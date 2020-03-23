Новые представления Турбо-страниц для интернет-магазинов на поисковой выдаче

Турбо-страницы для интернет-магазинов, создаваемые в интерфейсе Вебмастера, получили новое отображение в поисковой выдаче Яндекса на мобильных устройствах. Теперь информация о Турбо-страницах автоматически собирается в специальные сниппеты, которые показываются пользователям в ответ на релевантные запросы.

Сниппет — это блок информации о странице сайта, который отображается в результатах поиска.

Мы создали два новых сниппета для Турбо-страниц — категорийный и товарный. Они автоматически формируются и отображаются в ответ на разные типы запросов в поиске.

Новые сниппеты — больше внимания

Сделав запрос в поиске, пользователь видит страницу с описаниями разных сайтов — со сниппетами. От внешнего вида сниппета может зависеть решение человека о переходе на сайт: чем информативнее сниппет, тем больше вероятности, что пользователь увидит нужный товар и заинтересуется предложением.

Обновлённые сниппеты Турбо-страниц помогут владельцам ускоренных интернет-магазинов наглядно представить ассортимент в поисковой выдаче. Ваши потенциальные клиенты смогут увидеть изображения товара и быстро перейти в карточку с его характеристиками.

Категорийный сниппет с каруселью товаров

Сниппет будет работать, если на Турбо-страницу переданы все товары с основного сайта, а в категориях есть не меньше пяти товаров. Он отображается в ответ на категорийные запросы — например, «купить холодильник» или «шкаф-купе». По заголовку пользователь сможет перейти в список товаров, а в слайдере под описанием — просмотреть до пяти карточек и перейти на основную страницу каталога.

Для подключения категорийного сниппета:

передайте максимальное число товаров на Турбо-страницу через YML-фид по инструкции, убедитесь, что для каждой товарной категории вы передаёте в Турбо не менее пяти товаров, проверьте сниппет через неделю. Примерно столько времени нужно алгоритму для формирования списков товаров, которые будут показываться в сниппете.

Товарный сниппет с галереей изображений

Такой сниппет сформируется, если на Турбо-страницу переданы все товары с основного сайта, а в карточке товара есть не меньше пяти изображений. Он показывается по запросам конкретного товара или услуги и содержит галерею картинок, опции доставки, цены и скидки, описание или характеристики. Ссылка в заголовке сниппета ведёт на страницу товара с подробным описанием.

Для подключения товарного сниппета:

передайте максимальное число товаров на Турбо-страницу через YML-фид по инструкции, убедитесь, что для каждого товара вы передаёте в Турбо не менее пяти изображений, подробно заполните карточки товаров: добавьте описание и характеристики товара, условия доставки, скидки. Благодаря этому товарный сниппет будет выглядеть наиболее привлекательно.

Если сниппеты по какой-то причине не отображаются, напишите нам через форму обратной связи.