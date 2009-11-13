Теперь на Яндекс.Расписаниях можно посмотреть маршрут любого поезда на карте!
Посмотреть на карту можно, кликнув на маршрут поезда, например, тут. Карту можно увеличивать до максимума. Собственно, если на каком-то масштабе вам кажется, что линия маршрута не совпадает с линией железной дороги, то на максимальном масштабе всё будет отлично :)
На таком уровне проработки слой железных дорог на карте появился в России впервые, а в Украине и Белоруссии - так вообще впервые, без всяких оговорок.
Разумеется, мы не исключаем, что из десятков тысяч станций какие-то привязались к карте неправильно, и будем благодарны за подсказки.