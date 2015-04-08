Объединённые карты в новом интерфейсе

Сегодня мы представляем новые Яндекс.Карты.Во-первых, сервис сменил интерфейс. Это видно сразу: теперь самое главное — карта — занимает всё окно браузера. Панорамы тоже открываются на полном экране. Карточки объектов научились не только подсказывать адрес, но и показывать, как улица выглядит на панорамах, — так проще найти нужный дом. Заодно карточка поможет построить до места назначения маршрут. Если вариантов проезда несколько, их можно сравнить прямо на карте и выбрать самый удобный.

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