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Блог Карт

На Яндекс.Картах появились панорамы Эвереста

Сегодня Яндекс.Карты опубликовали панорамы подъёма на Эверест. На снимках запечатлён маршрут восхождения до высоты 6500 метров над уровнем моря. Теперь миллионы людей могут виртуально проделать путь, на который в реальности решаются немногие.


На сервис добавили панорамы северного склона Эвереста — это один из самых популярных у альпинистов маршрутов. Съёмки проходили весной этого года. В общей сложности было запечатлено 19 километров пути. Маршрут начинается от базового лагеря на высоте 5100 метров. Следуя за камерой фотографа, пользователи могут пройти вдоль морены, увидеть огромные башни из сыпучей горной породы, начало ледника Восточный Ронгбук, а ещё выше — ледяные пики (сераки). Заснять саму вершину не удалось: началось землетрясение, и экспедицию пришлось свернуть. Вместе с видами Эвереста опубликованы панорамы главной площади Катманду — столицы Непала.
Подробный рассказ о том, как проходили съемки Эвереста и Катманду, читайте в блоге Яндекса.


Панорамы доступны на maps.yandex.ru и в мобильном приложении Яндекс.Карты. Снимки Эвереста можно увидеть также на сайте проекта, посвящённого этой вершине.

12 комментариев
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alex1979192
19 января 2016, 09:32

Ну ни фига себе. Яндекс.Панорамы в Катманду!!! Я не думал, что даже доживу до такого :) А вообще-то, очень здравая и верная идея: добавить мировые достопримечательности за пределами России и окресностей (хотя и в России полно красивых мест, конечно...). Надеюсь, одним Эверестом Вы не ограничитесь.

 

PS ...хотя посмотреть эти самые Катманду с Эверестом мне так и не удалось, при попытке сделать это комп просто виснет. Наверное, слишком много народу сразу туда ломанулось :)

bob
19 января 2016, 09:32
MaksimSlepov
19 января 2016, 09:32

Добрый день!

Скажите, куда с Яндекс.Карт пропали "Дорожные события"? Сейчас только сами пробки, а пользовательские комментарии пропали

Анна П.
19 января 2016, 09:32

Добрый день!

Максим, подскажите, а речь идет о мобильной или о браузерной версии Карт?

MaksimSlepov
19 января 2016, 09:32

Тут раньше галка была. https://maps.yandex.ru/213/moscow/

Десктоп

Анна П.
19 января 2016, 09:32
Она все еще там, но прячется. Чтобы ее найти, нужно: 1. Включить слой пробок, нажав на одноименную кнопку 2. Включить информационную панельку "Сегодня/Статистика", щелкнув в появившуюся кнопку с часами3. Поставить галочку.
MaksimSlepov
19 января 2016, 09:32

Анна, ссылки на картинки, которые мне недоступны. 

Ну и, соответственно, горячий привет менеджерам и дизайнерам от простых пользователей, которым сначало было удобно, а потом вдруг стало неудобно.

Сюда же могу добавить насчёт ползунка масштаба: в некоторых случаях именно он был удобнее всего. Теперь его нет

Анна П.
19 января 2016, 09:32

Прошу прощения, да, это не те картинки. Вот так правильно:

Скриншот номер 1: https://yadi.sk/i/6gm8SmZQj6mLs

Скриншот номер 2: https://yadi.sk/i/xAZODFLNj6mN3

 

 

MaksimSlepov
19 января 2016, 09:32

Спасибо за помощь!

anni.starka
19 января 2016, 09:32
Как раз вчера сходили в кино на "Эверест". Сейчас будем здесь смотреть панорамы, Эверест все ближе, спасибо Яндекс!!!
alex1979192
19 января 2016, 09:32

Ув.Яндекс, у меня вот такой вопрос: уже две недели как "вместе с видами Эвереста опубликованы панорамы главной площади Катманду — столицы Непала." но посмотреть их так и не удается.

Я до сих пор юзаю старый интерфейс (old.maps.yandex.ru) и при просмотре этого самого Непала оказывается, что его территория покрыта какими-то странными циферками: http://oi58.tinypic.com/29c2elv.jpg а при попытке просмотра панорам (той самой площади в Катманду) вылетает обычное: "произошла ошибка, попробуйте чуть позже" и вот так уже две недели (чистил куки, пробовал с разных браузеров - без разницы)! Причем "циферки" покрывают только Непал, а уже панорамы Эвереста работают без проблем.

Почему так?

Martisha Addams
24 февраля, 18:40
осмотрела все 3 предложенных маршрута, я была в восторге! Полное ощущение, что ты идёшь и видишь всё это своими глазами! Северное восхождение прервано, но южное - от начала и до конца! Плюс я нашла ещё детальную рельефную спутниковую панораму Эвереста, и смотрела панорамы вместе с этими схемами, и была полная картина местности