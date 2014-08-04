Оплачивайте штрафы с помощью Яндекс.Навигатора

В Яндекс.Навигаторе появилась новая возможность – оплата штрафов ГИБДД. Избавиться от обязательств можно всего в несколько кликов.
Чтобы узнать о задолженностях, перейдите в “настройки” приложения и выберите пункт “Штрафы ГИБДД”:
Укажите номер водительского удостоверения, номер свидетельства о регистрации автомобиля и имя владельца:
Запрос на данные поступит в Государственную информационную систему о платежах, и через пару секунд вы увидите список штрафов, когда они были выставлены, номера постановления и до какого числа необходимо оплатить:
Заполните карточку оплаты, выбрав тип карты (Visa, Visa Electron, Master Card или Maestro любого российского банка). Деньги будут перечислены мгновенно, в ГИБДД поступят в течение суток. Оплата производится без комиссии
В результате можно ездить с чистой совестью
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Счастливого пути!