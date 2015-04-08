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Блог Карт

Объединённые карты в новом интерфейсе

Сегодня мы представляем новые Яндекс.Карты.Во-первых, сервис сменил интерфейс. Это видно сразу: теперь самое главное — карта — занимает всё окно браузера. Панорамы тоже открываются на полном экране. Карточки объектов научились не только подсказывать адрес, но и показывать, как улица выглядит на панорамах, — так проще найти нужный дом. Заодно карточка поможет построить до места назначения маршрут. Если вариантов проезда несколько, их можно сравнить прямо на карте и выбрать самый удобный.
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90 комментариев
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chistyakova.nad
19 января 2016, 09:34

не увидела, где включить градусную сетку на карте мира

Карты
19 января 2016, 09:34
Добрый вечер!
Градусную сетку на карте мира нельзя включить на новых картах, это можно сделать в старом интерфейсе.
goshik.novikov22397
19 января 2016, 09:34

Что с Яндекс картами на андроид? Когда новый дизайн? Когда это все перестанет лагать и будет выглядеть нормально на моём телефоне? Да я уважаю таксистов с планшетами за 5 тысяч рублей, но нельзя же так легко бросать всех остальных пользователей....

Андрей
19 января 2016, 09:34

Как открыть "Мои карты"?

Карты
19 января 2016, 09:34

Добрый вечер!
"Мои карты"  пока остались в старом интерфейсе (редактирование, создание новых), при этом ссылки можно смотреть на новых картах.
Ссылка на "Мои карты" по клику на логин пользователя есть — переход на старые карты.

Nikolay S.
19 января 2016, 09:34

А где включить показ фотографий пользователей?

Карты
19 января 2016, 09:34

Добрый день!
Показ фотографий пока можно включить в старом интерфейсе.
Спасибо!

rabbit35
19 января 2016, 09:34

Все хорошо, но! В составлении маршрутов необходима опция отключения каких-то видов транспорта. Например, кто-то принципиально не пользуется маршрутками. А Яндекс в своих маршрутах их навязывает активно и порой безальтернативно, и приходится тратить время, выискивая оптимальный маршрут без маршруток.

al.piano
19 января 2016, 09:34

Дико не удобно стало.... хотя если окно справа можно было бы свернуть.... все равно не удобно

qwerty2013
19 января 2016, 09:34

Теперь в НЯКе данные с ЯК. Лучше наоборот. Получается, я впустую всё делал, ибо в ЯКе границы нарисованы абы как, куча болот взято с потолка. Тьфу.

Павел
19 января 2016, 09:34

А куда делась "машина времени" - возможность смотреть панорамы не за последнюю съёмку, а за предыдущие? Я смотрю, эта функция пропала даже из old.maps.yandex.ru.

SergeyGaranin
19 января 2016, 09:34

А такая функция вообще когда то была у Яндекса?

ne.mitya
19 января 2016, 09:34

по моему эта функция только у гугл карт существует

Павел
19 января 2016, 09:34

Оу. Ну, если всё остальное тщательно стилизуется под гуглокарты, будем надеяться, что и эта функция появится.

KlimachevS
19 января 2016, 09:34

Жутко неудобно, так же как на новых картах гугл, на гугл карты теперь не смотрю, теперь и яндекс сменил, пора бежать в мэил карты?

kvazi101
19 января 2016, 09:34

У мэйла карт уже давно нет вообще.

Алексей Витязь
19 января 2016, 09:34

Жутко,жутко неудобно, и как всегда никто никого не спрашивает!

Сейчас пока будет доступно по кнопке старый интерфейс, а потом просто всех переключат.

Тоже самое как с win8 и кнопкой пуск.

Яндекс знает как изгадить все,так как после смены владельцев профессионалов не осталась там.

vasiljev.aleks0201
19 января 2016, 09:34

Панорамы не работают...что за хрень...всё размыто ...долбаящеры грёбаные...

Борис Гридин
19 января 2016, 09:34

Очень плохо. Главное: к сожалению, "Карты" стали тормозить даже на мощных процессорах, похоже, что переполняют кэш браузера. Маркеры в маршрутах были четче и яснее по позиции. Полная панорама "по умолчанию" не нужна абсолютно, а уменьшить ее не получается! Раньше развернуть пол-экрана в полный можно было одним кликом. Крошечное гуглоподобное окошечко карты в режиме панорам вообще разглядеть невозможно, а уж сдвинуть на нем маркер или саму карту - просто караул! Маркер в виде треугольника менее информативен, чем старый бинокль, по которому был сразу виден сектор обзора... Представляется, что предпринята неудачная попытка воспроизвести новый (по-моему, неудачный!) интерфейс карт Google, но там хоть сохранена возможность отката. Не очень понимаю, зачем "Яндексу" понадобилось тратить силы и деньги на то, что и так было хорошо.

Ефим Те решени
19 января 2016, 09:34

Говно сделали. Нельзя даже ввести адрес, что бы он показал где это, ниче не работает, стоит картинка и все. Идиоты, от добра добра не ищут! Верните все взад. 

Воробьев Александр
19 января 2016, 09:34

Повторюсь с вопросом о включении слоя с фотографиями, будет ли онреализован?

ne.mitya
19 января 2016, 09:34

Здравствуйте!

Исчез слой чистый "спутник" без дорог, что порой необходимо.

При включении видимости пробок карта при перемещении ощутимо тормозит.

Невозможно при включенных панорамах передвинуть карту без смены изображения панорамы.

В целом хотелось бы большей гибкости при просмотре с компьютера, а на мобильных устройствах и так есть приложения, незачем такая унификация

avene@nxt.ru
19 января 2016, 09:34

Как сделать чтобы всегда был старый дизайн? Новый жутко неудобно

vadulkin
19 января 2016, 09:34

Что то я не догнал. Это получается сейчас можно и главные карты обычным пользователям редактировать? 

gkpirina
19 января 2016, 09:34

Новый интерфейс очень не удобный, особенно просмотр панорамы, эта стрелочка в окне внизу не мобильная и тупит.....верните все как было раньше!!!!

dolgov-48
19 января 2016, 09:34

А как же теперь смотреть в режиме "гибрид" и "спутник"?

k@yrchenko.ru
19 января 2016, 09:34

Добавьте в карты - раздел "мои отзывы". в котором бы хранились места, оценки которым были поставлены (и написаны отзывы)

Правильно понимаю, что возможность просмотра "старого" интерфейса - останется на всегда?
Есть существенное количество пользователей, которым предидущий дизайн более комфортен (в силу того, что не нужно додумывать где\что находится. ... в новом - все иконками, и нужно методом тыка выяснять что\для чего) 

 

alex1979192
19 января 2016, 09:34

Без обид, но я уж лучше останусь на https://old.maps.yandex.ru

Что каcается нового интерфейса... ну может и есть там какие-то замечательно-удивительно-прогрессивные фичи, но вот лично мне они не нужны и я (казуал юзер) о них не просил. Старые карты были проще, удобнее да и просто привычнее. В общем-то, я и в гуглокартах пользуюсь только "классическим" интерфейсом, а новый мне и на фиг не нужен.

Делайте что хотите (и кто я такой, чтоб Вам указывать?), я же прошу только об одном: НЕ СНОСИТЕ старый интерфейс (old.maps.yandex.ru). Пусть у каждого будет возможность выбора.

dav-sv-2
19 января 2016, 09:34

Огромное вам спасибо за ссылку! Вынуждена работать с картами, замучилась с новым интерфесом, а как перейти на старый - не нашла, нет никаких кнопок! А в новом не указывает границы населённых пунктов! На старых картах чётко видно, где один посёлок, где другой.

Валерий
19 января 2016, 09:34

Есть кнопка. Смотрите внимательно. Кликните на кружок ( i ) и внизу будет строка "В старый интерфейс"

sergey-kachalov
19 января 2016, 09:34

НЕ СНОСИТЕ старый интерфейс (old.maps.yandex.ru)
============
Все ссылки из поиска, с сайтов и т.д. один хрен ведут на новый интерфейс

mail@mkayak.ru
19 января 2016, 09:34

Карта во весь экран это хорошо, но зачем вы изменили привычные функции! Может подскажете, как я могу пользоваться старым вариантом карт. 

Talai
19 января 2016, 09:34

Вот такой фантастический маршрут рисует Яндекс сравните с Google  и всё потому, что Яндекс в упор не видит дорогу К-03 и Змеиногорский тракт. Исправляйте.

Александр Куткин
19 января 2016, 09:34

И это достижение: "теперь самое главное — карта — занимает всё окно браузера"? А в старом интерфейсе переключиться в полноэкранный режим разве трудно? Изменения сделаны в угоду "чайникам". Только нужно "чайников" подтягивать до нужного уровня, а не опускаться до них. ОДНОЗНАЧНО стало хуже! Когда исчезнет возможность просмотра в старом интерфейсе, сотни тысяч пользователей "вежливо" объяснят, что они об Яндексе думают.

alexeysmirnow95
19 января 2016, 09:34

Нет слов, одно РАЗОЧАРОВАНИЕ. К сожалению все в нашем мире не стабильно.

Валерий
19 января 2016, 09:34

Хуже-лучше - вопрос субьективный. Лично я вижу тенденцию к мобильному интерфейсу, что само по себе должно быть удобнее (на мобильных устройствах меньше места для всяких кнопок) и привычнее (видеть один интерфейс на всех устройствах).

На мой взгляд стало лучше. И "сотни тысяч" пользователей (ана самом деле гораздо больше) попользовавшись новым интерфейсом и привыкнув к нему скажут спасибо :) Ибо не каждый может сразу оценить преимущества, пока не попробует и не отвыкнет от старого и заскорузлого. Привычка, видите ли, штука хорошая, но и обратная сторона медали имеется тут. Мешает прогрессу ;)

Александр Куткин
19 января 2016, 09:34

И это достижение: "теперь самое главное — карта — занимает всё окно браузера"? А в старом интерфейсе переключиться в полноэкранный режим разве трудно? Изменения сделаны в угоду "чайникам". Только нужно "чайников" подтягивать до нужного уровня, а не опускаться до них. ОДНОЗНАЧНО стало хуже! Когда исчезнет возможность просмотра в старом интерфейсе, сотни тысяч пользователей "вежливо" объяснят, что они об Яндексе думают.

oleg-65
19 января 2016, 09:34

Подтверждаю. оставьте старый интерфейс и дайте возможность выбора интерфейса в настройках профиля. Вообще, что за идиотская страсть у всех все время менять интерфейс??? Компьютер - это не игрушка, а рабочий инструмент. Представьте, что бы было, если бы у автомобилей все время добавляли/убирали/переставляли педали? Почему вот уже 100 лет все по-старому, и ничего, все довольны, а в компьютерах каждый год все меняют интерфейс? Ну улучшайте функциональность, в интерфейс-то зачем лезть?

tkachenko-igor
19 января 2016, 09:34

Добрый день!

Хотелось бы начать пост с комплимента за развитие проекта, но если быть честным, то для десктопного пользователя в плане удобства и возможностей ничего не стало лучше. Зато теперь неудобно пользоваться панорамами. В старой версии в режиме просмотра панорамы карта была открыта в нижней части экрана - так было гораздо удобнее пользоваться этой возможностью, например "гулять" по городам. Можно было быстро переходить в разные части города, видеть в какой части города находишься, параллельно изучать карту и панораму, а сейчас это невозможно. Было бы хорошо, если бы новое маленькое окошко с картой можно было переключать в старый режим, когда карта занимает нижнюю часть экрана и чтобы она была также интерактивна как и в старой версии. Также, желательно, чтобы можно было изменять какую часть экрана занимает карта, а какую панорама, т.е. чтобы между ними был сплиттер.

 

P.S. В старых картах гуляние панорамы стали глючить. Когда ставишь на карту "человечка" и открывается панорама, то потом его уже нельзя перетащить в другое место пока открыта панорама.

Validat0r
19 января 2016, 09:34

Предлагаю в полном составе уволить отдел UI-дизайна за изощренное издевательство над пользователями.

omega-rus
19 января 2016, 09:34

Однозначно всё стало гораздо  хуже.:-(

Просмотр панорам стал ужасным. Спутника нет.

okatov7
19 января 2016, 09:34

Яндекс.Фотки тоже доулучшали, что пришлось уйти с них. Сейчас, чувствую, хорошие Яндекс.карты испортят. Ведь только к чему-то приспособишься, привыкнешь...А они возьмут и "улучшат" до неузнаваемости.  Несомненно, нужно оставить старый интерфейс.

андрей ч.
19 января 2016, 09:34

Непонятны цели изменения интерфейса.Появилось много очевидных недостатков, достоинств пока не нашёл, кроме возможности использовать старый вариант:). Для кого это было сделано?

alekseikomissarov
19 января 2016, 09:34

подпишусь под этим отзывам. На сто процентов ничего удобного не нашли всей фирмой... Одни мучения

Inking555
19 января 2016, 09:34

вот да...ощущение, что делали "чтоб поиграть" - при этом совершенно не думая о конечном потребителе....украденные у гугла фишки смотрятся  ущербно

sergey-kachalov
19 января 2016, 09:34

ГРУБО ГОВОРЯ:
Управляющие элементы перекрывают карту.
При "выключении" управляющего элемента его невозможно потом вернуть обратно.
При прокладывании маршрута вместо аккуратной галочки с буквой - надпись, перекрывающая часть маршрута.

При работе с картой часть полезной информации просто не видна, приходится постоянно елозить картой и масштабировать туда-сюда. По факту "увеличение карты до полного экрана" не увеличило, а УМЕНЬШИЛО полезную область. Все равно, что в текстовом редакторе управляющие кнопки захерачить поверх текста.

МЯГКО ВЫРАЖАЯСЬ: У...бище. Явное обезьянничанье с гугла означает только одно - свои мозги закончились. Для полной радости осталось перенести поисковую строку в самый центр экрана, "чтобы удобнее было искать", ага...

nsysoeff
19 января 2016, 09:34

А как сос снимка теперь убрать названия объектов??? 

vik-osetrov
19 января 2016, 09:34

не хватает координатной сетки, решительно не хватает. в старых картах у меня панорамы перестаи работать, в новых заработали. Чистый спутник, без подписей - тоже необходим, потому что на некоторых участках подписи закрывают значимую информацию. Карты во все окно - это удобно, ибо в старом даже полноэкраном всякая служебная информация закрывала у меня чуть не полэкрана

Дмитрий Самойлов
19 января 2016, 09:34

Красиво, нравится, но божемой, как же неудобно...

Пока из замеченного (повторюсь немного, для статистики):

1. нет фотографий

2. нет чистого вида "Спутник", только "Гибрид"

3. При переходе из поиска всегда сразу показывается окно справа - оно ещё никогда не было нужно, приходится вручную закрывать.

4. Кнопку переключения видов (спутник/карта) вообще еле нашел, хоть бы подписи были.

5. Ну и в целом ощущение обрезанности, по сравнению со старым интерфейсом. Не хочется отказываться от многих функций ради красоты, пусть они будут, но скрытые.

 

Дмитрий Самойлов
19 января 2016, 09:34

И ещё дополню сам себя:

С первого взгляда, карты стали работать быстрее, а вот неприятные баги появились. Например сейчас я забил в поиск город, нажал на результат, у меня начала грузиться карта этого города (успел увидеть пару тайлов) и тут оппа - меня перекинуло на город, определённый по моему IP О_о

Александр В.
19 января 2016, 09:34

А координатную сетку в новом интерфейсе я так и не смог найти :-(

Александр
19 января 2016, 09:34

пока ее там просто нет.

Russian Warship Go
19 января 2016, 09:34

Почему бы не обьеденить https://n.maps.yandex.ru/ и народные катры в https://maps.yandex.ru/

???

Александр
19 января 2016, 09:34

А где "курсор с вопросом"? Как узнавать информацию об объекте, если нет курсора, а без этого инструмента хоть сто раз тыкай на дом, толку 0.

Ирина Тимошенкова
19 января 2016, 09:34

а мне не нравится нововведения!

раньше у меня было по умолчанию открывалась карта моего города, а сейчас надо вводить...

khromov2008
19 января 2016, 09:34

верните прежние возможности! измерения, вид со спутника, >:-)

Простой Русский Человек
19 января 2016, 09:34

И весь этот упыризм задумывался только ради того, чтобы втюхать рекламу в половину окна, которую никак не закрыть?

Спасибо, конечно, но уж лучше не трогайте старую версию.

Стало хуже! Дело не в субъективной привычке пользователей, а в криворукости дисигнеров.

dverkhotin
19 января 2016, 09:34

(-1)

Отвратительно!!!  Ужасно неудобно! Верните старый интерфейс!!!

Сергей
19 января 2016, 09:34

а у меня все еще проще - вообще не работают... :-)

mstu2010
19 января 2016, 09:34

Верните, пожалуйста, старые Яндекс.Карты!

rdorofeeva77
19 января 2016, 09:34

1. В новой версии ни разу не удалось включить панораму -- сразу вешается нетбук.

2. Было удобно двигаться по панораме и видеть маршрут на карте, особенно, если ты в чужом городе, пожалуйста, верните эту возможность.

 

Никита
19 января 2016, 09:34

Добавьте в новый интерфейс кнопку, по которой менялся курсор и при нажатии на здание на карте можно было узнать точный адрес дома и список организаций в нем. Было очень удобно!

 

tanseki
19 января 2016, 09:34

Стало невозможно ввести адрес при составлении маршрута. Когда выбираю изначальный адрес показывает не нужный мне дом, а вообще центр района. Конечную точку пути тоже тяжело выбрать, постоянно перепрыгивает в точку отправления. Надеюсь, вернётся старое оформление (или пофиксятся баги нового)... яндекс.карты были самыми удобными картами для пользования, а теперь... проще через стандартный навигатор на телефоне искать... 

alekseikomissarov
19 января 2016, 09:34

Не знаю, но мне совсем не удобно, точнее не видно, когда панельнавигации по картам находится слева да еще и внизу... ПОнимаю что ко всему привыкаешь, но уже с 10 попытки не сразу нахожу ее, она практически сливается с картой. Аж у ж сколько шумихи было на фирме, когда курьер не смог в течение получаса вообще разобраться с новым интерфейсом. .. В общем пока я не очень доволен  этим новшеством. 

Александр К.
19 января 2016, 09:34

Панорамы ,как и сами карты стали тормозить! И еще вопрос, а куда делись видеокамеры с карт?

Inking555
19 января 2016, 09:34

как "улучшить", чтоб из удобного, интуитивно-понятного и грамотного продукта сделать полусырое говно, стыренное с гугла? Правильно! сделать новые яндекс-карты. 

Михаил
19 января 2016, 09:34

Спасибо, дорогой Яндекс, за новый интерфейс Яндекс-карт! Теперь, после обновления, единственная функция, действующая в моей любимой Opera 11.64 (которую я по-прежнему не намерен обновлять) — это логотип Яндекса. Видимо, Жванецкий был всё-таки прав, когда отвечал на вопрос, чего хочется больше всего, когда влезешь вверх: плюнуть вниз. Обидно.

mylozoid
19 января 2016, 09:34

Новый интерфейс оптимизирован под планшеты. На обычном компьютере мне удобнее пользоваться старым интерфейсом.

Оставьте хотя бы возможность выбора.

Дмитрий Баранов
19 января 2016, 09:34

Раньше в яндексе можно было, в отличие от других сервисов, отобразить спутниковый снимок без наложения схемы. Это было очень полезно, когда нужно рассмотреть мелкие детали улично-дорожной сети (например, разметку). Теперь, в новом интерфейсе, это невозможно.

Прошу предусмотреть возможность просмотра снимков без наложения схемы, как встаром интерфейсе.

Иван
19 января 2016, 09:34

Смотреть панорамы удобней на большом экране, но было бы неплохо пользователю дать настроить размер карты в правом углу, и показывать там пункт назначения.

15 минут пытался понять куда нужно доехать.. тыкал как идиот туда сюда карты->панорамы->карты, раньше было удобней!

Tata1616
19 января 2016, 09:34

Дорогой Яндекс. Карты, пожалуйста сделайте на своих картах границы грузового каркаса в Москве ВАО, сил нет смотреть на "карту" скрин на сайте центра организации дорожного движения г. Москвы (ЦОДД).

Думаю многие будут признательны!

kvg00
19 января 2016, 09:34

Opera 12. Панорамы стали дико тормозить и показывают очень искаженное изображение. Сам интерфейс тоже дико(!) тормозит.

По сути картой не возможно теперь пользоваться в этом браузере. 

Плюс теперь постоянно прямоугольник висит в правом верхнем углу, если пробки включены. Этот прямоугольник закрывает часть карты, что неудобно.

 

 

 

 

BlackPulsar
19 января 2016, 09:34

новый интерфейс не удобен, особенно работать с панорамами, комп жутко тормозит и не понять где находишься относительно карты. Не удаляйте старый интерфейс, я буду пользоваться им.

ok-home2008
19 января 2016, 09:34

Пользоваться новой версией невозможно, слишком тормозит. Пожалуйста, не убирайте возможность работать со старым интерфейсом, он гораздо удобнее и понятнее.

Валерий
19 января 2016, 09:34

Добрый день! А почему бы не сделать сохранение пользовательских точек и возможность видеть/добавлять/редактировать их в мобильных приложениях Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор? Т.к.:

- при удалении программы удаляются и точки

- отпадёт необходимость вводить точки вручную во всех программах. Просматривать карты удобнее в Я.К, а ехать по Я.Н. Поэтому точки должны быть везде.

Сами точки можно хранить на Яндекс.Диске пользователя. Если он его не завёл, то это лишний стимул завести. Или дать возможность сохранить на другом облаке (iCloud, Dropbox и иже с ними).

Внедрите пожалуйста! Это сделает работу с вашими приложениями более комфортной.

toshadubov
19 января 2016, 09:34

Примерно с этого времени на карте схеме пропали многие грунтовые дороги :-(И интерфейс не поразил. Войти в мои карты раньше вкладкой было. А теперь нажимаешь ник там мои карты и открывается старый интерфейс...

DPVAVIA
19 января 2016, 09:34

За что нам "такое" сделали. Или это опять санкции? Испаганили нормальную программу

 

О.Ч.
19 января 2016, 09:34

Наконец-то я нашел, куда можно написать отзыв по новому интерфейсу. Я думал, я один такой, кого от нового интерфейса тошнит, а тут их вон сколько... В общем-то, и добавить нечего, новый интерфес - не ужас, а ужас, ужас, ужас! Мне даже поначалу показалось, что это сделано специально какими-то вредителями.

Санкин Николай
19 января 2016, 09:34

А можно попросить сделать синхронизацию закладок между мобильными картами и браузером?

 

Было бы удобнопланировать поездку. Поставить точку на большом компе, а потом легко ее увидеть на мобильнике.

zhisliin
19 января 2016, 09:34

Удивлен тем, насколько новый интерфейс хуже старого. Да, карта стала занимать весь экран, но огроменное несуразное меню, всплывающее при построении маршрута и закрывающее существенные детали как раз в том месте, которое соответствует введенной цели маршрута, - все это сводит достоинства полноэкранного представления карты к нулю.

 

Пишу свой отзыв не сразу. Некоторое время добросовестно пытался привыкнуть к новому интерфейсу, но нет - все больше уверен в том, что это новинка - результат непрофессионрализма исполнителей:(.

Станислав
19 января 2016, 09:34

"Улучшатели" фиговы. Зачем портить то все??? Сами пробоволи хоть или на гугле сидите?

Все менбшки увеличены и скрывают карту. При попытке убрать пропадает метка на найденном объекте или маршруте. Поймите, важна сама карта а не менюшки на треть экрана. Посмотрите хотя бы на старый интерфейс ,Все удобно, ничего не закрывает, при возможности можно свернуть и ничего не исчезнет. Даже инфу про пробки умудрились испортить. Зачем эта огромная временная шкала??? Вы считатете если я посмотрю пробки в другое время и поеду этим маршрутом если там зеленое? Ха!!! У вас и так эта служба хромает а вы еще и Настрадамусить пытаетесь.

mitinaassol
19 января 2016, 09:34

Не понимаю, зачем внедрять, да еще и по умолчанию новый интерфейс, который явно и откровенно недоработан, не имеет нужного функционала и вызывает массу жалоб. Интересно, сами разработчики пользуются тем, что они разрабатывают, или тяп-ляп и так сойдет?  Оставьте старый интерфейс, предложите новый - и вы увидите, будут пользоваться им люди или нет. Зачем заставлять людей пользоваться тем, что плохо сделано. Лично я имею не очень новый компьютер, на котором панорамы старых карт работали отлично, новых карт - вообще не работают. Приходится обращаться к гуглкартам. Вы так всю аудиторию растеряете.

 

zhe-ezhik
19 января 2016, 09:34

Ужасно неудобно,из-за отсутствия возможности получения информации об объекте кликом мышки по нему.

inkerman11
19 января 2016, 09:34

Здравствуйте.Возможно ли,при просмотре панорамы в новом интерфейсе,сделать просмотр карты в трех вариантах - пол экрана,в углу экрана,и вобще скрыть оставив кнопку для разверстки?
Мне удобнее смотеть карту на пол экрана,другим удобнее в углу,но всем часто хочется смотреть панораму без лишних элементов.Спасибо.

F-0-8
19 января 2016, 09:34

Я не пойму, а почему пропал мой комментарий? Полный недовольного тона, но абсолютно вежливый. В нём я, помимо негативного мнения о новых Картах, отдельно поблагодарил одного из комментаторов, давшего ссылку на old.maps. Теперь я тактичным не буду, потому что это невозможно - по отношению к "глухим" нахалам, совершенно не заботящимся о собственнойй репутации и своём деле, просто внаглую очевидно плюющим на пользователей!! Иначе, как понимать ваши поступки, ЯНДЕКС?? Под одной только записью этой в блоге - свыше 50-ти комментариев с негативной оценкой Новых Карт и просьба оставить и поддерживать СТАРЫЕ КАРТЫ, и после всего этого вы сообщаете, что "В ближайшее время старая версия карт, доступная по адресу old.maps.yandex.ru закроется" - да вы просто вредители и изуверы.

Илья Быховский
19 января 2016, 09:34

Можно ли сделать кнопку "В старый интерфейс" запоминающей? Надоело каждый раз заходя на карту первым делом лезть переключать интерфейс на старый.

ecover2013
23 марта 2016, 09:57
А почему и зачем убрали градусную сетку ?
tchemerisoff.a
10 августа 2016, 13:42
со спутника картинок!
tchemerisoff.a
10 августа 2016, 13:45
а где картинки со спутника?
hlebosolnikiforovo
22 октября, 10:47
Карты очень старые. Часто нет объектов, которые существуют уже долгие годы.