После двухлетнего перерыва мы приехали в Минск, где 2 июня 2012 провели Я.Субботник.
Теплая атмосфера, горящие глаза, интересные вопросы, много фидбека - таким для нас стал Минск, из которого ни команде Я.Субботника, ни докладчикам, без лишней скромности, уезжать не хотелось!
Что же осталось внутри у вас?
Километры фотопленки!!!!! Вот только некоторые из ссылок:
Живые отзывы участников:
Блог Живи в стиле УДАЧНИК!
Было круто! Мне очень понравилось!
Я посетил только первую половину субботника. Но тем не менее хочется отметить, что все доклады, которые я слышал, были очень интересные, на которых совершенно не хотелось спать, хотя поспал я буквально пару часов перед конфой.
Докладчики были подобраны полностью правильно. Их профессионализм и компетенция не оставляли равнодушных. А как отметил кто-то в твиттере, каждый докладчик проходит тест на чувство юмора, перед тем, как его пускают выступать. Это действительно было так Харизма и веселый нрав докладчиков позволили сделать техническую конференцию интересной и для неискушенного слушателя.
Если честно. то я думал, что посетителей мероприятия будет не так много. Но людей было тьма. В холл было сложно пройти…
Блог Dev.by
Зал был полон, пришедшие ближе к концу с трудом находили места. После обеда ситуация изменилась, стало просторнее, однако даже на последнем докладе количество человек составляло не меньше половины от всех пришедших. Стоит отметить, что в перерывах в коридоре возле зала King было практически не протолкнуться, хотя в остальном место проведения было выбрано очень удачно.
Обстановка на мероприятии несколько отличалась от большинства «не-конференций» в сторону серьезности и сосредоточенности. Возможно, такое настроение и быстрое исчезновение кофе были обусловлены началом регистрации в 9:30 утра в субботу, однако слушатели явно готовились получить максимум полезной информации.
Началось мероприятие с презентации темы для «Яндекс.Почты» с видами Минска, а продолжилось музыкальным приветственным клипом. Кроме того, организаторы сразу представили публике всех докладчиков, чтобы дать возможность слушателям задавать им вопросы в течение всего дня.
Все докладчики являлись сотрудниками «Яндекс». Стоит отметить информационную насыщенность презентаций, что является приятной редкостью для нашей страны. Пожалуй, в Твиттере по хэштегу #yasubbotnik не было ни одной претензии к их содержанию.
ЗЫ отчет будет особенно интересен тем, кому хочется знать про офис Яндекса в Беларуси: подробно рассказано про разговор и выступление Алексея Сикорского, руководителя офиса. Неменее подробно написано и об остальных докладчиках и презентациях.
Блог Маркетинг на коленках
Субботник прошел в отеле Crownе Plaza. 250 человек в зале, 1283 человек на трансляции, как рассказали яндексовцы, 10 докладов и бонус-трек про офис разработки в Минске — вот он субботний день от Яндекса.
p/s Приятное впечатление оставил руководитель Яндекса в Беларуси Алексей Сикорский, приятный собеседник и хороший человек. В целом, субботник оставил положительное впечатление.
Докладчики вещали с огоньком и непринужденно. Презентации очень занимательные, API, БЭМ и др. Приходилось бывать на многих айтишных ивентах, но вот команду Яндекса я бы отметил особенно,очень простые и открытые люди. Скучные доклады? — Не, не слышали про такие Сесть на полу с макбуком? — Не страшно, а даже удобно работать. Пообщаться? Что-то обсудить? — Всегда готовы. 24 часа в сутки. Надеюсь, что Яндекс будет продолжать радовать нас своими сервисами и поиском. Удачи ребята! До новых встреч! Было очень круто!
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