Клуб Элементов

август 2011
"Поисковые подсказки для сайтов" в Google Chrome
4 августа 2011, 19:17

Недавно мы запустили расширение для браузеров, которое показывает поисковые подсказки при поиске по конкретному сайту.  До сих пор такие подсказки были доступны только для IE и Firefox.  Теперь они готовы подсказывать и пользователям Google Chrome.

При поиске по сайту подсказки работают примерно так же, как и при поиске по интернету.  То есть показывают популярные запросы, запоминают ваши собственные, подсказывают правильное написание слов. 

Если вы являетесь владельцем сайта или web-разработчиком и хотите влиять на появление поисковых подсказок от Яндекса на вашем сайте, ознакомьтесь с полезной информацией.

 

Установите "Поисковые подсказки для сайтов" в Google Chrome

6 комментариев
поисковые подсказки для сайтов,расширение,Chrome
Firefox 6: с каждым днем всё краше и безопаснее
16 августа 2011, 16:06
Не прошло и двух месяцев после выхода Firefox 5, как Mozilla выпустила шестую версию браузера. Отличительной особенностью нового Firefox 6 с поиском Яндекса является то, что он предупредит вас об опасных сайтах и зараженных страницах, используя данные антивирусной системы Яндекса.



Помимо безопасного интернета у новичка есть и другие приятные полезности: теперь браузер "подсвечивает" доменное имя в адресной строке, а также позволяет настраивать параметры приватности отдельно для каждого сайта. Для этого в адресной строке достаточно ввести команду "about:permissions"



20 комментариев
Браузер,версия,Firefox 6
Живой Журнал в Яндекс.Баре
24 августа 2011, 14:40
"Это ЖЖ - неспроста!"
Винни Пух



Если вы пользуетесь ЖЖешечкой, то вам будет интересен набор кнопок "Живой Журнал".



В него вошли следующие кнопки:
- Кнопка "Живой журнал" позволит быстро перейти к написанию поста, ленте друзей, вашему профилю, комментариям и личным сообщениям. А также кнопка покажет последние комментарии к вашим записям и комментариям.
- Кнопка "Сообщества ЖЖ" позволит вам следить за вашими любимыми сообществами. Вы увидите 10 последних постов в выбранном сообществе, а также получите возможность быстро перейти к нему.

[+]Установите набор кнопок “Живой Журнал” в Яндекс.Бар
Нет комментариев
Живой журнал,livejournal,кнопка,ЖЖ
Яндекс.Бар 5.4 Beta - Вы по адресу!
24 августа 2011, 19:23
В версии 5.4. вас ждет несколько изменений. В Баре появился новый инструмент – «Точно по адресу». Он поможет вам попадать на нужную страницу, даже если вы опечатались при вводе адреса веб-страницы.

Если ошиблись впервые, то Бар откроет введенный адрес и сообщит, что возможно вы имели в виду совсем другое:

Точно по адресу

В дальнейшем вы будете попадать на ту страницу, которую хотели, даже если немного ошиблись.

Кроме того, в Баре обновился переводчик страниц с английского языка. Теперь он основан на технологиях Яндекса и работает гораздо быстрее. Зайдите на любой англоязычный сайт и нажмите "Перевести страницу". Оцените скорость перевода.




12 комментариев
перевод страниц,beta,Internet Explorer,версия,Firefox,опечатки
Визуальные закладки 1.2 для Google Chrome
25 августа 2011, 13:26
Меньше кликов, больше сёрфа!  Установите "Визуальные закладки", и любимые сайты станут к вам ближе.
Помимо этого, у вас всегда под рукой будет Панель закладок браузера.

 

Вы сможете легко включать и отключать отображение некоторых закладок, чтобы они не загораживали элементы фона.
На странице закладок также отображается список установленных приложений (Apps).

Больше закладок красивых и разных!

75 комментариев
визуальные закладки,версия,Chrome
Яндекс.Бар 5.4 для Firefox и Internet Explorer
30 августа 2011, 13:46
Бар научился исправлять опечатки в адресной строке. «Нфтвучюкг» приведет вас на yandex.ru, а «щвтщлдфыытштл» - на сайт Одноклассников.

Если вы ошиблись впервые, то Бар откроет введенный адрес (а вдруг был нужен именно он?) и сообщит, что вы, возможно, имели в виду совсем другое:


Согласившись на исправление опечатки, в дальнейшем вы будете попадать на ту страницу, которую хотели, даже если немного ошиблись.


Хорошая новость для читателей страниц на английском. Перевод с английского в новом Баре осуществляется с помощью технологий Яндекс.Переводчика – страницы переводятся заметно быстрее. Попробуйте!


36 комментариев
Firefox,версия,Internet Explorer,релиз
Opera 11.51 - в новый учебный год с новым браузером!
31 августа 2011, 11:48
В преддверии 1 сентября Opera обновила браузер до версии 11.51. В нем теперь есть поддержка полноэкранного режима для MAC OS X Lion, а также исправлены обнаруженные ошибки и уязвимости безопасности.

Новые ручки, новые книжки, новый ранец, новый браузер. Будь готов ко Дню знаний вместе с Opera!



P.S. А пока происходит загрузка вы можете вспомнить школьные годы (=


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Браузер,11.51,версия,Opera