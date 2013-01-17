Клуб Элементов

январь 2013
Народ переезжает на Диск
17 января 2013, 12:57

Сегодня все инструменты для загрузки и обмена файлами переехали с Яндекс.Народа на Яндекс.Диск

 http://clubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=57401

Загружать файлы на Народ больше нельзя. В том числе и с помощью нашей кнопки. Мы удаляем кнопку из Библиотеки виджетов, так что поставить ее больше никто не сможет. Те из вас, у кого кнопка уже стоит, могут продолжать ей пользоваться во всем, кроме загрузки новых файлов.

Файлы, уже загруженные на Народ до его закрытия, будут доступны для скачивания и продления. Если вы перенесете файлы в Яндекс.Диск, то продлевать их будет уже не нужно.

Для загрузки и хранения файлов в сети мы предлагаем в дальнейшем использовать Яндекс.Диск. Этот сервис будет еще развиваться и расти, так что добро пожаловать в новый мир облачных технологий и доступного пространства!

20 комментариев
Закрытие публикации пользовательских кнопок
21 января 2013, 12:03

Дорогие друзья!

 

Начало года – время принимать важные решения. Мы прекращаем развитие и поддержку стандарта xb, с помощью которого создавались кнопки для Бара и Элементов.

Это объясняется просто: мы переходим на более современные технологии и отказываемся от устаревших, которые отнимают много времени и ресурсов.

С марта 2013 года мы перестанем принимать на публикацию новые кнопки и обновления старых. Все опубликованные кнопки останутся в библиотеке и будут доступны для скачивания. Но если авторы сочтут их присутствие без возможности обновления ненужным, мы готовы их убрать.

Соответственно, из Личных кабинетов разработчиков будет нельзя отправить компонент на модерацию. Будет также закрыт клуб в Я.ру, посвященный разработке компонентов.

Если вы считаете необходимым опубликовать обновление, новую версию или правки для вашей кнопки, отправьте заявку на публикацию до начала марта.

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