Клуб Я.Субботника

июль 2012
Тестируем новый формат видео: голосуйте!
5 июля 2012, 11:24
Привет,

приехав из очередной поездки и садясь монтировать видео докладов, мы посмотрели на формат и решили его слегка видоизменить, а потом узнать ваше мнение.

Какой формат вам удобнее, больше нравится - старый (все видео в клубе смонтированы так) или новый?

И заодно - в каком качестве видео вы смотрите: HD или нет?

Формат №1 - "старый"



Формат №2 - "новый" (посмотрите в обычном качестве и в HD)

6 комментариев
опрос
i-bem.js: JavaScript в БЭМ-терминах
11 июля 2012, 13:51
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Владимир Гриненко. Киев, 5 мая 2012 года
В 2010 году пришел работать в Яндекс разработчиком интерфейсов главной страницы. Год назад перешел в команду разработки общепортального фреймворка, из которого и выкристаллизовался БЭМ.

О докладе
i-bem.js: JavaScript в БЭМ-терминах.

Рассказ пойдет о том, как писать декларативный объектно-ориентированный JavaScript в БЭМ-терминах. Продемонстрируем возможности блока i-bem из opensource библиотеки bem-bl для написания собственных блоков.





1 комментарий
05.05.2012,доклад,киев,бэм,владимир гриненко
Приложения для соцсетей. Универсальные приложения на БЭМ
11 июля 2012, 14:00
фото автора
Александр Титула-Бойченко. Киев, 5 мая 2012 года
Веб-разработкой занимается более 10 лет. Работает в Яндексе с 2010 года. Профессиональные интересы: активное использование БЭМ, клиентская оптимизация, сложная верстка, оптимизация изображений.

О докладе
Приложения для соцсетей. Универсальные приложения на БЭМ.

Расскажет, как с помощью БЭМ-методологии и инструментов создать приложение, которое легко встраивается в разные социальные сети, такие как Facebook, ВКонтакте и Мой Мир.




05.05.2012,александр титула-бойченко,доклад,киев,бэм
Я.Субботник в Киеве: вопросы-ответы
13 июля 2012, 14:01

Очень часто после докладов на Я.Субботниках вопросов настолько много, что нам приходится выносить ответы на них в отдельную секцию!

Называем мы ее "круглым столом", хотя на самом деле там никакого круглого стола нет!

Но есть наши докладчики, вопросы и ответы на них

Смотрим видео секции вопросов-ответов с киевского Я.Субботника:

видео, 691.63 Мб мобильное видео, 115.19 Мб
05.05.2012,вопросы-ответы,киев,бэм
Я.Субботник в Москве, 28 июля 2012 года
18 июля 2012, 11:29

28 июля 2012 года в Москве пройдет очередной Я.Субботник.

В домашней атмосфере нашего московского офиса мы поговорим о технологиях, решениях и полезных практиках, которые могут быть интересны разработчикам.

Мы расскажем про историю возникновения Яндекс.Танка, покажем его возможности и примеры использования.

Подробнее окунемся в архитектуру и API Яндекс.Фоток и Диска.

Остановимся на кластеризаторе в JS API Яндекс.Карт и обсудим разные способы создания клиентских js-компонентов.

А ещё мы проведём для вас два мастер-класса. Первый будет про методы и инструменты быстрого прототипирования на технологиях html/css/js, а второй – про MapKit для WP7.

Программу и тезисы Я.Субботника можно прочитать здесь.

Участие, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.

Регистрация на мероприятие заканчивается 27 июля в 18:00 по московскому времени. Количество мест ограничено.

Приходите, слушайте, задавайте вопросы и общайтесь на профессиональные темы за чашкой кофе. Будем рады видеть!

А если это может быть интересно вашим друзьям и коллегам – отправьте им ссылку.


Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями

5 комментариев
москва,программа,28.07.2012
Я.Субботник в Киеве: все видео в одном посте!
19 июля 2012, 14:44
фото автора

После того, как мы опубликовали все видео докладов с киевского Я.Субботника, для вашего удобства мы объединили их в один пост.

Закладывайте в закладки и поглощайте полезную информацию!

Список докладов (смотреть видеоверсии онлайн) :

Вместе с докладами также ищут *trollface:

05.05.2012,киев,программа
Я.Субботник в Минске: наше отчетное видео
24 июля 2012, 13:29

2 июня 2012 года после двухлетнего перерыва мы снова побывали в Минске.

И 250 человек в зале, 1283 (!!! - абсолютный рекорд по проекту на этот момент) на трансляции, 370 твитов (и снова в ТОП30 русскоязычного Твиттера!), более 40 фоток в социальных сетях от пользователей, 10 докладов и бонус-трек про офис разработки в Минске - вот таким был наш субботний день, который мы провели все с 9:30 утра до 19:00 вечера с вами вместе.

Рассказывали про методы классификации документов в поиске, зачем нужен поиск для сайта, как с ним работать и его улучшать. 

Раскрыли подробности про историю создания методологии БЭМ (Блок. Элемент. Модификатор), остановились на использовании кастомных шрифтов и AJAX в поиске по вебу. 

Кроме того поделились опытом, как мы делаем code review, рассказали новости про JS API Яндекс.Карт 2.0 и затронули архитектуру Яндекс.Диска.

Мобильным разработчикам посвятили доклады про то, как начать разработку под WP7 и как «не прострелить себе ногу», локализуя приложения для iOS.

Бонус-треком стал рассказ Алексея Сикорского, руководителя разработки в Беларуси, про офис Яндекса в Минске.

Как это было - можно увидеть в постотчетном видео:

1 комментарий
минск,какэтобыло,02.06.2012
Я.Субботник в Москве: Краткие курсы вождения танков
24 июля 2012, 20:50

Пока открыта регистрация на Я.Субботник в Москве, который пройдет 28 июля 2012 года в офисе Яндекса, мы расскажем вам еще одну новость.

На Я.Субботнике в Москве мы будем пробовать научить всех желающих водить танки!

В перерыве после первого доклада про Яндекс.Танк, Олесь Писаренко, Нурлан Нугуманов и Павел Пушкарев будут показывать и рассказывать все об этом инструменте нагрузочного тестирования, который специально к Я.Субботнику мы выложили в опенсорс.

На стенде (впервые в истории Я.Субботников!) вы сможете забросать ребят вопросами по использованию или возможностям Яндекс.Танка. 

Мы постараемся рассказать обо всех нюансах, а также на практике показать, как решается та или иная задача в рамках нагрузочного тестирования. 

Любители потрогать руками смогут сами порулить танком: создать все необходимое для проведения теста, запускать стрельбы в различных конфигурациях, а также интерпретировать весь ворох информации, которую заботливо собирает и выдает наш Яндекс.Танк.

С 12:15 утра 28 июля в офисе Яндекса в рамках Я.Субботника в Москве.

Регистрация открыта здесь до 18:00 вечера по московскому времени 27 июля.

москва,активности,28.07.2012
Я.Субботник в Москве: спасибо, что пришли!
28 июля 2012, 19:21
фото автора

Когда вокруг лето, солнце, суббота, мы искренне удивляемся и радуемся, что вы приходите к нам! С раннего утра, некоторые - аж за 40 минут до открытия регистрации

Лично я в такие моменты вспоминаю фразы в лучших традициях американских фильмов: "Наверное, мы что-то делаем правильно!!"

267 человек в зале, 1116 - на трансляции, 5 докладов, 2 45-минутных мастер-класса (по прототипированию и WP7) и один танко-стенд!

День прошел интенсивно, не без сложностей - с трансляцией и звуком (все-таки это рекордное количество людей для нашего малююютки-зала!), и спасибо вам большое за обратную связь, нам есть, что чинить и куда стремиться!

Вопросы, вопросы, вопросы: до, после, во время!

Много юмора и впечатлений участников: 

  • #yasubbotnik выступает та самая девушка-"которая говорит что женщина-программист это серьезно...а ее все просят и просят принести кофе":)
  • Доктора обступили после доклада про открытие Я.Танка на #yasubbotnik http://instagr.am/p/Nnf36pnxA1/
  • Вадим крутой! #yasubbotnik
  • Неожиданно много девушек на #yasubbotnik
  • Человек с базукой #yasubbotnik pic.twitter.com/Diet5Xza
  • На #yasubbotnik учат как ддосить самого себя довольно интересно

Горящие глаза участников, пытливые кейсы, споры и нежелание отпускать наших разработчиков до самого последнего момента - вот, что мы запомнили и чему искренне рады!

А что запомнили вы?

Напишите нам, что вам понравилось, что нет, а что бы вам хотелось увидеть в будущих Я.Субботниках!

Можно в клуб, в комменты, а можно и письмом - ya-events@yandex.ru с пометкой "Я.Субботник"

А пока снова дадим вам ссылки на сегодняшние презентации, для удобства:

  • Открываем Яндекс.Танк — Олесь Писаренко, .pdf
  • Архитектура Яндекс.Фоток — Алексей Захаров, .pdf
  • Яндекс.Диск: Архитектура, синхронизация и многое другое — Владимир Русинов, Алексей Капранов, .pdf
  • Кластеризатор в JS API Яндекс.Карт — Марина Степанова, .pdf
  • Разные способы создания клиентских js-компонентов –– Сергей Бережной, .pdf
  • Прототипирование на живом проекте –– Вадим Пацев, .pdf
  • MapKit для WP7 — Константин Заикин, .pdf
  • Yandex.MapKit: Идеи по применению — Катя Текунова, .pdf

Спасибо вам за этот день, с вами было хорошо!

27 комментариев
какэтобыло,москва,28.07.2012