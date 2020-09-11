сентябрь 2020
Индекс лояльности клиентов в Справочнике
11 сентября 2020, 10:09
В Яндекс.Справочнике — обновление. Мы ввели индекс лояльности клиентов. Он показывает, насколько ваши клиенты хотят к вам вернуться. Рассказываем, как он работает и зачем нужен.
В Яндекс.Справочнике появился инструмент для отслеживания рейтинга
15 сентября 2020, 13:31
В Справочнике теперь удобнее отслеживать, как меняется рейтинг вашей компании и сравнить его с конкурентами. Эти данные доступны в разделе Статистика во вкладке Рейтинг компании. Чем выше рейтинг, тем больше вероятность, что именно вашу организацию выберут пользователи.