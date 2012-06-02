Не были в Минске с Я.Субботником 2 года, приезжаем, а тут дождь.. Думаете, расстроились? Ничего подобного!

250 человек в зале, 1283 (!!! - абсолютный рекорд по проекту на этот момент) на трансляции, которые вложили себе в голову адово количество информации абсолютно технического характера и "не ослепли", 370 твитов (и снова в ТОП30 русскоязычного Твиттера!), более 40 фоток в социальных сетях от пользователей, 10 докладов и бонус-трек про офис разработки в Минске - вот наш субботний день, который мы провели все с 9:30 утра до 19:00 вечера с вами вместе.

Спасибо, вы очень замечательные, умные, любознательные! К вам приятно приезжать!

Минск запал нам в душу

Как это было? Смотрите свежесобранный альбом фотографий участников прямо здесь и сейчас!

А также в твиттере, фейсбуке и вконтакте.

А кто был у нас или смотрел трансляцию, наверняка помнит шутки и мемы, которые родились сегодня:

всемирно известное хранилище данных эпилептикс...ой, элиптикс

кот-ревью

я как честный веб-мастер

на третью страницу поисковой выдачи заходят только сеошники в поисках своего сайта

они будут вас снимать на телевизор

есть еще хорошие доклады?

Твиты:

#yasubbotnik‬ сейчас выступит председатель комиссии по списанию матценностей и расскажет о классификации документов в поиске. Я серьезно. Пруф.

Я вчера экзамен сдавал, чтобы попасть на субботник, так что было бы желание)) RT @katarina_evp: На ‪#yasubbotnik‬ не пошла ради зачета. Пруф.

@iDevBy «Кто в Яндексе работал, тот в цирке не смеётся» ‪#yasubbotnik‬. Пруф.