Яндекс Почта 360 для бизнеса: 6 месяцев бесплатно

Мы запустили Яндекс.Почту 360 для бизнеса — набор сервисов для работы, объединенных общим интерфейсом. С его помощью можно решать самые разные задачи: вести переписку, хранить документы и проводить видеовстречи. Яндекс.Почта 360 объединяет Почту, Диск, Календарь, Телемост, Мессенджер и Заметки. Между ними удобно переключаться, например, итоги встречи в Телемосте можно записать в Заметках и разослать участникам в Почте или Мессенджере.

Яндекс.Почта 360 для бизнеса доступна в трех платных тарифах. Тарифы отличаются только количеством места на Диске: вы можете выбрать 100 ГБ, 1 ТБ или 3 ТБ для каждого сотрудника.

Если вы подключите Базовый тариф до 28 января, то вас ждут особенные привилегии: 100 Гб каждому сотруднику на Диске и все возможности Яндекс.Почты 360 бесплатно в течение 6 месяцев. За это время вся команда успеет попробовать возможности Яндекс.Почты 360 в своей работе.

Основные преимущества Почты 360 для бизнеса:

Удобство и безопасность. Можно создавать столько ящиков с именем вашего сайта, сколько понадобится для работы. Они будут надежно защищены от спама и вирусов с помощью технологий Яндекса. Много места для хранения документов. Каждому сотруднику будет доступно от 100 Гб до 3 Тб в зависимости от выбранного тарифа. Любую папку на Windows можно подключить к автосохранению на Диске — тогда они будут храниться в облаке. История изменений хранится до 90 дней, так что вы всегда сможете вернуться к прежней версии файла. Есть онлайн-редактор для совместной работы над файлами. Он поддерживает xlsx, docx, pptx, doc, odt, ods и другие популярные форматы. Работать над документом могут несколько сотрудников одновременно прямо на Диске. Не придется скачивать файлы, делать разные версии и путаться в них. Простое общение в команде. Для видеовстреч — Телемост без ограничений по времени, для планирования — Календарь, для быстрого решения вопросов — Мессенджер. Все контакты уже в адресной книге. И еще приятные дополнения: отсутствие рекламы в сервисах, приоритетная круглосуточная поддержка, оплата по счету.

Подключите Яндекс.Почту 360 для бизнеса бесплатно на 6 месяцев и потестируйте ее возможности.