март 2021
Приглашаем на десятую Вебмастерскую!
17 марта, 11:42
Приглашаем на десятую Вебмастерскую, которая пройдёт 25 марта полностью онлайн. В этом году юбилей, поэтому будет кое-что особенное. Мы поговорим с вами на тему «Шаги для роста бизнеса» и разделим эфир на два потока — для интернет-магазинов и для сферы услуг.
Десятая Вебмастерская: запись трансляции
30 марта, 13:52
25 марта прошла десятая Вебмастерская — конференция для маркетологов, аналитиков, владельцев сайтов и бизнесов.
Спикеры выступили с докладами и рассказали много интересного про шаги для роста бизнеса. Для тех, кто не смог присоединиться к мероприятию или хочет посмотреть его ещё раз, доступна запись трансляции.