В Справочнике теперь удобнее отслеживать, как меняется рейтинг вашей компании и сравнить его с конкурентами. Эти данные доступны в разделе Статистика во вкладке Рейтинг компании. Чем выше рейтинг, тем больше вероятность, что именно вашу организацию выберут пользователи.