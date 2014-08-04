Блог Карт

Блог Карт

Оплачивайте штрафы с помощью Яндекс.Навигатора

В Яндекс.Навигаторе появилась новая возможность – оплата штрафов ГИБДД. Избавиться от обязательств можно всего в несколько кликов.

Чтобы узнать о задолженностях, перейдите в “настройки” приложения и выберите пункт “Штрафы ГИБДД”:
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Укажите номер водительского удостоверения, номер свидетельства о регистрации автомобиля и имя владельца: 
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Запрос на данные поступит в Государственную информационную систему о платежах, и через пару секунд вы увидите список штрафов, когда они были выставлены, номера постановления и до какого числа необходимо оплатить:
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Заполните карточку оплаты, выбрав тип карты (Visa, Visa Electron, Master Card или Maestro любого российского банка). Деньги будут перечислены мгновенно, в ГИБДД поступят в течение суток. Оплата производится без комиссии
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В результате можно ездить с чистой совестью
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Скачать приложение Яндекс.Навигатор для iOS, Android и Windows Phone.

Счастливого пути!

60 комментариев
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maximus79.maxim
19 января 2016, 09:38

У вас не коректно адреса указанны на карте!!!!!!!!!!! Пол года уже борюсь с вами ((( и отвечаю по телефону на звонки не существующей фирмы!!!! Сколько можно уже вам писать ! Вы что издеваетесь! 

Карты
19 января 2016, 09:38

Добрый день!

Пожалуйста, уточните номера заявок, которые присваивались сообщениям, отправленным через форму-обратной связи. 

Тимофей
19 января 2016, 09:38

Пробки в городе Магнитогорске, несоответствуют действительности.

Карты
19 января 2016, 09:38

Добрый день! 

Подскажите, пожалуйста, что именно отображается неверно?

Тимофей
19 января 2016, 09:38

Пробки. На некоторых участках, пробок вообще некогда нет, но на вашем сервисе они желтые (25 км/ч), на деле 60 к/ч.

Можете посмотреть на веб-камеры и сравнить, в реальности пробок нет, на сервисе весь город желтый, но на деле должен быть зеленный.

http://www.mgn.ru/home/streets-live

mos.in
19 января 2016, 09:38

Вчера снова столкнулся с ситуацией, что навигатор путает лево и право. Маршрут идет в одну сторону, голос говорит повернуть в другую :-) надеюсь, скоро исправите данную проблему

dr.smirnov-aleksey
19 января 2016, 09:38

Уважаемый Яндекс, почему ни один из трех рабочих почтовых ящиков не удовлетворил требовательный раздел приложения об оплате штрафов?

Почему на взгляд этого безусловно авторитетного аналитика со всеми ними "что-то не так"? И если это правда, то что именно?

Дарья Андрианова
19 января 2016, 09:38

Здравствуйете! Приложение принимает любые адреса, соответствующие формату: название_ящика@домен.доменная_зона. Возможно, адрес не принимается, потому что в начале стоит «пробел». Проверьте, пожалуйста. Если почта все равно не принимается, напишите нам адрес на smm@yamoney.ru — обязательно разберемся в проблеме.

Pavel
19 января 2016, 09:38

Я оплатил штраф через ЯндексНавигатор в начале августа. В базе ГИБДД этот штраф всё ещё не удалился. Как получить квитанцию, подтверждающую оплату штрафа, чтобы передать её в ГИБДД? Спасибо.

oleg-skater
19 января 2016, 09:38

 

Я оплатил штраф через ЯндексНавигатор в начале августа. В базе ГИБДД этот штраф всё ещё не удалился. Как получить квитанцию, подтверждающую оплату штрафа, чтобы передать её в ГИБДД? Спасибо.

 

+1 у меня такая же проблема

Igor.Shestakov87
19 января 2016, 09:38

Такая же проблема. Оплатил штраф в июле.

oleg-skater
19 января 2016, 09:38

Советую не пользоваться оплатой штрафов через яндекс навигатор, т.к. они не могут решить данную проблему. 2 раза оплачивал штраф и 2 раза они меня ЯНДЕКС отправили разбираться в ГИБДД, которые говорят, а мы то тут причем? Вы ведь платили через Яндекс Навигатор, с ними и разбирайтесь (в общем это логично). В яндекс навигаторе система ставит неправильный номер постановления

Igor.Shestakov87
19 января 2016, 09:38

У Вас в итоге получилось вернуть деньги?

oleg-skater
19 января 2016, 09:38

Нет. Стрелки кидают друг на друга...

Anton284
19 января 2016, 09:38

Попал на такую же ситуацию, что делать куда писать не знаю. Как-то есть раздобыть эти квитанции? Спасибо.

oleg-skater
19 января 2016, 09:38

У меня были все квитанции и т.п. Они говорят, что неправильный номер постановления нам предоставляет ГИБДД...

В итоге бесполезно что либо доказывать... Штраф был 500р

Яндекс навигатором - оплата штрафов больше не пользуюсь.

AndreyNikonow
19 января 2016, 09:38

Яндекс мошенники!!!

у меня порядка 6000₽ не зачлось, в результате СП открыли на меня ИП!

никому не советую пользоваться!!!

Цветик.
19 января 2016, 09:38

как получить историю оплат? банковский документ (подтвержеднение, что было все оплачено) 

rostov-foto2009
19 января 2016, 09:38

Нет истории оплаты штрафов через Яндекс Навигатор. Штраф давно оплатил, а теперь возникла необходимость подтвердить платёж судебным приставам. Где теперь искать эту оплату?

deschere
19 января 2016, 09:38

У меня телефон LG P690, андроид 2.3.7, платформа ARV v6. Последние версии Навигатора на нем не только не запускаются, но и не ставятся. Из доступных в сети пакетов удалось установить и запустить только версию 1.26 от ноября 11 года; но в ней нет даже возможности скачать кеш карт. Версии 1.30, 1.40, 1.41, 1.42, 1.50 ставятся - но при запуске выдают ошибку, более свежии версии даже не ставятся - при анадизе apk находят синтаксическую ошибку. Вопрос такой: есть ли версии под ARM v6 с поддержкой скачивания карт в кеш? Может, есть какие-то бета-версии, подходящие под мое железо? Как-то душа лежит к яндексовскому софту :)

 

ivanzyzin
19 января 2016, 09:38

добрый день!

оплатил штраф через приложение яндекс навигатор (точно не помню примерно 29-30 июня), 

написано штраф оплачен, платеж поступит в ГИБДД в течении недели, прошло почти месяц, а он так и висит как в базе гибдд, так и в приложении.

и где взять копию квитанции об оплате?

ulya220788
19 января 2016, 09:38

Такая же проблема!!!Почему то игнор по поводу этих вопросов!!!

xypq
19 января 2016, 09:38

Выдает несуществующий штаф. В базе данных ГИБДД штрафа нет, в яндекс навигаторе - есть. Причем указан день, в который я вообще к авто не подходил, не то что бы ездил.

a108ap
22 февраля 2016, 10:53
Скачал карту для Вологды больше 900 мб (Это уже слишком.) Далее еще интереснее вот уже 3 часа она распаковывается и только на 24%. Вопрос: Что это такое и как это исправить?
TuymedovA
14 марта 2016, 17:58
Неприятная ситуация. Уже много штрафов оплатил через приложение, вроде все доходит. И тут вдруг у судебных приставов появляется один штраф на 1500 руб., который ранее оплатил через приложение. На сайте ГИБДД, выяснил что их аж два. Еще на 500 руб. Точно уверяю вас что оплачивал, жаль что квитанцию себе на почту не сохранял.
Яндекс, сообщите мне пожалуйста как получить квитанции.
Вл Кор
12 мая 2016, 19:22
"Заполните карточку оплаты, выбрав тип карты (Visa, Visa Electron, Master Card или Maestro любого российского банка). Деньги будут перечислены мгновенно, в ГИБДД поступят в течение суток. Оплата производится без комиссии"
1 марта 2016 года жена оплатила штраф из яндекс навигатора. сумма штафа состаяла 750 рублей при быстрой оплате (в течении 2-х недель). Транзакция в YMTreasures составила 780 рублей. 30 рублей, по видимому, составила комиссия.
http://prnt.sc/b38406
Спустя пару месяцев пришло уведомление от ГИБДД о неоплаченном штрафе на полную сумму, не смотря на то, что в яндекс навигаторе все это время писал, что штраф оплачен.
http://prntscr.com/b38b9c
Все ждали, "что обновят базу ГИБДД ", как советует яндекс, но этого не произошло.
12.05.2016 пришло сообщение о том, что дело передали судебным приставам.
Не советую оплачивать штрафы через яндекс.
autoaid
2 июня 2016, 08:31
НИКОГДА НЕ ОПЛАЧИВАЙТЕ ШТРАФЫ ЧЕРЕЗ ЭТО ГАВНО! РАЗВОД НА ДЕНЬГИ!
WALDI.SU
2 августа 2016, 04:23
autoaid,
и меня так развели гандоны
Grand-Master1992
2 июня 2016, 15:16
Оплатил штраф в срок, на сайте гибдд не висит, а в навигаторе уже 2 года висит, можно его как то убрать?

yura-mokeev
28 июня 2016, 10:04
Оплатил штраф через яндекс навигатор. А штраф как висит на сайте ГИБДД так и висит. И квитанция на электронную почту так и не пришла. Что делать?
sergeytr2013
17 июля 2016, 23:52
В мае оплатил штраф 1500 , в Яндекс навигаторе не отражается , а в базе гибдд числится не оплаченным . Завели дело приставы . Как теперь доказать оплату?
vacdima
23 июля 2016, 14:00
Оплатил штраф через ваш навигатор на гос. услугах он так и висит. Как обратиться в вашу тех поддержку?
WALDI.SU
2 августа 2016, 04:22
я оплатил и нет квитанций и еще больше скажу и не было штраф сам штраф был левый(((
WALDI.SU
2 августа 2016, 04:26
WALDI.SU,
я оплатил 8000 тыс и эти ………ны даже не перевели эти деньги (((
roma90077
11 августа 2016, 23:17
Где можно увидеть оплаченный квитанций 
Татьяна
22 августа 2016, 19:27
Как получить квитанцию об оплате штрафа, за уже оплаченный штраф с помощью Вашего приложения?
bychkovayekaterina
23 августа 2016, 22:46
Необходима квитанция об оплате штрафа через приложение. Осталось 3 дня чтобы её предоставить по письму от приставов.  Решайте эту проблему! Уже столько людей пострадало!
alekseev.arte2017
8 сентября 2016, 21:28
Штраф оплатил а теперь пришло письмо что он типа не оплачен как доказать что я его оплатил
Corrman
9 декабря 2016, 11:08
Здравствуйте, как найти квитанцию об оплате штрафа через яндекс навигатор? Штраф висит на сайте судебных приставов, хотя давно оплачен. На почту квитанция не приходила.
Andrik1989
30 января 2017, 19:45
Столкнулся с подобной ситуацией, как описывают последний комментарии, о том что штрафы оплачены через яндекс.навигатор, но по факту штраф остался не погашенным, что в следствии привело к тому, что штраф снова  с меня сняли с карты по постановлению судебных приставов. Хотелось бы узнать хранится ли где-то у вас история о платежах через яндекс.навигатор ?
webilin
7 февраля 2017, 12:40
как получить квитанцию платежей по штрафам?
MikeSolo-fpn
21 февраля 2017, 17:21
Добрый день. Как найти квитанцию об оплате для подтверждение оплаты судебным приставам? Не могу найти. Оплачивал через приложение яндекс-навигатор.
verlioka75
13 мая 2017, 20:03
Добрый день. Как можно получить квитанцию об оплаченном штрафе через мобильное приложение Яндекс-навигатор?
wfbar
26 июня 2017, 15:46
"Прекрасный сервис". Оплатила штраф через приложение. Оставила адрес почты. Квитанция так и не пришла. Штраф так и висит. Дальше какие действия?
trofimov.valera2016
11 июля 2017, 21:02
Комиссия 30 руб. за штраф и квитанция на почту не  пришла
sanek-plikin
21 августа 2017, 11:38
Здравствуйте! Оплатил штраф через навигатор, а где взять квитанцию об оплате?
ivanovsp74
6 сентября 2017, 09:53
Оплатил штраф в мае . Как получить квитанцию ?
Обновлено 6 сентября 2017, 09:55
Виктор Чунарёв
19 декабря 2017, 09:29
оплатил штраф через яндекс навигатор подтверждение по e-mail не пришло
ogorot12
25 января 2018, 11:10
как посмотреть историю оплаченных штрафов? мне второй раз пришел штраф который я уже оплачивал, а старый никак не могу найти! доработайте свой сервис!
tchyngyzkadyrbekov
12 февраля 2018, 22:55
Здраствуйте я платил штраф Яндексе  новигатере . Штраф когда будет  удалена  .? А то другой программе проверяю штраф не оплачен показывает.? 
Наталья Еремина
22 февраля 2018, 12:05
Добрый день, не хочется столкнуться с такой проблемой как у оппонентов ниже, и всё таки, возможно ли получить подтверждение об оплате штрафов через ваше приложение. Оплатила 2 штрафа по 500, и теперь мне надо сбросить на эл.почту ДПС скриншот или квитанцию как подтверждение или штраф будет на мне висеть. Оплатила 20.02.2018.
Мой адрес: eremina_2010@mail.ru
GIGIMONTUS
29 мая 2018, 22:11
Оплатил штраф в день оформления а он ещё так и не поменял статус на оплачен
chos11
22 августа 2018, 07:28
оплатил штраф через навигатор 31.07.18, до сих пор штраф не погашен - деньги пропали!!
chalaya.evgeniya
11 октября 2018, 20:22
Почему тогда у меня снялась комиссия при оплате штрафа через навигатор?!
Чамран )))))
20 ноября 2018, 03:50
Здравствуйте я оплатил штраф в яндекс навигаторе с меня списали деньги за штраф но штраф досихпор   Висит что делать 
kefa33333
24 января, 14:37
Оплатила штраф но он появился уже у приставов как неоплаченный.  Теперь не знаю где увидеть информацию об оплатк
nickkudryawtseff
4 февраля, 13:44
Здравствуйте оплатил штраф ГИБДД судебный через Яндекс навигатор со скидкой 50% платеж не прошел в ГИБДД на данный момент пристава достают как быть? Куда ушли деньги? Пришлите квитанцию либо верните деньги! 
Обновлено 4 февраля, 13:48
shef12to
25 мая, 10:46
Здраствуйте. Позавчера (23.05.2019) оплачивал 2 штрафа через Яндекс.Навигатор. Смс о списании с карты пришли. Вчера остановили гаишники, пробили по базе, а один штраф висит не оплаченным. Ввиду чего такое произошло? Прощай денежки?
Валерий Алексеев
23 июня, 19:38
Взымается комиссия 30 ₽
mikle196
8 августа, 16:50
Оплатил два штрафа. Копирую из пришедших на телефон sms:
Списание 280.00 RUB YM*Treasury. Код: 115496. Никому не сообщайте код
Списание 280.00 RUB YM*Treasury. Код: 258137. Никому не сообщайте код
06.08.2019.
Во первых взяли комиссию по 30 рублей, а во вторых  штрафы остались не оплаченными! Пришлось оплачивать еще раз через Госуслуги. Куда и кому ушли деньги непонятно?  Чеки на почту то же не прислали. Это мошенники?