зависит только от оценок клиентов или от чего то еще? К примеру у меня все отзывы с оценкой 5 звезд, а рейтинг который показывает Яндекс почему то ниже пяти.
2. Оставить отзыв может только клиент с аккаунтом на яндекс, или можно как то еще оставлять отзывы в карточке организации? 
Елена Першина
Сотрудник Яндекса16 сентября 2020, 12:16
studio88,
про рейтинг можно вот тут подробнее прочитать: https://webmaster.yandex.ru/blog/reyting-organizatsiy-3-0
Если коротко постараться ответить на вопрос 1, то рейтинг взвешенный: чтобы одна оценка 5 не была равно 100 выставленным оценкам 5. Взвешивается он по алгоритму, описанному в ссылке выше.
Про второй вопрос: механика сбора отзывов у нас разная, мы и уведомления присылаем тем, кто интересовался/взаимодействовал с организацией, и сам клиент может оставить отзывы. Залогин важен, так как это одновременно и инструмент работы по обратной связи клиента. Ну и да, вы как организация можете своих клиентов просить оставить отзыв о вас в Яндекс.Картах. 
LiderTeh.ru
15 сентября 2020, 19:28
Рейтинг это хорошо. Только довольные клиенты очень неохотно пишут к сожалению(.
Барбершоп
15 сентября 2020, 19:54
LiderTeh.ru,
Говоришь правду))точно такая же ситуация))) всем добра и оставляйте отзывы.
Елена Першина
Сотрудник Яндекса16 сентября 2020, 12:16
LiderTeh.ru,
да, мы об этом знаем - поэтому как раз и сделали раздел Промо (чтобы дать инструменты для сбора отзывов для организаций), да и сами стараемся пользователей через наши инструменты опрашивать.  Но тут общая проблема, да. 
RK
12 октября 2020, 17:10
Елена Першина,
Раздел то вы сделали и всем желающим (клиентам) мы предлагаем QR-код для оставления отзывов, но видите ли ваш «умный алгоритм» их удаляет, посчитав их недостоверными!!! А мы потом должны доказывать, что взаимодействовали с тем или иным клиентом. Гораздо проще для отзывов рекомендовать иную площадку, где человек будет услышан, ИМХО!
Только Честно..
26 октября 2020, 00:05
Барбершоп,
 Наши пишут с удовольствием)
topguntop
9 ноября 2020, 21:36
RK,
Так и есть. Честные отзывы почему-то пропадают, или не пропускаться. 
Ян Охитов
вчера, 17:39
LiderTeh.ru,
 у нас тоже, клиент написал отзыв, но публикации его мы так и не дождались.   Да и вообще отзывы только гневные пишутся охотно, а положительные, вроде как само собой разумеющиеся, человек заплатил, а мы выполнили.
p9409981
16 сентября 2020, 13:30
В справочнике написано "11 отзывов и оценок" - по факту публикуются только 6 отзывов. 
Один из них - 4 звезды, и мы не видим, за что сняли балл, т.к. отзыв не опубликован. ПОЧЕМУ?
CaseParty - аксессуары для телефонов
8 октября 2020, 23:10
p9409981,
очень хороший вопрос! когда можно будет видеть кто поставил плохой отзыв без текста? так как это могут делать конкуренты! Ждем ответа разработчики?
Тимур М.
16 сентября 2020, 13:59
А как интересно добавить сайты конкуренты для отслеживания рейтинга с получением еженедельного/ежемесячного результата на почту?
Олег
23 ноября 2020, 16:23
Тимур М.,
Пока видимо ни как , мне добавили две компании , хотя конкурентов у меня поболее в окрестностях. 
dengazajmy
18 сентября 2020, 14:25
Добрый день. В сети моей компании 187 филиалов. А рейтинг видно только внутри каждой карточки. Почему нет возможности видеть график изменения рейтинга филиалов сети?  Оценивать один или заходить в каждый не удобно и точно не наглядно. Да, есть возможность запросить рейтинг, но хотелось бы видеть рвыгрузку рейтинг (спасибо!) сети и статистику филиалов. Но хотелось бы видеть сводную сети
Ольга
19 сентября 2020, 10:15
Добрый день! Я хочу узнать почему у меня  клиенты приходят говорят что оставили отзыв показывают его но у меня по факту его нет, как я могу ответить на их отзыв. А ещё у меня действует скидка за оставленный отзыв как мне её предоставлять если его нет. Почему не все отзывы публикуются?
Центр Права Договор66
5 октября 2020, 16:59
Ольга,
+1 
RK
12 октября 2020, 17:12
Ольга,
+2
spp21
19 октября 2020, 18:11
Ольга,
+1
Только Честно..
26 октября 2020, 00:07
Центр Права Договор66,
Алгоритмы сами решают это! Лучше всего с вай Фая организации делать отзыв или по куэр коду
Ирина
27 октября 2020, 11:01
Только Честно..,
нифига. нам сотрудник яндекс карт сказал, что с вайфая организации отзывы не засчитываются))
Олег
23 ноября 2020, 16:25
Ольга,
Они их модерируют по двое суток, плюс ежели человек недавно на яндексе зарегистрировался, то эта контора вообще может не пропустить отзыв... 
p9409981
19 сентября 2020, 14:01
Ольга, отличный вопрос. Такая же проблема! А главное, что поддержка ничего вразумительного ответить не может.
Red Finch
22 сентября 2020, 21:17
p9409981,
+1
Алексей
30 сентября 2020, 23:24
p9409981,


У меня такая же проблема ! 
Предоставляем скидки за отзыв а они не проходят модерацию типа.. почему не проходят не понятно,техподдержка тупо игнорит! 
Дайте нормально развиваться или помогайте как следует! 
Intenselove
7 октября 2020, 14:44
p9409981,
Такая же проблема!
Уведомления приходят, что у вас новый отзыв, но не открываются и не отображаются!!!
Мастерская Михаила Барсова
21 сентября 2020, 15:48
Самое интересное, что клиентам которых все устраивает очень редко пишут отзыв, или ставят к примеру звезду. Зато если что то не так!!! ООО!!! И глаз высосать готовы, не то что написать гадости какие. 
CaseParty - аксессуары для телефонов
8 октября 2020, 23:11
Мастерская Михаила Барсова,
повсеместная проблема!!!!
Только Честно..
26 октября 2020, 00:07
CaseParty - аксессуары для телефонов,
Нужно уметь просить
Хостел FruStyle (ФруСтайл)
21 ноября 2020, 17:21
Мастерская Михаила Барсова,
Это общая проблема и она лежит она глубоко в человеческой психологии. Ведь когда все хорошо, не тянет высказываться. А вот если что-то плохо, то уж тут не остановиться. Хотите совет? Просите своих клиентов оценить вас и оставить отзыв. А еще можете сделать маленькую акцию "Оставь отзыв, получи скидку на следующий заказ". Поставьте на ресепшн табличку с QR-кодом чтобы сразу переходили клиенты на страницу с отзывали.
helen.tyutina
29 сентября 2020, 22:00
Здравствуйте! Что я просила исправить, Вы сделали, но.. Наша точка теперь заявленная с некаректными фото отзывами и находится в самом... низу ленты! Вот что вы исправили? 
Татьяна Е.
5 октября 2020, 14:32
Мои клиенты пишут реальные отзывы, все ставят 5 звёзд. Только один отзыв с 4 . А рейтинг 4.6...
Всё потому , что Яндекс придумал просить людей, которые просто рядом проходят,  оставить оценку. А потом таким людям присваивает ещё звание "знаток".  А я ,как предприниматель, страдаю от этого. 
adburahmanovabdulazim
8 октября 2020, 20:46
Ассаляму Алейкум мир вам .  Расточка тормозных дисков не снимая с авто , снимаю биение руля при торможении
perio.stom
9 октября 2020, 15:16
Нужно пересмотреть модерацию отзывов. Реальные клиенты приходят и после процедур оставляют свои отзывы, из наших 15 клиентов модерацию прошли всего 3 человека. Как происходит такая выборка. Возможно ждать просто плохого клиента или плохой отзыв от конкурента? когда разбираться не будете и отзыв сразу попадёт... 
Пожалуйста, пересмотрите модерацию, так как данный рейтинг не точно будет работать....
Школа продаж Яны Ардышевой
9 октября 2020, 18:42
Уважаемые господа, не могу получить ответ на вопросы: 
1. Почему у меня отображается только один отзыв? Где отзыв Премьер плюс?
2. Почему программа не дает возможность оставить отзыв? Никто не может написать отзыв ни по ссылке, ни через яндекс. спасибо
Маргарита Попова
9 октября 2020, 21:31
Счётчики газа- большой выбор
NSFM
10 октября 2020, 13:29
Скажите, как строится рейтинг? Три отзыва  с пятью звездами, а рейтинг 4.1.  Можете прояснить алгоритм?
thefirstinthecity
10 октября 2020, 16:41
Я что-то ничего не понимаю!
у моей организации 2 отзыва. Все оценки на 5. 
А вот рейтинг 4,2????? ЧТо??? 
Организация https://yandex.ru/sprav/13897772/
sc1231
11 октября 2020, 04:55
Начали кампанию по отзывам) люди охотно оставляют. Мы это видим и знаем. На карточку организации приходят сообщения о новых отзывах ежедневно, только самих отзывов нет... Куда деваются, не понятно... Количество отзывов не растет, рейтинг не поднимается. С чем связано? 
Сергей Тюшняков
12 октября 2020, 09:16
Стоимость услуги в месяц?
Стелла Pro
13 октября 2020, 12:22
Прочитала все комментарии, очень не понятно почему оценки можно ставить без комментария, особенно плохие. Не понравилось - напиши. А то тут поле для работы конкурентов и просто мимо проходящих, которому вообще сегодня все не нравится. А у нас снимается рейтинг. Творить добро можно без повода, а вот чтобы сеять негатив нужно обоснование. Или у нас Яндекс перешел на другую сторону правды?)))))
Кобзев Дмитрий
13 октября 2020, 18:17
Здравствуйте! Реальные отзывы о компании "Ремонт радиостанций CB-Repair" только от трех человек - 5 звезд, в рейтинге распределения  6 оценок и отзывов, которые не отображаются. Подскажите как их посмотреть и как "Работать с негативными отзывами"  если они скрыты, рейтинг понизили с 4,3 до 4,1 на основании чего?
Мур ля Мур
13 октября 2020, 23:38
Мы работаем для Вас! Благодарим,что выбрали нашу гостиницу
olg-agisheva
17 октября 2020, 13:04
Уважаемые сотрудники Яндекса, в рейтинге компании реально выводятся 4 отзыва. а в распределении оценок 16 отзывов. как увидеть остальные 12 отзывов, чтобы на них ответить?
a_c_o_t_e@mail.ru
19 октября 2020, 10:29
С 🖤A Cote premium
topoleon
21 октября 2020, 10:31
А мне бы хотелось задать вопрос про отзывы. Мы после завершения работ по заказу, просим клиентов оставить отзыв. Очень часто отзывы отображаются только у клиентов. В справочнике они не появляются. Многие пользуются накручиванием отзывов. И они у них отображаются. Наши же честные отзывы от благодарных клиентов в справочник Яндекса не попадают. https://yandex.ru/sprav/10786957/edit/main/
Ирина
22 октября 2020, 19:32
Было 12 отзывов (9 = 5 звезд, остальные = 3 или 2). Общий рейтинг заведения был 4,2. Мы получили еще 3 отзыва с рейтингом 5 звезд. Но общий рейтинг заведения остался 4,2 и не изменился вообще никак, ни даже на десятую. Это как понимать? Там вообще что-то меняется??? Ощущение, что это все лажа для раскрутки самого Яндекса, а не нас)))
jdan-1C
24 октября 2020, 18:53
Добрый день.
Очень хотелось бы еще видеть отзывы удаленные алгоритмами Яндекс, для того чтобы попросить человека который его оставлял или подредактировать отзыв (чтобы он соответствовал требованиям Яндекс) или доказать его реальность. На данный момент комментарий пропал - и всё, ищи-свищи кто его писал и к кому обращаться. А пропасть он может через несколько часов после публикации. Т.е. большой шанс вообще даже не узнать что отзыв был если не мониторить это постоянно.
Спасибо за обратную связь.
Обновлено 24 октября 2020, 18:55
Эвакуатор махачкала
25 октября 2020, 06:33
https://OnlineVizitka.com/89898883040
Гостиница "Университетская"
26 октября 2020, 18:41
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, куда можно направить запрос на удаление несправедливого отзыва, унижающего компанию? Запрос подготовлен юристом нашей организации.
Будем благодарны за помощь.
Андрей Морозенко
26 октября 2020, 20:38
Андрей 
Антон Тимошенко
26 октября 2020, 22:20
Статистика это конечно хорошо! И сервис яндекс инструментов неплохой, но: Раздражает тот факт, что в Справочнике заполнил все необходимые поля и уже как Месяц жду, когда же подтвердят, что ресурс Uniongames.net официально подтвержден! Готов даже предоставить все необходимые документы и прибыть в офис Яндекса! Но, думаю после такого также буду ожидать подтверждения ресурса около месяца!
beautyworkshop20
28 октября 2020, 04:52
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему у нас не показаны все отзывы. Первые 10 только видим мы и наши клиенты. А должно быть уже примерно 30, а может и больше. Нам очень много отзывов писали клиенты. Спасибо!
Алексей Антипов
29 октября 2020, 11:43
Уважаемая команда яндекс справочника как правильно оформить переезд. Спасибо 
topguntop
3 ноября 2020, 14:51
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему пропали некоторые отзывы наших клиентов и в этой связи снизился рейтинг? Негативных отзывов не было. Уведомления, о том, что отзыв оставлен, приходили. Но отзывы пропали. Клиенты также жалуются, что не могут увидеть свой отзыв теперь
Союз садоводов
4 ноября 2020, 15:03
topguntop,
Практически такая же история. Только при этом пропал и рейтинг! ПОЛНОСТЬЮ!
Союз садоводов
4 ноября 2020, 15:02
Рейтинг это отличный инструмент. 
Но вот он почему то пропал у моей организации. Пропал рейтинг и все отзывы! 
Не знаю что делать,  в справке не помогают!
Хостел FruStyle (ФруСтайл)
6 ноября 2020, 14:09
Добрый день.
У меня вопрос, как и когда можно будет видеть пользователей, которые поставили оценку и не дали текстовый комментарий. Вот такие оценочные отызвы без слов сбивают весь рейтинг. Мы, как владельцы бизнеса, не видим этих пользователей и даже не можем у них уточнить, что не понравилось. А рейтинг падает. Ведь есть очень большой риск, что это нечестная конкуренция и кто-то просто снижает тебе балл. Ведь не проверить, был ли у тебя такой гость или нет. Ты просто его не видишь, даже не видишь оценку, а только ползущий вниз рейтинг. Вот у нас такая ситуация сейчас. У нас даже есть предположение на этот счет. Но мы не можем связаться  со службой поддержки, т.к. нигде нет выхода на ОС, только на переход в разделы справочника.
bbor1so
15 ноября 2020, 17:40
А вот у меня вообще не получается организацию добавить. Отклонение. Что делать? Куда писать?
Moxa7828
17 ноября 2020, 03:16
Здравствуйте я не могу изменить свой новый адрес организации помогите пожалуйста с этой проблемой уже месяц не могу изменить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Жду ответа!!!
Обновлено 17 ноября 2020, 03:18
Влад
18 ноября 2020, 15:39
Прикольный рейтинг:( Если Яндекс публикует отзывы "все плохо" с 1 звездой и без какого либо обоснования. Туфта полная. 
monifa100
18 ноября 2020, 19:34
monifa100
Михаил Новокрещенов педагог по вокалу
21 ноября 2020, 11:52
По факту, люди, довольные услугой, высказывают свою благодарность лично или спонтанно в личных сообщениях мессенджеров. Клянчить положительный отзыв в яндексе лично я считаю моветоном! Плюс, как показала практика, оставить отзыв в яндексе дело непростое, затратное по времени и с непредсказуемым результатом, так как яндекс отклоняет их без объяснения причин. Зато поставить анонимно одну звезду без комментария и возможности на него ответить для конкурента святое дело. Таким образом, хотели как лучше, получилось как всегда. И вся это фигня с рейтингами либо незаслуженно портит авторитет компании, либо провоцирует поднимать его накручивающими способами. 
Олег
23 ноября 2020, 16:20
Это всё хорошо, только вот почему то яндекс не считает нужным удалять заказные посты, пруфы были предоставлены (о том, что такого клиента у нас не было...)
Ice Cream Rolls
23 ноября 2020, 21:34
Как бороться с заказными -негативными отзывами?
Ice Cream Rolls
23 ноября 2020, 21:34
Как бороться с заказными -негативными отзывами?