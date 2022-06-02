Второй сезон «Всеми силами»: обсуждаем продвижение, деньги и сотрудников

Вместе с банком Точка и МегаФоном мы запустили второй сезон «Всеми силами» — проекта, в котором предприниматели помогают друг другу решать проблемы. В этом сезоне обсуждаем, как бизнесу справляться с вызовами в трудные времена.
В первом выпуске эксперты обсудили продвижение в новых реалиях — без привычных рекламных площадок и с минимальным бюджетом. Они разобрали кейсы, которые нам прислали предприниматели. Вот какие ситуации обсудили в выпуске:
1. Как продвигать детский клуб премиум-уровня без Инстаграма*, если реклама во ВКонтакте не даёт результатов?
Идея: разместить компанию в Яндекс Картах и 2ГИС. Клиентам будет удобно искать центр рядом с домом, работой или детским садом.
2. Где новичку в бизнесе продавать лежанки для животных за 8000 рублей?
Идея: сотрудничать с мультибрендовым магазином, который продаёт товары для животных — на маркетплейсе или офлайн.
3. Где кондитерской найти новых клиентов, если Инстаграм* заблокирован, а люди не хотят тратить деньги на торты?
Идея: предложить порционные десерты организаторам праздников и кофейням, у которых нет собственного кондитера.
Чтобы узнать, какие ещё решения предложили эксперты и как на них отреагировали участники, смотрите запись беседы.
Следующие встречи мы посвятим финансам и сотрудникам. Обсудим, где сейчас бизнесу брать деньги и на чём можно сэкономить, чтобы остаться в плюсе. Поищем способы наладить обстановку в команде и разберёмся, кого можно уволить или перевести на полставки.
Если хотите стать героем одного из выпусков, расскажите нам, с какими проблемами в этих сферах вы столкнулись. Эксперты обсудят их и предложат решение.
Ещё на сайте мы собрали серию статей про управление бизнесом. В них реальные предприниматели рассказывают, с какими проблемами сталкиваются прямо сейчас. А эксперты подсказывают, что делать в сложных ситуациях.
Для удобства все статьи разделены на пять блоков. Выбирайте для себя самый актуальный:
- Клиенты — обсуждаем, как работать с клиентами, чтобы они оставались с вами, несмотря ни на что.
- Деньги — делимся инструментами управления финансами, чтобы всегда оставаться в плюсе.
- Господдержка — разбираем варианты помощи от государства.
- Продвижение — обсуждаем поиск новых клиентов и оптимизацию рекламного бюджета.
- Контрагенты — подсказываем, как выбрать надёжных контрагентов.
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