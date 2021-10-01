Приглашаем на десятую Вебмастерскую, которая пройдёт 25 марта полностью онлайн. В этом году юбилей, поэтому будет кое-что особенное. Мы поговорим с вами на тему «Шаги для роста бизнеса» и разделим эфир на два потока — для интернет-магазинов и для сферы услуг.