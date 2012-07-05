28 июля 2012 года в Москве пройдет очередной Я.Субботник.

В домашней атмосфере нашего московского офиса мы поговорим о технологиях, решениях и полезных практиках, которые могут быть интересны разработчикам.

Мы расскажем про историю возникновения Яндекс.Танка, покажем его возможности и примеры использования.

Подробнее окунемся в архитектуру и API Яндекс.Фоток и Диска.

Остановимся на кластеризаторе в JS API Яндекс.Карт и обсудим разные способы создания клиентских js-компонентов.

А ещё мы проведём для вас два мастер-класса. Первый будет про методы и инструменты быстрого прототипирования на технологиях html/css/js, а второй – про MapKit для WP7.

Программу и тезисы Я.Субботника можно прочитать здесь.

Участие, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.

Регистрация на мероприятие заканчивается 27 июля в 18:00 по московскому времени. Количество мест ограничено.

Приходите, слушайте, задавайте вопросы и общайтесь на профессиональные темы за чашкой кофе. Будем рады видеть!

А если это может быть интересно вашим друзьям и коллегам – отправьте им ссылку.





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