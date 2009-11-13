Блог Карт

Поезда на карте

Теперь на Яндекс.Расписаниях можно посмотреть маршрут любого поезда на карте!

 

Посмотреть на карту можно, кликнув на маршрут поезда, например, тут. Карту можно увеличивать до максимума. Собственно, если на каком-то масштабе вам кажется, что линия маршрута не совпадает с линией железной дороги, то на максимальном масштабе всё будет отлично :)

 


На таком уровне проработки слой железных дорог на карте появился в России впервые, а в Украине и Белоруссии - так вообще впервые, без всяких оговорок.

 

Разумеется, мы не исключаем, что из десятков тысяч станций какие-то привязались к карте неправильно, и будем благодарны за подсказки.

Алексей Беляев
19 января 2016, 10:05
раньше можно было посмотреть мельком, вполглаза, а теперь - как следует :))
Сергей
19 января 2016, 10:05
Супер, отличная возможность. =)
bysdmitry
19 января 2016, 10:05
Не догнал как открыть карту с маршрутом в отдельном окошке.
bysdmitry
19 января 2016, 10:05
Сам ездил этим поездом ... http://rasp.yandex.ru/thread/103JB_tis?departure=2009-11-27&station_from=9612421&station_to=9602494
ну не проходит он через Москву, как бы сильно Вы её не любили, НЕ ПРОХОДИТ :) через Николаевку проходит, которая на карте что то никак не находится. Так хотелось посмотреть каким же образом он объезжает Москву и такая вот подстава :(
Александр
19 января 2016, 10:05
Вы будете смеяться, но это один из немногих поездов, проходящих Москву (город с 10-миллионным населением) без посадки-высадки пассажиров.
Станция Николаевка находится в Москве, в центральной ее части, в промзоне недалеко от Рижского и Ленинградского вокзалов (на схеме в том месте маршрут переламывается).
Платформ там нет, вокзала тоже - Николаевка используется для экипировки и подготовки в рейс составов пассажирских поездов, отправляющихся с Казанского вокзала.
bysdmitry
19 января 2016, 10:05
Хоть не спи следующий раз что уж наверняка проверить :)
Александр
19 января 2016, 10:05
Обращайте внимание на название проезжаемых платформ. Если ехать из Вековки (Рязани) в сторону Питера, то будет такой набор: Перово, Фрезер, Новая, Сортировочная, Электрозаводская, затем поезд уйдет направо по ветке, пересечет по путепроводу ул.Стромынка и пути Ярославского направления и окажется в Николаевке. Затем уже оттуда по съездам на Ленинградское направление - Вы увидите Останкино, Петровско-Разумовскую, НАТИ, Моссельмаш, Ховрино и т.д.
Я просто работал на железной дороге, как раз на Казанском направлении (в ТЧ-6). И в Николаевке был не раз )
Alisa.zh379
22 апреля, 20:52
Уже самолеты в небе можно отслеживать по карте в реальном времени, а поезда все никак, видимо такая сверх-задача нам не поплечу. Спасибо, хоть станции смогли нарисовать!