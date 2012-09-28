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Прогноз пробок на Яндекс.Картах

С приходом осени на дорогах традиционно растут пробки. В этом виноваты и погода, и окончание летних отпусков, и начало сезона деловой активности. Но мы уверены, что многие из наших читателей знают, как прокладывать оптимальные маршруты в объезд дорожных затруднений на Яндекс.Картах.

Теперь на сервисе мы не только показываем, что есть на дорогах, но и то, что будет в ближайший час – то есть краткосрочный прогноз пробок. Он позволяет узнать, какими будут пробки через 15, 30, 45 и 60 минут.



По сравнению с «пробками обычно», прогноз пробок точнее, так как он учитывает не только общую статистику, но и текущую картину пробок. Теперь вы узнаете, какими будут пробки в городе, когда закончите ужин, сделаете пару важных звонков и дойдете до парковки, чтобы поехать домой.

Новая возможность доступна сразу для нескольких городов: Москва, Санкт-Петербург, Стамбул, КиевЕкатеринбург.

Узнавайте о будущем на Яндекс.Картах!

Команда Яндекс.Карт,
предсказываем будущее

4 комментария
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comfort2
19 января 2016, 09:49

Здравствуйте, у меня есть вопрос по использованию яндекс-карт. Я создаю карту с помощью API, но не знаю как мне поставить внутрь метки циферку? http://www.comfort33.ru/index.php?id=172

Алексей
19 января 2016, 09:49

Прогноз пробок, это всё конешно, прекрасно, но поскажите, пожалуйста, куда можно обратиться что бы навигатор не отправлял меня регулярно в объезд по встречке? Не знаю как в других городах а в Екатеринбурге навигатор прокладывает путь по встречке регулярно.

Александр А.
24 апреля 2019, 18:38
Прогноз пробок убрали из карт
Михаил
11 октября, 14:01
Зачем убрали? :(