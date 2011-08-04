Недавно мы запустили расширение для браузеров, которое показывает поисковые подсказки при поиске по конкретному сайту. До сих пор такие подсказки были доступны только для IE и Firefox. Теперь они готовы подсказывать и пользователям Google Chrome.
При поиске по сайту подсказки работают примерно так же, как и при поиске по интернету. То есть показывают популярные запросы, запоминают ваши собственные, подсказывают правильное написание слов.
Если вы являетесь владельцем сайта или web-разработчиком и хотите влиять на появление поисковых подсказок от Яндекса на вашем сайте, ознакомьтесь с полезной информацией.
Установите "Поисковые подсказки для сайтов" в Google Chrome
август 2011
4 августа 2011, 19:17
Недавно мы запустили расширение для браузеров, которое показывает поисковые подсказки при поиске по конкретному сайту. До сих пор такие подсказки были доступны только для IE и Firefox. Теперь они готовы подсказывать и пользователям Google Chrome.
16 августа 2011, 16:06
Помимо безопасного интернета у новичка есть и другие приятные полезности: теперь браузер "подсвечивает" доменное имя в адресной строке, а также позволяет настраивать параметры приватности отдельно для каждого сайта. Для этого в адресной строке достаточно ввести команду "about:permissions".
24 августа 2011, 14:40
"Это ЖЖ - неспроста!"
Винни Пух
Если вы пользуетесь ЖЖешечкой, то вам будет интересен набор кнопок "Живой Журнал".
В него вошли следующие кнопки:
- Кнопка "Живой журнал" позволит быстро перейти к написанию поста, ленте друзей, вашему профилю, комментариям и личным сообщениям. А также кнопка покажет последние комментарии к вашим записям и комментариям.
- Кнопка "Сообщества ЖЖ" позволит вам следить за вашими любимыми сообществами. Вы увидите 10 последних постов в выбранном сообществе, а также получите возможность быстро перейти к нему.
Установите набор кнопок “Живой Журнал” в Яндекс.Бар
24 августа 2011, 19:23
Если ошиблись впервые, то Бар откроет введенный адрес и сообщит, что возможно вы имели в виду совсем другое:
В дальнейшем вы будете попадать на ту страницу, которую хотели, даже если немного ошиблись.
Кроме того, в Баре обновился переводчик страниц с английского языка. Теперь он основан на технологиях Яндекса и работает гораздо быстрее. Зайдите на любой англоязычный сайт и нажмите "Перевести страницу". Оцените скорость перевода.
25 августа 2011, 13:26
Помимо этого, у вас всегда под рукой будет Панель закладок браузера.
Вы сможете легко включать и отключать отображение некоторых закладок, чтобы они не загораживали элементы фона.
На странице закладок также отображается список установленных приложений (Apps).
Больше закладок красивых и разных!
30 августа 2011, 13:46
Если вы ошиблись впервые, то Бар откроет введенный адрес (а вдруг был нужен именно он?) и сообщит, что вы, возможно, имели в виду совсем другое:
Согласившись на исправление опечатки, в дальнейшем вы будете попадать на ту страницу, которую хотели, даже если немного ошиблись.
Хорошая новость для читателей страниц на английском. Перевод с английского в новом Баре осуществляется с помощью технологий Яндекс.Переводчика – страницы переводятся заметно быстрее. Попробуйте!
31 августа 2011, 11:48
Новые ручки, новые книжки, новый ранец, новый браузер. Будь готов ко Дню знаний вместе с Opera!
P.S. А пока происходит загрузка вы можете вспомнить школьные годы (=