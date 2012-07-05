приехав из очередной поездки и садясь монтировать видео докладов, мы посмотрели на формат и решили его слегка видоизменить, а потом узнать ваше мнение.
Какой формат вам удобнее, больше нравится - старый (все видео в клубе смонтированы так) или новый?
И заодно - в каком качестве видео вы смотрите: HD или нет?
Формат №1 - "старый"
Формат №2 - "новый" (посмотрите в обычном качестве и в HD)
Очень часто после докладов на Я.Субботниках вопросов настолько много, что нам приходится выносить ответы на них в отдельную секцию!
Называем мы ее "круглым столом", хотя на самом деле там никакого круглого стола нет!
Но есть наши докладчики, вопросы и ответы на них
Смотрим видео секции вопросов-ответов с киевского Я.Субботника:
28 июля 2012 года в Москве пройдет очередной Я.Субботник.
В домашней атмосфере нашего московского офиса мы поговорим о технологиях, решениях и полезных практиках, которые могут быть интересны разработчикам.
Мы расскажем про историю возникновения Яндекс.Танка, покажем его возможности и примеры использования.
Подробнее окунемся в архитектуру и API Яндекс.Фоток и Диска.
Остановимся на кластеризаторе в JS API Яндекс.Карт и обсудим разные способы создания клиентских js-компонентов.
А ещё мы проведём для вас два мастер-класса. Первый будет про методы и инструменты быстрого прототипирования на технологиях html/css/js, а второй – про MapKit для WP7.
Программу и тезисы Я.Субботника можно прочитать здесь.
Участие, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.
Регистрация на мероприятие заканчивается 27 июля в 18:00 по московскому времени. Количество мест ограничено.
Приходите, слушайте, задавайте вопросы и общайтесь на профессиональные темы за чашкой кофе. Будем рады видеть!
А если это может быть интересно вашим друзьям и коллегам – отправьте им ссылку.
Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями
После того, как мы опубликовали все видео докладов с киевского Я.Субботника, для вашего удобства мы объединили их в один пост.
Закладывайте в закладки и поглощайте полезную информацию!
Список докладов (смотреть видеоверсии онлайн) :
- "Ассесоры Яндекса: откуда взялись, зачем нужны, как работают", Ольга Онойко
- "Дизайнер в поиске. Продолжение", Настя Ларкина
- "API 2.0: Новые интерфейсы Яндекс.Карт – теперь и на украинском", Александр Зинчук
- "Используем git без проблем", Сергей Сергеев
- "Зачем и как мы используем jsLint", Дмитрий Щадей
- "Современный станок верстальщика", Евгений Батовский, Николай Птущук
- "Настоящее и будущее разработки на Украине", Виталий Харисов
- "bem server: система сборки фронтенда", Сергей Белов
- "Используем БЭМ для создания сайтов под iOS/Android", Кир Белевич
- "i-bem.js: JavaScript в БЭМ-терминах", Владимир Гриненко
- "Приложения для соцсетей. Универсальные приложения на БЭМ", Александр Титула-Бойченко
Вместе с докладами также ищут *trollface:
2 июня 2012 года после двухлетнего перерыва мы снова побывали в Минске.
И 250 человек в зале, 1283 (!!! - абсолютный рекорд по проекту на этот момент) на трансляции, 370 твитов (и снова в ТОП30 русскоязычного Твиттера!), более 40 фоток в социальных сетях от пользователей, 10 докладов и бонус-трек про офис разработки в Минске - вот таким был наш субботний день, который мы провели все с 9:30 утра до 19:00 вечера с вами вместе.
Рассказывали про методы классификации документов в поиске, зачем нужен поиск для сайта, как с ним работать и его улучшать.
Раскрыли подробности про историю создания методологии БЭМ (Блок. Элемент. Модификатор), остановились на использовании кастомных шрифтов и AJAX в поиске по вебу.
Кроме того поделились опытом, как мы делаем code review, рассказали новости про JS API Яндекс.Карт 2.0 и затронули архитектуру Яндекс.Диска.
Мобильным разработчикам посвятили доклады про то, как начать разработку под WP7 и как «не прострелить себе ногу», локализуя приложения для iOS.
Бонус-треком стал рассказ Алексея Сикорского, руководителя разработки в Беларуси, про офис Яндекса в Минске.
Как это было - можно увидеть в постотчетном видео:
Пока открыта регистрация на Я.Субботник в Москве, который пройдет 28 июля 2012 года в офисе Яндекса, мы расскажем вам еще одну новость.
На Я.Субботнике в Москве мы будем пробовать научить всех желающих водить танки!
В перерыве после первого доклада про Яндекс.Танк, Олесь Писаренко, Нурлан Нугуманов и Павел Пушкарев будут показывать и рассказывать все об этом инструменте нагрузочного тестирования, который специально к Я.Субботнику мы выложили в опенсорс.
На стенде (впервые в истории Я.Субботников!) вы сможете забросать ребят вопросами по использованию или возможностям Яндекс.Танка.
Мы постараемся рассказать обо всех нюансах, а также на практике показать, как решается та или иная задача в рамках нагрузочного тестирования.
Любители потрогать руками смогут сами порулить танком: создать все необходимое для проведения теста, запускать стрельбы в различных конфигурациях, а также интерпретировать весь ворох информации, которую заботливо собирает и выдает наш Яндекс.Танк.
С 12:15 утра 28 июля в офисе Яндекса в рамках Я.Субботника в Москве.
Регистрация открыта здесь до 18:00 вечера по московскому времени 27 июля.
Когда вокруг лето, солнце, суббота, мы искренне удивляемся и радуемся, что вы приходите к нам! С раннего утра, некоторые - аж за 40 минут до открытия регистрации
Лично я в такие моменты вспоминаю фразы в лучших традициях американских фильмов: "Наверное, мы что-то делаем правильно!!"
267 человек в зале, 1116 - на трансляции, 5 докладов, 2 45-минутных мастер-класса (по прототипированию и WP7) и один танко-стенд!
День прошел интенсивно, не без сложностей - с трансляцией и звуком (все-таки это рекордное количество людей для нашего малююютки-зала!), и спасибо вам большое за обратную связь, нам есть, что чинить и куда стремиться!
Вопросы, вопросы, вопросы: до, после, во время!
Много юмора и впечатлений участников:
- #yasubbotnik выступает та самая девушка-"которая говорит что женщина-программист это серьезно...а ее все просят и просят принести кофе":)
- Доктора обступили после доклада про открытие Я.Танка на #yasubbotnik http://instagr.am/p/Nnf36pnxA1/
- Вадим крутой! #yasubbotnik
- Неожиданно много девушек на #yasubbotnik
- Человек с базукой #yasubbotnik pic.twitter.com/Diet5Xza
- На #yasubbotnik учат как ддосить самого себя
довольно интересно
Горящие глаза участников, пытливые кейсы, споры и нежелание отпускать наших разработчиков до самого последнего момента - вот, что мы запомнили и чему искренне рады!
А что запомнили вы?
Напишите нам, что вам понравилось, что нет, а что бы вам хотелось увидеть в будущих Я.Субботниках!
Можно в клуб, в комменты, а можно и письмом - ya-events@yandex.ru с пометкой "Я.Субботник"
А пока снова дадим вам ссылки на сегодняшние презентации, для удобства:
- Открываем Яндекс.Танк — Олесь Писаренко, .pdf
- Архитектура Яндекс.Фоток — Алексей Захаров, .pdf
- Яндекс.Диск: Архитектура, синхронизация и многое другое — Владимир Русинов, Алексей Капранов, .pdf
- Кластеризатор в JS API Яндекс.Карт — Марина Степанова, .pdf
- Разные способы создания клиентских js-компонентов –– Сергей Бережной, .pdf
- Прототипирование на живом проекте –– Вадим Пацев, .pdf
- MapKit для WP7 — Константин Заикин, .pdf
- Yandex.MapKit: Идеи по применению — Катя Текунова, .pdf
Спасибо вам за этот день, с вами было хорошо!