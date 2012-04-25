Блог Карт

Блог Карт

Обновление Яндекс.Навигатора для iOS и Android.

Встречайте обновление Яндекс.Навигатора для iOS и Android.

Недавно мы писали о бета-версии обновлённого Яндекс.Навигатора для Android.

Теперь рады представить вам не бету, а полноценное обновление нашего Навигатора для платформ iOS и Android.

 

Для тех, кто пропустил предыдущий пост, напомним, что нового в этой версии (для обеих платформ):

1. В настройках можно отключать автомасштабирование и 3D-режим. 

2. Во время движения можно посмотреть не только оставшееся время в пути, но и прогнозируемое время прибытия. 

3. Улучшилось отображение карт Москвы для дисплеев с высоким разрешением. 

 

Ну и отдельная приятная новость для владельцев аппаратов на базе Android - теперь Яндекс.Навигатор может использовать карты из кэша приложения Мобильные Яндекс.Карты.

 

И, кстати, если вы сомневаетесь, покупать ли вам новый iPad - не сомневайтесь, Яндекс.Навигатор теперь может работать и на нём тоже.

 

Устанавливайте обновлённый Яндекс.Навигатор

В App Store 

В Android Market (Google Play) 

Или при помощи QR-кода:

13 комментариев
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doropheev
19 января 2016, 09:50
что-то не подгружает он кэш-то из яндекс карт.
Карты
19 января 2016, 09:50

У вас Android? :)

Должен подгружать, никак об этом не сообщая, карту из кэша Мобильных Карт для масштабов, где используется растр.

doropheev
19 января 2016, 09:50
android 4.0.3 // htc sensation z710e

кэш скачан через карты яндекса. Нет интернета - нет карт на навигаторе.
aashurik59
19 января 2016, 09:50
+1 на SGII не работает (ни схема, ни спутник, ни НЯК)
Карты
19 января 2016, 09:50
На каких масштабах? Для каких городов?
NOXVOX
19 января 2016, 09:50

будет ли в яндекс.картах или яндекс.навигаторе для андроида функция записи треков?

yurkanik
19 января 2016, 09:50

Доброго времени суток я так и не понял, есть ли функция записи gps трека в версии для ios?

RaviMA
19 февраля 2016, 21:38
В Яндексе навигаторе не хватает такой простой функции как перенос путевых точек из одного списка в другой. А перезаписывать очень не хочется, так как их довольно много! И желательно, что бы это было возможно сделать при помощи ПК.
А то что сделали синхронизацию, это супер))
Дмитрий
18 апреля 2016, 17:42
Когда на wp10 выйдет?
tutov@terra-sb.ru
2 августа 2016, 16:16
Всем привет, после обновления у меня ни на одном устройстве не работает GPS, что делать? на планшете самсунг после нескольких перезагрузок начинает работать...
alanir1
2 сентября 2016, 18:50
Почему навигатор строит маршрут через УКРАИНУ, или Вы не в курсе политической ситуации?
undusk-1
4 марта 2018, 14:46
Почему маршрут прокладывается через иностранные государства, когда мне необходимо проехать из одного города РФ в другой, тем более через Украину?  Например из СПб в Крым. Сделайте возможность прокладки маршрута только по территории РФ, как один из вариантов.
Ya.Caliber-gt
24 мая, 17:22
Как на iPhone записать в навигаторе трек?