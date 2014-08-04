Оплачивайте штрафы с помощью Яндекс.Навигатора

В Яндекс.Навигаторе появилась новая возможность – оплата штрафов ГИБДД. Избавиться от обязательств можно всего в несколько кликов.



Чтобы узнать о задолженностях, перейдите в “настройки” приложения и выберите пункт “Штрафы ГИБДД”:





Укажите номер водительского удостоверения, номер свидетельства о регистрации автомобиля и имя владельца:

