Клуб Я.Субботника

июнь 2012
Я.Субботник в Минске: благодарности псто =)
2 июня 2012, 20:28

Не были в Минске с Я.Субботником 2 года, приезжаем, а тут дождь.. Думаете, расстроились? Ничего подобного!

250 человек в зале, 1283 (!!! - абсолютный рекорд по проекту на этот момент) на трансляции, которые вложили себе в голову адово количество информации абсолютно технического характера и "не ослепли", 370 твитов (и снова в ТОП30 русскоязычного Твиттера!), более 40 фоток в социальных сетях от пользователей, 10 докладов и бонус-трек про офис разработки в Минске - вот наш субботний день, который мы провели все с 9:30 утра до 19:00 вечера с вами вместе.

Спасибо, вы очень замечательные, умные, любознательные! К вам приятно приезжать!

Минск запал нам в душу

Как это было? Смотрите свежесобранный альбом фотографий участников прямо здесь и сейчас!

А также в твиттере, фейсбуке и вконтакте.

А кто был у нас или смотрел трансляцию, наверняка помнит шутки и мемы, которые родились сегодня:

  • всемирно известное хранилище данных эпилептикс...ой, элиптикс
  • кот-ревью
  • я как честный веб-мастер
  • на третью страницу поисковой выдачи заходят только сеошники в поисках своего сайта
  • они будут вас снимать на телевизор
  • есть еще хорошие доклады?

Твиты:

#yasubbotnik‬ сейчас выступит председатель комиссии по списанию матценностей и расскажет о классификации документов в поиске. Я серьезно. Пруф.

Я вчера экзамен сдавал, чтобы попасть на субботник, так что было бы желание)) RT @katarina_evp: На ‪#yasubbotnik‬ не пошла ради зачета. Пруф.

@iDevBy «Кто в Яндексе работал, тот в цирке не смеётся» ‪#yasubbotnik‬. Пруф.

9 комментариев
минск,какэтобыло,02.06.2012
Минский Я.Субботник глазами зрителей
8 июня 2012, 17:58

После двухлетнего перерыва мы приехали в Минск, где 2 июня 2012 провели Я.Субботник

Теплая атмосфера, горящие глаза, интересные вопросы, много фидбека - таким для нас стал Минск, из которого ни команде Я.Субботника, ни докладчикам, без лишней скромности, уезжать не хотелось!

Что же осталось внутри у вас?

Километры фотопленки!!!!! Вот только некоторые из ссылок:

Живые отзывы участников:

Блог Живи в стиле УДАЧНИК! 

Было круто! Мне очень понравилось!

Я посетил только первую половину субботника. Но тем не менее хочется отметить, что все доклады, которые я слышал, были очень интересные, на которых совершенно не хотелось спать, хотя поспал я буквально пару часов перед конфой.

Докладчики были подобраны полностью правильно. Их профессионализм и компетенция не оставляли равнодушных. А как отметил кто-то в твиттере, каждый докладчик проходит тест на чувство юмора, перед тем, как его пускают выступать. Это действительно было так Харизма и веселый нрав докладчиков позволили сделать техническую конференцию интересной и для неискушенного слушателя.

Если честно. то я думал, что посетителей мероприятия будет не так много. Но людей было тьма. В холл было сложно пройти…

 

Блог Dev.by

Зал был полон, пришедшие ближе к концу с трудом находили места. После обеда ситуация изменилась, стало просторнее, однако даже на последнем докладе количество человек составляло не меньше половины от всех пришедших. Стоит отметить, что в перерывах в коридоре возле зала King было практически не протолкнуться, хотя в остальном место проведения было выбрано очень удачно.

Обстановка на мероприятии несколько отличалась от большинства «не-конференций» в сторону серьезности и сосредоточенности. Возможно, такое настроение и быстрое исчезновение кофе были обусловлены началом регистрации в 9:30 утра в субботу, однако слушатели явно готовились получить максимум полезной информации.
Началось мероприятие с презентации темы для «Яндекс.Почты» с видами Минска, а продолжилось музыкальным приветственным клипом. Кроме того, организаторы сразу представили публике всех докладчиков, чтобы дать возможность слушателям задавать им вопросы в течение всего дня.

Все докладчики являлись сотрудниками «Яндекс». Стоит отметить информационную насыщенность презентаций, что является приятной редкостью для нашей страны. Пожалуй, в Твиттере по хэштегу #yasubbotnik не было ни одной претензии к их содержанию.

ЗЫ отчет будет особенно интересен тем, кому хочется знать про офис Яндекса в Беларуси: подробно рассказано про разговор и выступление Алексея Сикорского, руководителя офиса. Неменее подробно написано и об остальных докладчиках и презентациях.


Блог Маркетинг на коленках 

Субботник прошел в отеле Crownе Plaza. 250 человек в зале, 1283 человек на трансляции, как рассказали яндексовцы, 10 докладов и бонус-трек про офис разработки в Минске — вот он субботний день от Яндекса.

p/s Приятное впечатление оставил руководитель Яндекса в Беларуси Алексей Сикорский, приятный собеседник и хороший человек. В целом, субботник оставил положительное впечатление.

Докладчики вещали с огоньком и непринужденно. Презентации очень занимательные, API, БЭМ и др. Приходилось бывать на многих айтишных ивентах, но вот команду Яндекса я бы отметил особенно,очень простые и открытые люди. Скучные доклады? — Не, не слышали про такие Сесть на полу с макбуком? — Не страшно, а даже удобно работать. Пообщаться? Что-то обсудить? — Всегда готовы. 24 часа в сутки. Надеюсь, что Яндекс будет продолжать радовать нас своими сервисами и поиском. Удачи ребята! До новых встреч! Было очень круто!

 

Спасибо и вам, наши замечательные, добрые, умные и гостеприимные!!

Мы с радостью будем стараться приезжать к вам чаще!

И всегда рады узнать, что вам интересно, полезно и нужно, о чем хочется слушать и про что говорить?

Пишите нам там, где вам удобно: в твиттере, фейсбуке или вконтакте.

Читаем все, отвечаем всем!

1 комментарий
минск,какэтобыло,02.06.2012
От Киева до Киева..
13 июня 2012, 21:34

...у нас традиционный майский Я.Субботник

Асессоры Яндекса, дизайнеры в поиске, украинский интерфейс и API 2.0 Яндекс.Карт, использование git и jsLint, современный станок верстальщика, а также большая секция докладов про БЭМ: как с помощью БЭМ можно создавать универсальные приложения, bem server, i-bem.js, сайты под iOS/Android на БЭМ. 

Все вместе - 10 докладов, > 500 регистраций на мероприятие, > 300 человек в зале, > 650 на трансляции, 436 твитов с хэштегом #yasubbotbik (и сколько еще без?!), ТОП30 русскоязычного твиттера, 70 фоток участников в сети, Бобук и рождение своих мемов! 

Как это было? Смотрите наш новый видеоотчет!

Було дуже приємно завітати до вас!


ЗЫ а еще у нас есть пост с видео, где Бобук и Виталя Харисов читают рэп, и фоточки-ссылки-мемы.

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05.05.2012,какэтобыло,киев
И снова Я.Субботник в Санкт-Петербурге
15 июня 2012, 11:21
фото автора

30 июня 2012 года в Санкт-Петербурге пройдет очередной Я.Субботник.

Сотрудники петербургского, московского и симферопольского офисов Яндекса расскажут о технологиях, решениях и полезных практиках, которые могут быть интересны разработчикам.

Мы расскажем про CSS-препроцессоры, git, отказоустойчивость сервисов, интранет и синхронизацию.

Раскроем подробности про автоматизированное тестирование безопасности конфигурации промышленных веб-серверов, остановимся на качестве кода автотестов и разработке на Node.js.

Кроме этого поведаем ужасно драматическую историю одной промостранички и буквально на пальцах покажем жизнь одного проекта: от идеи до воплощения.

Программа Я.Субботника. 

Тезисы Я.Субботника.

Участие, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.

Приходите, слушайте, задавайте вопросы и общайтесь на профессиональные темы за чашкой кофе. Будем рады видеть!

А если это может быть также интересно вашим друзьям и коллегам – отправьте им ссылку.

Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями

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30.06.2012,программа,санкт-петербург
Ассесоры Яндекса: откуда взялись, зачем нужны, как работают
18 июня 2012, 12:21
фото автора
Ольга Онойко. Киев, 5 мая 2012 года
Администратор группы асессоров с 2007 года. Активно участвовала в развитии службы асессоров почти с самого старта.

О докладе
Асессоры Яндекса: откуда взялись, зачем нужны, как работают.

Рассказ пойдет об истории службы асессоров, её эволюции, о том, как связано развитие асессорской службы и улучшение качества поиска. Вы узнаете, как работают асессоры, с какими проблемами сталкиваются, какие задачи решают. Кроме того, будут развенчаны некоторые устойчивые мифы о работе асессоров.





05.05.2012,ольга онойко,доклад,киев
Дизайнер в поиске
19 июня 2012, 11:53
фото автора
Настя Ларкина. Киев, 5 мая 2012 года
Окончила Британскую высшую школу дизайна по специальности «Графический дизайн». Занимается веб-дизайном с 2006 года. С 2009 — дизайнер интерфейсов в команде поиска.

О докладе
Дизайнер в поиске.

Рассказ про то, как изменяются интерфейсы на протяжении жизни проекта и про то, что может сделать дизайнер, чтобы эти изменения были реализованы без жертв и встречены безболезненно. Доклад проиллюстрирован примерами «из дикой природы» и является продолжением доклада на Я.Субботнике в Санкт-Петербурге.





05.05.2012,доклад,киев,анастасия ларкина
API 2.0: Новые интерфейсы Яндекс.Карт – теперь и на украинском
20 июня 2012, 18:39
фото автора
Александр Зинчук. Киев, 5 мая 2012 года
С апреля 2011 года работает в команде одного из крупнейших JavaScript-проектов – API Яндекс.Карт.

О докладе
API 2.0: Новые интерфейсы Яндекс.Карт – теперь и на украинском.

Brand new Yandex.Maps API 2.0. Рассказ о нововведениях, вкусностях и мультиязычности. О том, как мы использовали паттерны слабой связанности в новой модульной архитектуре, о CSS Transitions и «коробочном» кластеризаторе, о метках на Canvas и о собственной системе событий.





05.05.2012,доклад,киев,александр зинчук
Используем git без проблем
20 июня 2012, 18:56
фото автора
Сергей Сергеев. Киев, 5 мая 2012 года
Профессионально занимается разработкой уже 10 лет, работает в Яндекс 4 года.

О докладе
Используем git без проблем.

Распределённые системы контроля версий (DSVC) сейчас испытывают бум использования их в OpenSource проектах, не мало к этому приложил GitHub на основе Git. Многие программисты переходят на эту систему, но из-за опыта работы с SVN (или других похожих систем контроля версий) совершают больше ошибок, чем те, кто начинает нарабатывать свой опыт именно с Git. Докладчик постарается сформулировать несколько правил для комфортного использования Git в вашей команде.





05.05.2012,сергей сергеев,доклад,киев
Зачем и как мы используем jsLint
21 июня 2012, 18:06
фото автора
Дмитрий Щадей. Киев, 5 мая 2012 года
22-летний парень из киевского офиса Яндекса. Родной язык – javascript. Всегда рад показать пару запрещенных приемов во фронтенд-разработке.

О докладе
Зачем и как мы используем jsLint.

Все знают, что «JSLint – статический анализатор кода», но никто не спешит его использовать в собственных проектах. Рассказ пойдет о том, каким образом и какой ценой он упростит вам жизнь. И разумеется, мы поставим вопрос «почему» перед каждой jslint-овой ошибкой, а также рассмотрим, как можно интегрировать JSLint в ваш проект.





05.05.2012,доклад,киев,дмитрий щадей
Современный станок верстальщика
25 июня 2012, 17:46
фото автора
фото автора
Евгений Батовский. Киев, 5 мая 2012 года
Работает в симферопольском Яндексе с 2011 года. В рамках компании из системного администрирования перешёл в разработку инструментов на javascript. Активно интересуется движением DevOps.

Николай Птущук.
В Яндексе занимается разработкой интерфейсов с 2011 года. За это время успел принять участие в сервисах Яндекс.Недвижимость, Яндекс.Работа, Яндекс.Бар и в разработке браузера Яндекс.Интернет.

О докладе
Современный станок верстальщика.

Рассказ пойдет о том, что представляет собой наш «станок» верстальщика сегодня. Мы расскажем с примерами, какие браузеры поддерживаем, как производим кроссбраузерное тестирование и какие инструменты используем, готовя проект к выходу в свет.




3 комментария
05.05.2012,доклад,киев,евгений батовский,николай птущук
Настоящее и будущее разработки на Украине
26 июня 2012, 14:10
фото автора
Виталий Харисов. Киев, 5 мая 2012 года
Руководитель разработки на Украине.

О докладе
Настоящее и будущее разработки на Украине.





видео, 554.27 Мб мобильное видео, 19.22 Мб
1 комментарий
05.05.2012,доклад,киев,виталий харисов
bem server: система сборки фронтенда
29 июня 2012, 14:41
фото автора
Сергей Белов. Киев, 5 мая 2012 года
Пишет программы с 7 класса средней школы. Работает в Яндексе разработчиком с 2008 года. За это время успел принять участие в разработке многих внутренних сервисов и инструментов для разработчиков.

О докладе
bem server: система сборки фронтенда.

Расскажет, как в Яндексе собирали сервисы раньше, как их собирают сейчас и как их будут собирать в ближайшем будущем. Ответит на вопросы о том, что такое bem server, почему начали его разработку и какие проблемы он призван решить.





7 комментариев
05.05.2012,доклад,киев,бэм,сергей белов
Используем БЭМ для создания сайтов под iOS/Android
29 июня 2012, 14:54
фото автора
Кир Белевич. Киев, 5 мая 2012 года
С 2010 года работает разработчиком интерфейсов в симферопольском офисе Яндекса. За это время успел поучаствовать в разработке Поиска, Видео и Работы. В настоящее время занимается тач-направлением, включая Поиск и внутреннюю библиотеку общепортальных блоков. Увлекается музыкой, фото- и фонографией.

О докладе
Используем БЭМ для создания сайтов под iOS/Android.

Расскажем и покажем на небольшом примере то, как делать тач-странички, используя БЭМ, и как это делает Яндекс. Все желающие смогут повторить шаги для достижения задуманного результата, использовать библиотеку блоков bem-bl и инструменты bem tools. Формат – немного теории и мастер-класс.





05.05.2012,бэм,доклад,киев,кир белевич
Это Питер, детка! Дубль два
30 июня 2012, 19:11
фото автора

Сменили старую добрую субботничную традицию приезжать в Питер зимой и решили попробовать лето.

Приехали поводить Я.Субботник 30 июня в наш питерский офис.

Белые ночи, рекордно малое количество сна-часов на человека, рекордно большое количество эмоций, докладческий хардкор, много_кода и плюшек.

Говорили про CSS-препроцессоры, git, отказоустойчивость сервисов, интранет и синхронизацию. Кроме того, про автоматизированное тестирование безопасности конфигурации промышленных веб-серверов, качество кода автотестов и разработку на Node.js. Драматизировали на тему промостраничек и показывали буквально на пальцах жизнь одного проекта: от идеи до воплощения.

Почти что сломали себе голову над тем, как же вместить такое большое для нашего офиса количество замечательных, умных и дельных внешних разработчиков, а также "своих", кто тоже всегда старается найти возможность побывать на мероприятии вживую, послушать коллег и поучиться. В итоге выкрутились, посадив одних в "Смольном", а других в "Кунсткамере" (наши конференц-залы/переговорки).

Общались, общались, общались. По возможности давали задавать вопросы всем после докладов, НО этого было явно мало: от докладчиков не отходили в коридорах весь день! 

Снова "порвали" твиттер-ленту друзей и вышли с #yasubbotnik в ТОП_30 русскоязычного твиттера

Дали нам, большой-большой команде проекта, заряд невероятного позитива и сил делать больше, лучше, интереснее и быстрее!

Оооох, выдохнуть и сказать:

"Когда бы мы не приезжали в Питер - снежной зимой, ветренным и дождливым летом - тут всегда для нас тепло и хорошо. С вами! #спасибовамзаэто"


Подсобрали на скорую руку фото-альбом участников:



Ну, и твиты на память:

  • @khvorostin Крутой доклад об отказоустойчивости ‪#yasubbotnik‬ Пруфлинк
  • ‏@two_in_one На ресепшене тоже смотрят транслюцию ‪#yasubbotnik‬ -a, приятно смотреть, как переживают за своих) pic.twitter.com/lZ4FNWFA Пруфлинк
  • @riarheos Офигенский доклад @art_koshelev на ‪#yasubbotnik‬. Вообще офигенский Пруфлинк
  • про @katyavoid - @da1ight Катерина покорила мое сердце ‪#yasubbotnik‬ Пруфлинк
  • рассекретили докладчика - @mursya_ru @riarheos рассекретили!! RT @hardgeorge: Леголас с первого раза не закачался. ‪#yasubbotnik‬ pic.twitter.com/IH2g3Vfo ‪#spb‬ Пруфлинк
  • @pilot_bbk а вот интересно, когда ‪#yasubbotnik‬ запустят по телику? по IPTV хотя бы или о кабелю Пруфлинк
  • @northbug ‪#yasubbotnik‬ Хотел услышать просто и доступно о GIT. Получилось. Cергей Сергеев крут! Пруфлинк
12 комментариев
30.06.2012,какэтобыло,санкт-петербург