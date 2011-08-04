Недавно мы запустили расширение для браузеров, которое показывает поисковые подсказки при поиске по конкретному сайту. До сих пор такие подсказки были доступны только для IE и Firefox. Теперь они готовы подсказывать и пользователям Google Chrome.



При поиске по сайту подсказки работают примерно так же, как и при поиске по интернету. То есть показывают популярные запросы, запоминают ваши собственные, подсказывают правильное написание слов.



Если вы являетесь владельцем сайта или web-разработчиком и хотите влиять на появление поисковых подсказок от Яндекса на вашем сайте, ознакомьтесь с полезной информацией.







Установите "Поисковые подсказки для сайтов" в Google Chrome