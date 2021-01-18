Мы запустили Яндекс.Почту 360 для бизнеса — набор сервисов для работы, объединенных общим интерфейсом. С его помощью можно решать самые разные задачи: вести переписку, хранить документы и проводить видеовстречи. Яндекс.Почта 360 объединяет Почту, Диск, Календарь, Телемост, Мессенджер и Заметки. Между ними удобно переключаться, например, итоги встречи в Телемосте можно записать в Заметках и разослать участникам в Почте или Мессенджере.