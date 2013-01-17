Сегодня все инструменты для загрузки и обмена файлами переехали с Яндекс.Народа на Яндекс.Диск

http://clubs.ya.ru/compan y/replies.xml?item_no=574 01

Загружать файлы на Народ больше нельзя. В том числе и с помощью нашей кнопки. Мы удаляем кнопку из Библиотеки виджетов, так что поставить ее больше никто не сможет. Те из вас, у кого кнопка уже стоит, могут продолжать ей пользоваться во всем, кроме загрузки новых файлов.

Файлы, уже загруженные на Народ до его закрытия, будут доступны для скачивания и продления. Если вы перенесете файлы в Яндекс.Диск, то продлевать их будет уже не нужно.

Для загрузки и хранения файлов в сети мы предлагаем в дальнейшем использовать Яндекс.Диск. Этот сервис будет еще развиваться и расти, так что добро пожаловать в новый мир облачных технологий и доступного пространства!