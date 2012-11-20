Дорогие друзья!

Как многие из вас знают, сегодня вечером выходит новая версия браузера Mozilla Firefox. В этой версии (под номером 17) будут наблюдаться некоторые неполадки в работе старых Баров. Элементы Яндекса, в свою очередь, полностью совместимы с Fx17. Отчасти именно этим объясняется активное распространение обновлений Бара на Элементы в последнее время.

Поскольку Элементы после Бара показались вам непривычными и иногда даже неудобными, мы бы хотели ответить на самые распространенные вопросы.

1. Кнопок переводчиков больше нет на панели, но сами переводчики никуда не делись. Перевод страницы будет предложен вам при попадании на страницу, которую можно перевести. Кнопка появится в адресной строке.

На панели больше нет кнопки выключения пословного переводчика. Отключить его можно в настройках, но мы рекомендуем использовать его в режиме по наведению курсора при зажатом Ctrl

В этом случае вам не нужно опасаться, что перевод будет вылезать при каждом движении курсора, и при этом нет необходимости постоянно включать и выключать компонент.

2. Кнопки Логин в текущей версии нет, она появится в ближайшем обновлении.

3. Корректор адресной строки будет мешать вам вводить поисковые запросы на русском языке. В "Умную строку" можно вводить и адреса, и запросы.

"Умная строка" понимает ввод в неправильной раскладке.

Вы можете вводить любую часть адреса.

Переключаться между поисковыми системами можно в один клик.

Под троеточием скрыты те поисковые системы, которыми вы пользуетесь редко.

4. Поддержка почты для доменов будет в одном из ближайших обновлений.

5. Когда у вас один или несколько тулбаров, они занимают достаточно много места. При этом реально используемых кнопок на них мало. Мы перенесли самые нужные кнопки на верхнюю панель, а остальные вы можете свернуть в один клик.

6. Удалена кнопка перехода в настройки Элементов. Теперь, чтобы попасть в настройки, достаточно кликнуть правой кнопкой мыши на любой кнопке Элементов и выбрать последний пункт меню.

Если все же для вас удобнее старый вид Бара, Элементы можно к нему привести следующим образом:

- установите Элементы поверх Бара (не нужно Бар перед этим удалять)

- перейдите в режим настройки браузера (клик правой кнопкой мыши по панели вкладок – Настроить)

- перетащите кнопки с верхней панели Элементов на нижнюю

- при необходимости верните на верхнюю панель дополнительную поисковую строку, кнопку Домой

- нажмите Готово

После этого в верхней панели у вас останется только кнопка «Свернуть все панели».

Для того, чтобы при обновлении ваши визуальные закладки не были заменены на новую версию 2.0, установите Элементы отсюда (https://download.yandex.r u/element/firefox/YandexE lement-7.2.3-1.3.xpi )

Спасибо и до новых встреч!