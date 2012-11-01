Блог Карт

Блог Карт

Разговорчики с камерами в новой версии Яндекс.Навигатора

Мы обновили наш Навигатор:
- предупреждение о камерах фиксации
- обновление сетки дорог
- добавление дорожных событий
- сообщение об ошибке в построенном маршруте.

У нашего Навигатора – второе крупное обновление. Теперь он поможет вам избежать «писем счастья» и соблюдать предписанный скоростной режим – мы добавили на карты около 5000 камер (стационарных и мобильных), и их количество постоянно увеличивается. Навигатор заранее предупредит вас о приближении камеры звуковым сигналом.

Для всей России и Украины используется новый, переработанный дорожный граф (то есть данные о сети дорог). Это значит, что Навигатор стал точнее. Особенно много исправлений внесено в питерские и московские карты.  Большая заслуга в этом принадлежит вам – пользователям: например, мы постоянно получаем данные от водителей, которые оставляют сообщения о неточностях в маршрутах в обычных и мобильных Яндекс.Картах

Чтобы узнавать о недочетах и совершенствовать приложение, теперь мы и в Яндекс.Навигатор добавили возможность сообщить об ошибочно построенном маршруте – если, скажем, обещанного поворота нет или дорогу прямо преграждает «кирпич», то нужно кликнуть на маневр и выбрать в меню, что именно пошло не так. Не удивляйтесь также, если при отклонении от маршрута Навигатор сам попросит вас сообщить об ошибке.  

Что касается интерфейса, то мы добавили новую кнопку для установки дорожного события, знакомую большинству по мобильным Яндекс.Картам. Сообщайте другим водителям о ДТП, дорожных работах, камерах, других событиях  или общайтесь в разговорчиках – это хороший способ поднять настроение себе и окружающим.

Обновление вышло одновременно для iOS и Android, обращайтесь за ним в App Store и Google Play соответственно.

 

Команда Яндекс.Навигатора,

продолжаем движение

7 комментариев
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jalanajak
19 января 2016, 09:48

А в обычных Яндекс.Картах для Symbian 9.3 этого нет? Надо бы!

greyhardd
19 января 2016, 09:48

У вас есть данные о направлении фиксации ? Пока ехал от москва сити по 3 кольцу в сторону звенигородки, навигатор пищал чуть ли не каждые 200 местров. Потом по звенигородке ехал в сторону области пищал на все камеры с обеих сторон

Сергей Соловьев
19 января 2016, 09:48

неконец-то можно дорожные события из навигатора добавлять

vv.energy
19 января 2016, 09:48

Добрый день! 

 

У меня такое предложение для усовершенствования Яндекс. Карт (Яндекс.Навигатора):

Сделать, чтобы значек камеры контроля скорости отличался от значка контроля полосы. Например, картинку значка не менять, а просто поменять цвет: контроль скорости - красный, котроль полосы - синий.

 

В основном, это нужно для тех автолюбителей, которые пользуются мобильным приложением Яндекс.Картами. 

 

Наглядность - основное преимущество.

Григорий Семенов
19 января 2016, 09:48

Скажите пож-та, почему не показывается информация о пробках на определенных (одних и тех же) участках дорог? 

arbaser
19 января 2016, 09:48

Здравствуйте. Примеры косяков.

1) Пятница, 21.30. Выезжаем с Ильинки на Старую пл., либо с Мясницкой на Лубянскую пл. Хотим к Большому т. (Театральная, 1). В обоих случаях вы ведёте вокруг кремля, затем через Охотный ряд, Театр.проезд, Неглинную и Рахмановский на Петровку. Но есть же короткий путь через Лубянскую пл, Бол.Лубянку, пл.Воровского, назад по Бол Лубянке и направо через Пушечную на Неглинную, а далее - как и у вас. При этом, обходим традиционную пробку в начале Неглинки.

2) Среда, 10.00. Едем с Озерковской наб., (отель Аквамарин) на Стрельбищенский 19а. Ведёте через Садовое до Новинского, с объездом квартала через Поварскую и Трубниковский на Нов.Арбат, далее показываете через мост на Кутузовский и по Трёшке. Ужас! Не поехал. По Краснопр.набережной вы  же сами показывали в это время - всё свободно. Проехал здесь, через Рочдельскую и Мантулинскую, и был таков.

3) Хотим на проспект Мира 101а. "Не удалось построить маршрут. Невозможно проехать." Бред! У дома - полно машин, как они туда проехали? Теперь находимся по данному адресу, хотим уехать. На любой адрес - "Не удалось построить маршрут. Невозможно проехать." Как же люди оттуда куда-то ездють? Да там же элементарно выезжается на пр.Мира, что за глупость вы говорите?

4) При голосовом вводе - упорно не воспринимаются адреса с индексом "а" при номере дома. Надо 101а - пишется 101, надо 119а - пишется 119.

5) Голосовой ввод не разбирает слово му-му. Не сочтите за рекламу, но "Му-му" ваша прога не понимает и не хочет туда вети обедать, а скажи: "Макдональдс" - пожалуйста, найдёт ближайший.

prasalexei
сегодня, 17:07
Добрый день! 
Подскажите пожалуйста на какой адрес эл.почты можно написать предложение по улучшению сервиса -Яндекс Навигатор и добавлению новой функции!?