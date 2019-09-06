Ecommerce-отчеты для Турбо-страниц подключаются автоматически

Хорошие новости для тех, кто использует Турбо-страницы для интернет-магазинов и подключил к ним Метрику. Теперь для таких страниц автоматически создаются подробные отчёты по продажам — они называются отчётами по электронной коммерции. Если вам не приходилось работать с этими отчётами, вы можете быстро узнать самое важное из короткого описания ниже.

Чем полезны отчёты по электронной коммерции

Это специальные отчёты для интернет-магазинов, которые позволяют подробно анализировать продажи. В отличие от целей, отчёты по электронной коммерции показывают не просто факт оформления заказа, но и множество других полезных сведений:

самые популярные товары, категории и бренды;

товары, которые часто добавляют в корзину — но не покупают;

средний доход на покупку и на визит;

общий доход, доход в разбивке по каналам привлечения трафика и другую статистику.

Посмотреть, как выглядят отчёты по электронной коммерции, можно на демо-счётчике Метрики.

С помощью этих отчётов магазины могут находить больше подсказок по работе с рекламными каналами — например, видеть, какие из них приводят покупателей с самым высоким средним чеком. Помимо этого, можно быстро выделять самые популярные товары, категории и бренды, анализировать возраст, пол и интересы покупателей с учётом суммы заказа, отслеживать отдачу от промокодов.

Чтобы подробная статистика продаж с сайта начала поступать в Метрику, нужно настроить их передачу, включить опцию «Электронная коммерция» в настройках счётчика и обновить его код на всех страницах сайта.

Как включить отчёты по электронной коммерции для Турбо-страниц

Для Турбо-страниц всё гораздо проще: достаточно подключить к ним счётчик Метрики — и отчёты по электронной коммерции сформируются автоматически. Не нужно дополнительно размечать товары и включать опцию «Электронная коммерция» в настройках счётчика.

Отчёты по электронной коммерции появятся в общем списке отчётов:

Мы рекомендуем подключать к Турбо-страницам тот же счётчик Метрики, что используется на вашем основном сайте. Так вы сможете собирать всю статистику продаж в одной точке и быстро сравнивать показатели сайта и Турбо-страниц.

Зачем подключать Турбо-страницы

Турбо-страницы ускоряют загрузку контента из поиска Яндекса до 15 раз. Чем быстрее загружается страница, тем выше вероятность, что потенциальный покупатель её не закроет. Узнайте подробности о Турбо-страницах для интернет-магазинов.

Как в одном отчёте отслеживать все продажи — с сайта и с Турбо-страниц

Если вы передаёте ecommerce-данные с вашего основного сайта, вы можете подключить установленный на нём счётчик к Турбо-страницам. Тогда во всех отчётах Метрики, включая «Электронную коммерцию», будет собираться статистика и по сайту, и по Турбо-страницам. А чтобы посмотреть данные по Турбо-страницам отдельно, просто добавьте в отчёт группировку или сегмент «Турбо». Подробности о работе с ecommerce-отчётами можно узнать в Помощи.

Коротко — самое главное: отчёты по электронной коммерции теперь автоматически подключаются для Турбо-страниц на основе YML-фида, если на них установлен счётчик Метрики;

для обычных сайтов эти отчёты нужно подключать вручную;

если для сайта отчёты уже подключены, и при этом на нём и Турбо-страницах установлен один и тот же счётчик, теперь данные по Турбо-страницам будут автоматически добавляться к данным по сайту;

а если данные по Турбо-страницам нужно посмотреть отдельно, это можно сделать с помощью группировки или сегмента «Турбо».

Если у вас есть вопросы по работе Турбо-страниц, напишите в поддержку Вебмастера. А если нужно разобраться с отчётами в Метрике, пишите в нашу поддержку, чат, или оставляйте комментарии — постараемся помочь!