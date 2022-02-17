Яндекс.Бизнес умеет продвигать товары с сайта

Теперь владельцы интернет-магазинов могут рекламировать каждый товар с сайта — по всему интернету. Алгоритмы автоматически создадут объявления для всех позиций и покажут их на площадках Яндекса и Google.



Кому подходит

Всем небольшим бизнесам, которые продают свои товары на сайте: автозапчасти, одежду, товары для детей, косметику, канцелярские принадлежности, пряжу, цветы и др.

Не нужно тратить время на загрузку материалов

Чтобы запустить рекламу, Яндекс.Бизнес возьмёт всю информацию о товарах с сайта: описание, цены, фото. Вам не придётся тратить время, чтобы вручную заполнять данные. Всё сработает автоматически. Список товаров отобразится в личном кабинете — его можно проверить и отредактировать. Если что-то закончится или появится новое — просто внесите изменения в список.

Выберите, что хотите продвигать

Это могут быть популярные товары, сезонные или те, что неохотно покупают. Удобно, когда нужно продвигать не саму компанию, а товары.

Например, вы создаёте кованые изделия для частных домов. Жители коттеджных посёлков скорее будут искать конкретные товары, а не мастерскую, например кованую скамью, ворота или перила. И вот Яндекс.Бизнес покажет им то, что они ищут, — ваши товары.

Или, допустим, у вас магазин мебели и скоро 1 сентября. Вы можете разбить позиции на категории — «мебель для школьников» или «компьютерные столы». И Яндекс.Бизнес создаст объявления для этой группы товаров. А когда сезон закончится, сможете обновить список и продвигать всё сразу.

Клиенты перейдут прямо на страницу с товаром

Яндекс.Бизнес запустит рекламу для всех выбранных товаров с сайта и начнёт продвигать их на площадках Яндекса и Google — там, где есть ваша аудитория. При клике на объявление клиент попадёт прямо на страницу с товаром и сможет сразу положить его в корзину. Вам останется только обработать заказ.

Как подключить

Добавьте сайт в личном кабинете, и Яндекс.Бизнес покажет товары для рекламы. Вам останется только выбрать, что продвигать, и оплатить рекламную кампанию. Дальше объявления запустятся автоматически.

Если у вас уже запущена Рекламная подписка для сайта — просто включите рекламу товаров в кабинете. Зайдите в раздел «Рекламные материалы» и добавьте товары в текущую кампанию. Ничего доплачивать не нужно.