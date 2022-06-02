Второй сезон «Всеми силами»: обсуждаем продвижение, деньги и сотрудников

Вместе с банком Точка и МегаФоном мы запустили второй сезон «Всеми силами» — проекта, в котором предприниматели помогают друг другу решать проблемы. В этом сезоне обсуждаем, как бизнесу справляться с вызовами в трудные времена.

В первом выпуске эксперты обсудили продвижение в новых реалиях — без привычных рекламных площадок и с минимальным бюджетом. Они разобрали кейсы, которые нам прислали предприниматели. Вот какие ситуации обсудили в выпуске:

1. Как продвигать детский клуб премиум-уровня без Инстаграма*, если реклама во ВКонтакте не даёт результатов?

Идея: разместить компанию в Яндекс Картах и 2ГИС. Клиентам будет удобно искать центр рядом с домом, работой или детским садом.

2. Где новичку в бизнесе продавать лежанки для животных за 8000 рублей?

Идея: сотрудничать с мультибрендовым магазином, который продаёт товары для животных — на маркетплейсе или офлайн.

3. Где кондитерской найти новых клиентов, если Инстаграм* заблокирован, а люди не хотят тратить деньги на торты?

Идея: предложить порционные десерты организаторам праздников и кофейням, у которых нет собственного кондитера.

Чтобы узнать, какие ещё решения предложили эксперты и как на них отреагировали участники, смотрите запись беседы.

Следующие встречи мы посвятим финансам и сотрудникам. Обсудим, где сейчас бизнесу брать деньги и на чём можно сэкономить, чтобы остаться в плюсе. Поищем способы наладить обстановку в команде и разберёмся, кого можно уволить или перевести на полставки.

Если хотите стать героем одного из выпусков, расскажите нам, с какими проблемами в этих сферах вы столкнулись. Эксперты обсудят их и предложат решение.

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Ещё на сайте мы собрали серию статей про управление бизнесом. В них реальные предприниматели рассказывают, с какими проблемами сталкиваются прямо сейчас. А эксперты подсказывают, что делать в сложных ситуациях.

Для удобства все статьи разделены на пять блоков. Выбирайте для себя самый актуальный:

Клиенты — обсуждаем, как работать с клиентами, чтобы они оставались с вами, несмотря ни на что.

Деньги — делимся инструментами управления финансами, чтобы всегда оставаться в плюсе.

Господдержка — разбираем варианты помощи от государства.

Продвижение — обсуждаем поиск новых клиентов и оптимизацию рекламного бюджета.

Контрагенты — подсказываем, как выбрать надёжных контрагентов.

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