Блог Карт

Блог Карт

Новые карты Урала, Сибири и Дальнего Востока

Сегодня мы опубликовали карты 23 областей Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Теперь карты стали более точными и подробными. Раньше на одном сантиметре карты в этих областях умещалось десять километров, а теперь - всего два. Их качество не только не уступает, а местами даже превосходит карты европейской части России.

На карте появилось множество новых объектов. Например, в окрестностях Уссурийска теперь можно найти поселок Дубовый Ключ. В районе Тобольска – озеро Большое Дикое. Неподалеку от Бийска – остров Паршивый. Возле Таштагола – реки Белая и Черная Солдатки. А севернее сахалинского города Оха – мыс Орлиный клюв.

Таким образом, сейчас на Яндекс.Картах есть подробные карты 79 регионов Российской Федерации.


9 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
luberleshka
19 января 2016, 09:53

Именно поэтому, сейчас не работают Яндекс Карты?

tyrikan
19 января 2016, 09:53

Дальний Восток это очень хорошо =)

А когда вы обновите карты Москвы и МО? Писали, что будете обновлять каждый месяц, а сейчас не исправлены ошибки, о которых я репортил в начале лета...

Карты
19 января 2016, 09:53

Мы обновили их в этом же релизе :)

dimas89-ssc
19 января 2016, 09:53

Большое спасибо!

Только очень жаль, что уже несколько недель не работают пробки на территории Владивостока (говорят в Хабаровске тоже не работают)... Их вообще планируют восстанавливать или можно забыть?:-(

Карты
19 января 2016, 09:53
Да, мы работаем над этим.
suprem-012
19 января 2016, 09:53

у меня такой вопрос к яндекс панорамам: вы говорили про дирижабль и города с высоты птичьего полета!На какой стадии находится реализация этоого проекта?(простите что не в тему)

Карты
19 января 2016, 09:53
Следите за новостями :)
gnikvl
19 января 2016, 09:53

Интересно, почему нет карт таких крупных городов как Якутск, Барнаул, Белгород, Тамбов, Ульяновск и других региональных центров? Не мелкие городки всё-таки. Как-то странно...

Любовь Аверьянова
12 февраля, 15:26
Картография - это очень важная наука для всех сфер жизнедеятельности.Спасибо за вашу работу.